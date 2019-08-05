Санкт-петербургский «Кристалл» одержал победу над московским «Локомотивом» в матче чемпионата России по пляжному футболу. Встреча завершилась со счётом 4:3.

Андрей Пронин ИА REGNUM Второй этап чемпионата России по пляжному футболу. КРИСТАЛЛ против ЛОКОМОТИВА

Андрей Пронин ИА REGNUM Второй этап чемпионата России по пляжному футболу. ДЕЛЬТА против СИТИ

Андрей Пронин ИА REGNUM Второй этап чемпионата России по пляжному футболу. КРИСТАЛЛ против ЛОКОМОТИВА

В составе «Кристалла» дубль оформил Артур Папоротный, забивший два гола точными ударами со штрафных. Также забитые мячи на счету Владислава Жарикова и Дмитрия Шишина.

Андрей Пронин ИА REGNUM Второй этап чемпионата России по пляжному футболу. КРИСТАЛЛ против ЛОКОМОТИВА

У «Локомотива» дубль на счету Остапа Фёдорова, ещё один гол в ворота соперников забил Борис Никоноров.

Андрей Пронин ИА REGNUM Второй этап чемпионата России по пляжному футболу. КРИСТАЛЛ против ЛОКОМОТИВА

Андрей Пронин ИА REGNUM Второй этап чемпионата России по пляжному футболу. КРИСТАЛЛ против ЛОКОМОТИВА

Андрей Пронин ИА REGNUM Второй этап чемпионата России по пляжному футболу. КРИСТАЛЛ против ЛОКОМОТИВА

Андрей Пронин ИА REGNUM Второй этап чемпионата России по пляжному футболу. КРИСТАЛЛ против ЛОКОМОТИВА

«Кристалл» занимает первое место перед заключительным этапом регулярного чемпионата. Команда набрала 23 очка, одержав восемь побед в девяти матчах. На втором месте идут самарские «Крылья Советов» (21 очко), на третьем — московский «Спартак» (18). «Локомотив» занимает четвёртое место (15).

Андрей Пронин ИА REGNUM Второй этап чемпионата России по пляжному футболу. КРИСТАЛЛ против ЛОКОМОТИВА