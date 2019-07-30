Художники граффити меняют облик подмосковного Одинцово – фоторепортаж
В подмосковном Одинцово проходит фестиваль «Культурный код», передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Мероприятие является частью международного арт-фестиваля Urban Morphogenesis. В нём участвуют известные художники граффити из двух десятков стран мира, которые распишут фасады в микрорайоне Новая Трёхгорка. Всего под творчество мастеров отведено 38 тыс. кв. метров поверхностей.
Как отмечают организаторы, идея фестиваля согласована с жителями домов, фасады которых пойдут под разрисовку. Художники уже приступили к работе. Первыми начали команды TheLondonPolice, Vesod (Италия), Okuda (Испания).
Ожидается, что по итогам фестиваля в Одинцово появится первый в России музей монументального искусства под открытым небом, где будут собраны работы известных художников со всего мира. При этом роспись фасадов в Новой Трёхгорке продолжат и после окончания «Культурного кода».
Финал фестиваля запланирован на 31 августа. В этот день будет окончена работа на стене дома площадью в 900 квадратных метров и состоится открытие уличного музея.