В Москве 29 июля произошло резкое похолодание, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рассвет над Москвой

После жары выходных в понедельник воздух прогрелся лишь до 15 градусов тепла. Это значительно ниже климатической нормы и соответствует погоде в сентябре. Тем не менее день выдался относительно погожим, с переменной облачностью и без осадков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Несмотря на прогнозы синоптиков, первый день недели в Москве выдался тёплым

Дарья Антонова ИА REGNUM Днём столбик термометра доходил до +17°C

Дарья Антонова ИА REGNUM Погода моде не помеха

По прогнозам, в ближайшие дни станет ещё холоднее. По ночам столбик термометра опустится до значений от 4 до 9 градусов тепла. Также начнутся дожди, а вот снега, скорее всего, не будет.

Дарья Антонова ИА REGNUM Лето в Москве

Дарья Антонова ИА REGNUM Лето в Москве

Дарья Антонова ИА REGNUM Закат над Москвой

Дарья Антонова ИА REGNUM Закат

Синоптики считают происходящее в России редкой погодной аномалией, которой не было как минимум 70 лет. Её причина —циклон, который «нырнул» из акватории Северного Ледовитого океана вглубь континента, захватив с собой воздух из Карского моря.

Метеорологи называют такое явление «ультраполярным вторжением».

Дарья Антонова ИА REGNUM Храм Христа Спасителя

Дарья Антонова ИА REGNUM Ясное небо над Москвой

Дарья Антонова ИА REGNUM Лето в Москве