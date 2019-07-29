В Князь-Владимирском храме посёлка Станционный-Полевской возле свердловского города Полевского на реке Чусовой прошло традиционное массовое крещение. Оно состоялось 28 июля и было приурочено к Дню крещения Руси.

Алексей Колчин ИА REGNUM Атрибуты священников

Алексей Колчин ИА REGNUM Божественная крещальная литургия

Алексей Колчин ИА REGNUM Божественная крещальная литургия

Здесь массовое крещение прошло уже в 16-й раз. Крещальную Божественную литургию совершил епископ Серовский и Краснотурьинский Алексий. В посёлок ради крещения приехали более 140 человек из разных городов Свердловской области.

Алексей Колчин ИА REGNUM Божественная крещальная литургия

Алексей Колчин ИА REGNUM Божественная крещальная литургия

Как отмечают в пресс-службе Екатеинбургской епархии, на таинство были допущены те граждане, которые прошли огласительные беседы и получили благословление от своего духовника либо от священника. На реке Чусовой совершили вод­о­с­в­ятный молеб­ен, а заем началось са­мо крещение.

Алексей Колчин ИА REGNUM Люди возле храма после таинства крещения

Алексей Колчин ИА REGNUM Люди возле храма после таинства крещения

Алексей Колчин ИА REGNUM После детей крестили взрослых

Алексей Колчин ИА REGNUM После детей крестили взрослых

Затем последовало богослужение. Все окрещённые причастились, прошли вокруг храма крестным ходом, а затем приняли участие в праздничной трапезе и концертной программе.

Алексей Колчин ИА REGNUM Ознокомление пришедших с правилами ритуала крещения

Алексей Колчин ИА REGNUM Пришедшие возле храма о имя святого равноапостольного князя Владимира