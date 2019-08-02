В Москве несколько тысяч человек собрались в Парке Горького отметить День ВДВ, передаёт 2 августа корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM День ВДВ в Парке Горького

Эпицентр празднования находится возле паркового фонтана. Масштабной развлекательной программы нет. Можно отметить лишь полевую кухню с гречневой кашей, тушенкой и сладким чаем, но съестные припасы, подготовленные организаторами, быстро закончились. Возможно, из-за аномально холодной погоды, установившейся в Москве. Низкие температуры определили и главную особенность Дня ВДВ — 2019 — желающих искупаться в фонтане, в отличие от прошлых лет, оказалось немного.

Дарья Антонова ИА REGNUM День ВДВ в Парке Горького

Десантники развлекают себя игрой на гитаре, армейскими песнями и задушевными разговорами.

Дарья Антонова ИА REGNUM День ВДВ в Парке Горького

В Парке Горького и других местах в центре Москвы дежурят полицейские. Они, по возможности, следят за порядком и пресекают возможные эксцессы. Пока действуют успешно — серьёзных инцидентов не случилось.