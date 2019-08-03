Акция протеста 3 августа в Москве – фоторепортаж
3 августа 2019
/
Время чтения 1 мин
В Москве 3 августа состоялась акция протеста незарегистрированных кандидатов в депутаты Московской городской думы.
Дарья Антонова ИА REGNUM
ОМОН
Дарья Антонова ИА REGNUM
Несогласованная акция протеста в Москве
Она прошла сразу в нескольких местах центра столицы. Основные события разворачивались на Трубной площади.
Дарья Антонова ИА REGNUM
ОМОН просит разойтись
Дарья Антонова ИА REGNUM
ОМОН выводит людей с Трубной площади
Дарья Антонова ИА REGNUM
По Цветному бульвару людей вывели к Садовому кольцу
Дарья Антонова ИА REGNUM
Несогласованная акция протеста в Москве
Дарья Антонова ИА REGNUM
Протестующий
Дарья Антонова ИА REGNUM
ОМОН выводит людей с Трубной площади
Дарья Антонова ИА REGNUM
Задержание участников несогласованнай акции протеста в Москве
Дарья Антонова ИА REGNUM
Задержание участников несогласованнай акции протеста в Москве
Дарья Антонова ИА REGNUM
Из-за оцепления, большинство людей стали невольными участниками акции
Дарья Антонова ИА REGNUM
Из-за оцепления, большинство людей стали невольными участниками акции
По данным корреспондента ИА REGNUM с места событий, наибольшее число собравшихся на Трубной площади достигло в самый пик тысячи человек. Однако выделить из этой толпы протестующих, полицию, журналистов или прохожих не представлялось возможным.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Несогласованная акция протеста в Москве
Дарья Антонова ИА REGNUM
Несогласованная акция протеста в Москве
Дарья Антонова ИА REGNUM
Несогласованная акция протеста в Москве
Дарья Антонова ИА REGNUM
Несогласованная акция протеста в Москве
Дарья Антонова ИА REGNUM
Туристы не знали как выбраться с Трубной площади
Дарья Антонова ИА REGNUM
Несогласованная акция протеста в Москве
Дарья Антонова ИА REGNUM
На несогласованной акции протеста в Москве задерживали не только участников, но и наблюдателей (на фото — наблюдатель московской Хельсинской группы)
Дарья Антонова ИА REGNUM
Несогласованная акция протеста в Москве
Дарья Антонова ИА REGNUM
Несогласованная акция протеста в Москве
Дарья Антонова ИА REGNUM
Задержание участников несогласованной акции протеста
По данным МВД, опубликованным в середине дня, в протестах 3 августа приняли участие 350 человек.
Во время акции проходили задержания.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Задержание участников несогласованной акции протеста
Дарья Антонова ИА REGNUM
Задержание участников несогласованной акции протеста
Дарья Антонова ИА REGNUM
Задержание участников несогласованной акции протеста
Дарья Антонова ИА REGNUM
Полиция выводит всех с Трубной площади
Дарья Антонова ИА REGNUM
Несогласованная акция протеста в Москве
Дарья Антонова ИА REGNUM
Несогласованная акция протеста в Москве
Дарья Антонова ИА REGNUM
Несогласованная акция протеста в Москве