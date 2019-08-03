В Москве 3 августа состоялась акция протеста незарегистрированных кандидатов в депутаты Московской городской думы.

Дарья Антонова ИА REGNUM ОМОН

Дарья Антонова ИА REGNUM Несогласованная акция протеста в Москве

Она прошла сразу в нескольких местах центра столицы. Основные события разворачивались на Трубной площади.

Дарья Антонова ИА REGNUM ОМОН просит разойтись

Дарья Антонова ИА REGNUM ОМОН выводит людей с Трубной площади

Дарья Антонова ИА REGNUM По Цветному бульвару людей вывели к Садовому кольцу

Дарья Антонова ИА REGNUM Несогласованная акция протеста в Москве

Дарья Антонова ИА REGNUM Протестующий

Дарья Антонова ИА REGNUM ОМОН выводит людей с Трубной площади

Дарья Антонова ИА REGNUM Задержание участников несогласованнай акции протеста в Москве

Дарья Антонова ИА REGNUM Задержание участников несогласованнай акции протеста в Москве

Дарья Антонова ИА REGNUM Из-за оцепления, большинство людей стали невольными участниками акции

Дарья Антонова ИА REGNUM Из-за оцепления, большинство людей стали невольными участниками акции

По данным корреспондента ИА REGNUM с места событий, наибольшее число собравшихся на Трубной площади достигло в самый пик тысячи человек. Однако выделить из этой толпы протестующих, полицию, журналистов или прохожих не представлялось возможным.

Дарья Антонова ИА REGNUM Несогласованная акция протеста в Москве

Дарья Антонова ИА REGNUM Несогласованная акция протеста в Москве

Дарья Антонова ИА REGNUM Несогласованная акция протеста в Москве

Дарья Антонова ИА REGNUM Несогласованная акция протеста в Москве

Дарья Антонова ИА REGNUM Туристы не знали как выбраться с Трубной площади

Дарья Антонова ИА REGNUM Несогласованная акция протеста в Москве

Дарья Антонова ИА REGNUM На несогласованной акции протеста в Москве задерживали не только участников, но и наблюдателей (на фото — наблюдатель московской Хельсинской группы)

Дарья Антонова ИА REGNUM Несогласованная акция протеста в Москве

Дарья Антонова ИА REGNUM Несогласованная акция протеста в Москве

Дарья Антонова ИА REGNUM Задержание участников несогласованной акции протеста

По данным МВД, опубликованным в середине дня, в протестах 3 августа приняли участие 350 человек.

Во время акции проходили задержания.

Дарья Антонова ИА REGNUM Задержание участников несогласованной акции протеста

Дарья Антонова ИА REGNUM Задержание участников несогласованной акции протеста

Дарья Антонова ИА REGNUM Задержание участников несогласованной акции протеста

Дарья Антонова ИА REGNUM Полиция выводит всех с Трубной площади

Дарья Антонова ИА REGNUM Несогласованная акция протеста в Москве

Дарья Антонова ИА REGNUM Несогласованная акция протеста в Москве