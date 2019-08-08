То, что Голливуд давно уже методично пережевывает свой хвост, невозможно не заметить хотя бы по бесконечным ремейкам и «перезагрузкам». Но, похоже, этот старый змей, наконец, решил нежно попробовать на зубок собственное сердце. Именно нежно — всего лишь чтобы вызвать слезу умиления на своих зеленых, как доллар, немигающих глазах. То, что для этого пригодился именно Квентин Тарантино, совсем не удивительно, Квентин — зуб достаточно острый и ядовитый, но этот яд не смертелен и, скорее, напоминает возбуждающий наркотик, чем убийственную отраву черной мамбы.

Дарья Драй ИА REGNUM Квентин Тарантино во время фотосессии, посвященной премьере фильма «Однажды… в Голливуде» на крыше отеля Ritz Carlton

Новый фильм Тарантино на удивление спокоен и лиричен, в основном своем экранном времени лишен крутых поворотов, искрометных диалогов и картинной жестокости. Он как тихо и невинно тлеющий бикфордов шнур, который доберется до взрывчатки в финале, уж будьте уверены. Без этого ощущения тлеющего шнура и развешанных тут и там ружей (точнее, огнеметов) фильм, идущий почти три часа, мог бы даже показаться ужасно скучным. Но Тарантино безошибочно избрал время и место — людям, не знающим о «Семье» Чарльза Мэнсона и бедняжке Шерон Тейт на этот фильм вообще ходить нет никакого смысла — они заснут или сбегут из зала после первых двадцати минут. Впрочем, зрителям, не любящим кино как отдельный особый мир и никогда не пытавшимся заглянуть по ту сторону экрана даже ожидание кровавой драмы вряд ли поможет. Этот фильм не для них.

Дарья Драй ИА REGNUM Квентин Тарантино во время фотосессии, посвященной премьере фильма «Однажды… в Голливуде» на крыше отеля Ritz Carlton

Дарья Драй ИА REGNUM Квентин Тарантино во время фотосессии, посвященной премьере фильма «Однажды… в Голливуде» на крыше отеля Ritz Carlton

Дарья Драй ИА REGNUM Квентин Тарантино во время фотосессии, посвященной премьере фильма «Однажды… в Голливуде» на крыше отеля Ritz Carlton

«Однажды… в Голливуде» — типичное «кино про кино». Точнее, зонд, запущенный во внутренний мир звезды. Он о том, что скрывается за внешним блеском, за чеканным парадным шагом по красным дорожкам под огни фотовспышек. О невидимых миру слезах, пролитых за белоснежными стенами особняков и незримых аллигаторах, поджидающих в безмятежно-голубой воде личных бассейнов.

Фильм напоминает нам о древней истине — «глориа мунди» неизбежно «транзит». У голливудских актеров чуть более неспешно, чем у футболистов, но так же неумолимо. Сначала ты главный герой и «хороший парень», который бьет морды злодеям, потом ты незаметно перекочевываешь в разряд «плохих парней» и морду бьют уже тебе. А заканчивается все крохотными эпизодами и рекламой дрянных сигарет. Это слишком напоминает движение проглоченного кролика по пищеварительному тракту удава, и осознание этого заставляет героя Ди Каприо плакать, пить и забывать текст, искря напоследок «гениальными экспромтами» — надо же чем-то заменить выскочившие из головы строчки очередного дурацкого сценария. А герой Брэда Питта, каскадер, человек-тень, тихо впадает в меланхолию и ввязывается в опасные авантюры, не упуская ни одного шанса сунуть голову в пасть тигру. Потому что знает, что очень скоро лишится не славы, которой у него никогда и не было, а просто возможности зарабатывать на хлеб.

Дарья Драй ИА REGNUM Квентин Тарантино во время фотосессии, посвященной премьере фильма «Однажды… в Голливуде» на крыше отеля Ritz Carlton

А рядом обитает мечтательная юность, и серьезная не по годам восьмилетняя девочка рассказывает потускневшей звезде о том, что однажды обязательно вспыхнет, как тысяча солнц. Она уже сейчас морит себя голодом перед съемками, чтобы не оказаться вялой в кадре и носит защиту на локтях и коленях, чтобы быть готовой ко всему — хотя пока что у нее крошечная роль заложницы без речей и вялая она или нет, никто и не заметит. Эпизод с девочкой, пожалуй, один из самых сильных в фильме.

Вообще-то, даже взрослый актер — это отчасти большой ребенок. Который должен слушаться папу-режиссера, любит вертеться перед зеркалом и слушать аплодисменты, стоя на табуреточке. Шерон Тейт в исполнении Марго Робби ходит по кинотеатрам на фильмы со своим участием даже крохотных ролях и жадно ловит реакцию зрителей, пока ее ноги отдыхают от тесных туфель на спинке переднего кресла. Временно босоногая Шерон и вечно босоногие девочки Мэнсона — явная перекличка, одна из маленьких, но очень «вкусных» деталей, напоминающих о том, что перед нами все же творение мастера.

Дарья Драй ИА REGNUM Квентин Тарантино во время фотосессии, посвященной премьере фильма «Однажды… в Голливуде» на крыше отеля Ritz Carlton

Дарья Драй ИА REGNUM Квентин Тарантино во время фотосессии, посвященной премьере фильма «Однажды… в Голливуде» на крыше отеля Ritz Carlton

Несмотря на горький привкус бренности бытия и предчувствие беды (ведь мы же знаем, что должно вот-вот случиться, точнее, думаем, что знаем) «Однажды…» — очень трогательный фильм. Это поклон целой ушедшей эпохе — глубокий, сердечный, со снятым и прижатым к груди стетсоном. Голливуд для своих обитателей (точнее, безвозвратно проглоченных им кроликов) — все-таки дом родной. Его история — их история, его трагедии — их трагедии. И иногда даже тому, для кого вроде бы нет ничего святого, хочется сочинить добрую сказку. Настолько добрую, насколько он способен, конечно. И рассказать ее переваривающему его монстру, такому же циничному, как и он сам. Пусть старик порадуется. Кролики — это не только питательное мясо, они еще и бывают очень забавными (вспомнить хотя бы Кролика Роджера из еще одного «кино про кино»).

Дарья Драй ИА REGNUM Квентин Тарантино на крыше отеля Ritz Carlton

Тарантино не пытается, да и не хочет ничего менять в том, что происходит в Голливуде. Он откровенно смеется над теми, кто мечтает убрать из фильмов насилие. Он сам певец насилия и классически жестокая сцена в финале обязательно произойдет. Об ее подробностях рассказывать невозможно — не из-за жестокости, а из-за того, что это было бы совершенно убийственным спойлером, из тех, за которые порой и убивают. Нужно только помнить о том, что это сказка о Голливуде для Голливуда. И что снял ее Квентин Тарантино, который не умеет рассказывать простые истории.