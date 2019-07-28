Дарья Драй ИА REGNUM День ВМФ России в Кронштадте

Главный военно-морской парад в День ВМФ состоялся в Морской столице России сразу на двух «сценах». И какая из них была главной — сказать трудно. Единство действия обеспечивала флотская дисциплина и высочайшая выучка военных моряков и летчиков морской авиации.

Дарья Драй ИА REGNUM Зритель на трибуне

Дарья Драй ИА REGNUM Военнослужащие во время репетиции парада в честь Дня ВМФ России в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Военнослужащие во время репетиции парада в честь Дня ВМФ России в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Военнослужащие несут Андреевский флаг во время репетиции парада в честь Дня ВМФ России в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Военнослужащие несут Андреевский флаг во время репетиции парада в честь Дня ВМФ России в Санкт-Петербурге

На Сенатской площади у Невы находилась главная трибуна парада, здесь выступал с приветственной речью и наблюдал за парадом главнокомандующий Вооруженными силами РФ, президент России Владимир Путин. Рядом с ним были министр обороны Сергей Шойгу и главком ВМФ Николай Евменов. Перед руководителями страны и Вооруженных сил почетными гостями парада строем прошли военнослужащие, учащиеся военных учебных заведений ВМФ России, бойцы морской военной полиции, нахимовцы и юнармейцы.

Дарья Драй ИА REGNUM Зрители на Дне ВМФ России в Кронштадте

Естественным ограничением для водных участников этой части парада стали габариты акватории Невы, одетой в гранитные берега. Чтобы несколько «расширить» речное пространство, во время парада были разведены сразу четыре моста через Неву. Однако, в целях безопасности, здесь всё равно пришлось ограничиться прохождением кораблей малого класса и катеров различного предназначения.

Дарья Драй ИА REGNUM Экипаж малого ракетного корабля «Ливень»

Дарья Драй ИА REGNUM Малый противолодочный корабль «Казанец» во время Главного военно-морского парада в честь Дня Военно-Морского Флота России в акватории Финского залива

Дарья Драй ИА REGNUM Зрители на военно-морском параде в честь Дня Военно-Морского Флота России в Кронштадте

Но малый — не значит слабый. Среди участников парада на Неве были современные корабли, несущие на своем борту мощное ракетно-артиллерийское, минно-торпедное и зенитное вооружение, способные поражать противника крылатыми ракетами на большом расстоянии.

Украшением этой части парада стали новейшие российские корабли — фрегат «Адмирал флота Касатонов» и корвет «Гремящий», а также дизельная подлодка «Кронштадт».

Дарья Драй ИА REGNUM Большой противолодочный корабль «Североморск»

Дарья Драй ИА REGNUM Дизель-электрическая подводная лодка Б-586 «Кронштадт» во время репетиции парада в честь Дня ВМФ России в Санкт-Петербурге

Те корабли, для которых места в Неве было маловато, встали в кильватерный строй в Кронштадте. Перед южной оградительной стенкой кронштадтского порта, где собрались десятки тысяч зрителей, прошли 12 боевых кораблей океанской зоны и одна субмарина.

Дарья Драй ИА REGNUM Дизель-электрическая подводная лодка «Владикавказ» во время Главного военно-морского парада, посвященного Дню ВМФ в Кронштадте

Дарья Драй ИА REGNUM День ВМФ России в Кронштадте

Дарья Драй ИА REGNUM Дизель-электрическая подводная лодка «Владикавказ» во время Главного военно-морского парада, посвященного Дню ВМФ в Кронштадте

Дарья Драй ИА REGNUM Противолодочные самолеты Ил-38 во время воздушной части парада в честь Дня ВМФ России в Кронштадте

Среди них — фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков», большой противолодочный корабль «Североморск», корветы «Стойкий» и «Стерегущий», большой десантный корабль «Минск», дизельная подводная лодка «Владикавказ», патрульный корабль «Василий Быков», малые противолодочные корабли «Казанец» и «Уренгой», малый ракетный корабль «Ливень», ракетный катер «Чувашия».

Дарья Драй ИА REGNUM Патрульный корабль проекта 22160 «Василий Быков» во время Главного военно-морского парада в честь Дня Военно-Морского Флота России в акватории Финского залива

Самые крупные участники кронштадтской части — ракетный крейсер «Маршал Устинов», атомный подводный крейсер «Смоленск» и судно материального обеспечения «Эльбрус» — были представлены в статической части парада.

Дарья Драй ИА REGNUM Ракетный крейсер, второй корабль проекта 1164 «Атлант» «Маршал Устинов»

Дарья Драй ИА REGNUM Главнокомандующий Военно-Морским Флотом России адмирал Николай Евменов и Министр обороны РФ Сергей Шойгу

Добавим, что в завершении парадного строя перед зрителями предстали зарубежные гости — эсминец «Сиань» ВМС Китая и фрегат «Таркаш» ВМС Индии.

Дарья Драй ИА REGNUM День ВМФ России в Кронштадте

Парадные группы морской авиации составили более чем 40 самолётов и вертолётов, прибывших на Главный военно-морской парад от соединений и воинских частей Воздушно-космических сил, Военно-Морского Флота, Балтийского, Северного, Черноморского и Тихоокеанского флотов.

Дарья Драй ИА REGNUM Авиационный комплекс дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и истребители Су-30СМ в небе на Главном военно-морском параде, посвященном Дню ВМФ в Кронштадте

Дарья Драй ИА REGNUM Противолодочные самолеты Ил-38 во время воздушной части парада в честь Дня ВМФ России в Кронштадте

Со стороны Финского залива над Кронштадтом, а затем над центром Петербурга пролетели многоцелевые вертолёты Ми-8 различных модификаций, противолодочные вертолеты Ка-27М, Ка-28, Ка-29, истребители-бомбардировщики Су-24, истребители морской и палубной авиации Су-30СМ, Су-33, МиГ-29К, самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50, самолёт-топливозаправщик Ил-78, самолеты Ту-142, Ил-38 и другие. Завершилась воздушная часть парада проходом группы штурмовиков Су-25, распыливших трехцветные дымы в цветах российского триколора.

Дарья Драй ИА REGNUM Авиационный комплекс дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и истребители Су-30СМ в небе на Главном военно-морском параде, посвященном Дню ВМФ в Кронштадте

Дарья Драй ИА REGNUM Авиационный комплекс дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и истребители Су-30СМ в небе на Главном военно-морском параде, посвященном Дню ВМФ в Кронштадте

Дарья Драй ИА REGNUM Воздушная часть парада в честь Дня ВМФ России в в Кронштадте

Дарья Драй ИА REGNUM Воздушная часть парада в честь Дня ВМФ России в в Кронштадте

Дарья Драй ИА REGNUM Авиационный комплекс дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и истребители Су-30СМ во время репетиции воздушной части парада в честь Дня ВМФ России в Санкт-Петербурге

Всего в параде были задействованы более 40 боевых кораблей и подводных лодок, 41 единица авиационной техники Балтийского, Северного, Черноморского флотов и Каспийской флотилии. Парад стал олицетворением мощи российского ВМФ и готовности российских военных моряков к отражению агрессии и защите интересов страны в любой части Мирового океана.

Дарья Драй ИА REGNUM Зрители