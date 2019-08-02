Прохладный августовский день в Петербурге был расцвечен тельняшками десантников. Ветераны ВДВ в культурной столице России показали себя законопослушными и организованными гражданами.

Дарья Драй ИА REGNUM Десантники во время шествия в День Воздушно-десантных войск

Корреспондент ИА REGNUM, сопровождавший ветеранов Воздушно-десантных войск во время ряда мероприятий, не увидел сколь-нибудь серьезных нарушений общественного порядка.

Дарья Драй ИА REGNUM День ВДВ в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Десантники в парке 300-летия в День Воздушно-десантных войск

Однако фонтаны в центре города коммунальщики все же решили заблаговременно отключить — дабы не искушать «десантуру» возможностью искупаться, рискуя здоровьем и оборудованием.

Дарья Драй ИА REGNUM Десантник отжимается в парке 300-летия в День Воздушно-десантных войск

Дарья Драй ИА REGNUM Выключенный фонтан

Дарья Драй ИА REGNUM Десантники у выключенного фонтана

К 12:00 ветераны ВДВ, их друзья и родственники, представители общественных организаций и простые жители города собрались на Дворцовой площади.

Вместе с выстрелом полуденной пушки с бастиона Петропавловской крепости собравшиеся двинулись по Миллионной улице в сторону Марсова поля.

Дарья Драй ИА REGNUM Почетный караул

Дарья Драй ИА REGNUM Десантники на Марсовом поле

Дарья Драй ИА REGNUM Вечный огонь

Во главе колонны шествовал военный оркестр, исполнявший военные и армейские песни, в толпе царила праздничная обстановка.

Дарья Драй ИА REGNUM Десантники во время шествия в День Воздушно-десантных войск

К 12:30, когда шествие десантников добралось до Марсова поля, там началась церемония возложения венков и цветов к Вечному огню. В ней участвовали как официальные лица, так и сами ветераны ВДВ и простые горожане.

Дарья Драй ИА REGNUM Десантник возлагает цветы к вечному огню на Марсовом поле

Днем центр торжеств переместился в Приморский район Санкт-Петербурга. В сквере, названном именем основателя ВДВ Василия Маргелова, состоялся торжественно-траурный митинг.

«Сегодня праздник настоящих мужчин, воинов ВДВ — и тех, кто отслужил, и тех, кто еще служит. Бывших десантников не бывает. Они всегда были, есть и будут единой семей. Это сильные духом люди, которые защищают Родину. Многие молодые россияне мечтают стать десантниками», — заявил на митинге врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Дарья Драй ИА REGNUM Театрализованная спортивная программа в парке 300-летия

Участники митинга возложили цветы к бюсту Василия Маргелова, который в годы Великой Отечественной войны защищал Ленинград.

В 15:00 в парке 300-летия Санкт-Петербурга на Приморском проспекте началась театрализованная военно-спортивная и концертная программа, посвященная Дню ВДВ.

Перед зрителями выступили спортсмены-парашютисты из сборной команды Западного военного округа. Участниками спортивных соревнований также стали сами ветераны ВДВ, в том числе они показывали свою силу в армрестлинге.

Дарья Драй ИА REGNUM Показательные выступления спортсменов-парашютистов в парке 300-летия

Завершением «десантного» дня в Петербурге стал военно-патриотический концерт.

Дарья Драй ИА REGNUM Десантники в парке 300-летия в День Воздушно-десантных войск