Массовое крещение в Свердловской области: фоторепортаж
В Князь-Владимирском храме посёлка Станционный-Полевской возле свердловского города Полевского на реке Чусовой прошло традиционное массовое крещение. Оно состоялось 28 июля и было приурочено к Дню крещения Руси.
Здесь массовое крещение прошло уже в 16-й раз. Крещальную Божественную литургию совершил епископ Серовский и Краснотурьинский Алексий. В посёлок ради крещения приехали более 140 человек из разных городов Свердловской области.
Как отмечают в пресс-службе Екатеинбургской епархии, на таинство были допущены те граждане, которые прошли огласительные беседы и получили благословление от своего духовника либо от священника. На реке Чусовой совершили водосвятный молебен, а заем началось само крещение.
Затем последовало богослужение. Все окрещённые причастились, прошли вокруг храма крестным ходом, а затем приняли участие в праздничной трапезе и концертной программе.