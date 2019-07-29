Москва встречает ультраполярное вторжение — фоторепортаж
В Москве 29 июля произошло резкое похолодание, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
После жары выходных в понедельник воздух прогрелся лишь до 15 градусов тепла. Это значительно ниже климатической нормы и соответствует погоде в сентябре. Тем не менее день выдался относительно погожим, с переменной облачностью и без осадков.
По прогнозам, в ближайшие дни станет ещё холоднее. По ночам столбик термометра опустится до значений от 4 до 9 градусов тепла. Также начнутся дожди, а вот снега, скорее всего, не будет.
Синоптики считают происходящее в России редкой погодной аномалией, которой не было как минимум 70 лет. Её причина —циклон, который «нырнул» из акватории Северного Ледовитого океана вглубь континента, захватив с собой воздух из Карского моря.
Метеорологи называют такое явление «ультраполярным вторжением».