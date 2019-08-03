Еще с начала 2000-х годов в Ленинградской области, не имеющей своего собственного административного центра, возникла замечательная традиция — объявлять на год «столицей» региона один из населенных пунктов. В этом же городе или селе в начале августа проходят торжества в честь очередного дня рождения Ленобласти, образованной 1 августа 1927 года.

Дарья Драй ИА REGNUM Праздничный спортивный парад в Бокситогорске

В 2019 году столицей праздника по случаю 92-й годовщины образования Ленинградской области стал Бокситогорск — город металлургов на востоке 47-го региона. На празднике 3 августа побывал фотокорреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Александр Дрозденко во главе праздничного шествия колонн

Первым пунктом программы торжеств стал гастрономический фестиваль «Калейдоскоп вкуса» и выставка-ярмарка изделий народных художественных промыслов и ремесел, а также сельскохозяйственной продукции Ленинградской области.

Дарья Драй ИА REGNUM Малина

Дарья Драй ИА REGNUM Голубика

Дарья Драй ИА REGNUM Валеная корюшка

На ярмарке развернули торговые ряды фермеры, представители малых предприятий. В «Городе мастеров» были представлены изделия ткачей, кружевниц, резчиков по дереву, гончаров и мастеров по изготовлению игрушек и других ремесленников.

Дарья Драй ИА REGNUM Ярмарка изделий народных художественных промыслов и ремесел

Дарья Драй ИА REGNUM Ярмарка изделий народных художественных промыслов и ремесел

Дарья Драй ИА REGNUM Сувениры

Дарья Драй ИА REGNUM Ярмарка изделий народных художественных промыслов и ремесел

Дарья Драй ИА REGNUM Ярмарка изделий народных художественных промыслов и ремесел

«Фишкой» гастрономического фестиваля стал здоровый образ жизни — 2019-й объявлен Годом ЗОЖ во всем регионе. Ему полностью соответствуют блюда, приготовленные по рецептам коренных народов Ленинградской области. Среди них были калитки (открытые пирожки) с ягодной и овощной начинкой, рыбники, вяленая репа, копченая салака, пшенная каша, напитки из иван-чая и мёда.

Дарья Драй ИА REGNUM Медовые соты

Участники фестиваля рассказали его гостям о том, как можно приготовить традиционные для Ленобласти блюда, здесь же проходили конкурсы и флешмобы для взрослых и детей.

«Наши предки знали, как правильно и с пользой готовить. Так что, можно сказать, день начался со здорового завтрака», — отметил губернатор региона Александр Дрозденко, возглавивший торжества в Бокситогорске. Гастрономический фестиваль работал весь праздничный день.

Дарья Драй ИА REGNUM Александр Дрозденко на фестивале Калейдоскоп вкуса

В 13:00 на площади Ленина начался спортивный парад районных делегаций Ленинградской области, во главе которого также оказался глава региона — в роли «главного тренера».

Дарья Драй ИА REGNUM Александр Дрозденко во главе праздничного шествия колонн

Дарья Драй ИА REGNUM Праздничное шествие колонн спортивного парада

На площадь вынесли Огонь олимпийской славы. Александр Дрозденко принял его из рук олимпийской чемпионки по легкой атлетике Татьяны Казанкиной. Затем спортивная колонна вместе олимпийцами прошествовала в сторону реконструированного к празднику стадиона «Металлург», ставшего центром торжеств в честь Дня рождения Ленобласти.

Дарья Драй ИА REGNUM Шоу барабанщиц

Дарья Драй ИА REGNUM Шоу барабанщиц

Дарья Драй ИА REGNUM Вынос огня олимпийской славы РФ и Ленинградской области

Дарья Драй ИА REGNUM Александр Дрозденко поздравляет с 92-ой годовщиной Ленинградской области в Бокситогорске

Дарья Драй ИА REGNUM Вынос огня олимпийской славы РФ и Ленинградской области

В сквере перед стадионом губернатор и чемпионы олимпийских игр высадили Аллею Спорта. Ее составят 39 кленов сорта «Красный закат», дающего ярко-красную нарядную листву. Кстати, название аллеи, которая появилась благодаря приоритетной программе «Формирование комфортной городской среды», выбрали сами жители Бокситогорска голосованием в социальных сетях.

Дарья Драй ИА REGNUM Гала-концерт в честь 92-ой годовщиной Ленинградской области в Бокситогорске

Дарья Драй ИА REGNUM Гала-концерт в честь 92-ой годовщиной Ленинградской области в Бокситогорске

Дарья Драй ИА REGNUM Город Бокситогорск

«Она напоминает о подвигах наших выдающихся спортсменов, и одновременно, зовет каждого — к здоровью, спорту, физкультуре. Думаю, что если все наши победы — большие, общественные, и малые, частные в спорте, искусстве, строительстве, социальной сфере мы станем отмечать посадкой деревьев — то у нас будет самый зеленый регион в стране», — сказал Александр Дрозденко.

Дарья Драй ИА REGNUM Гала-концерт в честь 92-ой годовщиной Ленинградской области в Бокситогорске

Дарья Драй ИА REGNUM Вячеслав Макаров, Александр Беглов, Александр Дрозденко

В 15:00 на стадионе «Металлург» начался торжественный концерт в честь 92-й годовщины образования Ленинградской области. Его главной «звездой стал заслуженный артист РСФСР Лев Лещенко. Также перед жителями столицы Ленобласти 2019 года и всеми гостями праздника, приехавшими из других городов и сел, выступили Василий Герелло, Дина Гарипова и другие известные исполнители.

Концертная программа на стадионе продлилась для горожан и гостей и в вечернее время. А финальным аккордом празднования очередного дня рождения Ленинградской области стал ночной фейерверк над Бокситогорском.

По данным областных властей, в праздничных торжествах участвовали более семи тысяч человек.

Дарья Драй ИА REGNUM Жители Бокситогорска на празднике

Дарья Драй ИА REGNUM Праздничный спортивный парад в Бокситогорске

Дарья Драй ИА REGNUM Гала-концерт в честь 92-ой годовщиной Ленинградской области в Бокситогорске

Дарья Драй ИА REGNUM Вячеслав Макаров, Александр Дрозденко, Александр Беглов

Дарья Драй ИА REGNUM Вячеслав Макаров, Александр Беглов, Александр Дрозденко

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В следующем году статус столицы Ленинградской области получит Всеволожск, а в 2021 году — Тосно, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

«Определение одного из городов «столицей» на один год позволяет нам концентрировать здесь финансовые и организационные ресурсы региона для ремонта, реконструкции и благоустройства. Жители Бокситогорска получили по итогам праздника, по сути, новый город. Теперь наша задача — чтобы такие же перемены увидели и почувствовали жители Всеволожска, а затем — Тосно», — сказал глава региона.

Населенный пункт, объявленный временной столицей, получает в придачу к почетному статусу 200 млн рублей на подготовку к празднику, а кроме того, для него дополнительно увеличивается финансирование всех региональных программ.

Дарья Драй ИА REGNUM Праздничный спортивный парад в Бокситогорске

Дарья Драй ИА REGNUM Суперкар

Дарья Драй ИА REGNUM Праздничный спортивный парад в Бокситогорске

Дарья Драй ИА REGNUM Фотовыставка в Бокситогорске

Например, в Бокситогорске в преддверие праздника были отремонтированы многие здания и социальные объекты, проведено комплексное благоустройство, созданы новые общественные пространства.

Дарья Драй ИА REGNUM Церковь Покрова Пресвятой Богородицы

Дарья Драй ИА REGNUM Город Бокситогорск

Дарья Драй ИА REGNUM Женщины под зонтами

Дарья Драй ИА REGNUM Уличный кот

Александр Дрозденко также сообщил, что 2020 год объявлен в Ленинградской области Годом Победителей, в связи с предстоящей 75-й годовщиной Великой Победы.