Главный военно-морской парад в Петербурге и Кронштадте: фоторепортаж
Главный военно-морской парад в День ВМФ состоялся в Морской столице России сразу на двух «сценах». И какая из них была главной — сказать трудно. Единство действия обеспечивала флотская дисциплина и высочайшая выучка военных моряков и летчиков морской авиации.
На Сенатской площади у Невы находилась главная трибуна парада, здесь выступал с приветственной речью и наблюдал за парадом главнокомандующий Вооруженными силами РФ, президент России Владимир Путин. Рядом с ним были министр обороны Сергей Шойгу и главком ВМФ Николай Евменов. Перед руководителями страны и Вооруженных сил почетными гостями парада строем прошли военнослужащие, учащиеся военных учебных заведений ВМФ России, бойцы морской военной полиции, нахимовцы и юнармейцы.
Естественным ограничением для водных участников этой части парада стали габариты акватории Невы, одетой в гранитные берега. Чтобы несколько «расширить» речное пространство, во время парада были разведены сразу четыре моста через Неву. Однако, в целях безопасности, здесь всё равно пришлось ограничиться прохождением кораблей малого класса и катеров различного предназначения.
Но малый — не значит слабый. Среди участников парада на Неве были современные корабли, несущие на своем борту мощное ракетно-артиллерийское, минно-торпедное и зенитное вооружение, способные поражать противника крылатыми ракетами на большом расстоянии.
Украшением этой части парада стали новейшие российские корабли — фрегат «Адмирал флота Касатонов» и корвет «Гремящий», а также дизельная подлодка «Кронштадт».
Те корабли, для которых места в Неве было маловато, встали в кильватерный строй в Кронштадте. Перед южной оградительной стенкой кронштадтского порта, где собрались десятки тысяч зрителей, прошли 12 боевых кораблей океанской зоны и одна субмарина.
Среди них — фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков», большой противолодочный корабль «Североморск», корветы «Стойкий» и «Стерегущий», большой десантный корабль «Минск», дизельная подводная лодка «Владикавказ», патрульный корабль «Василий Быков», малые противолодочные корабли «Казанец» и «Уренгой», малый ракетный корабль «Ливень», ракетный катер «Чувашия».
Самые крупные участники кронштадтской части — ракетный крейсер «Маршал Устинов», атомный подводный крейсер «Смоленск» и судно материального обеспечения «Эльбрус» — были представлены в статической части парада.
Добавим, что в завершении парадного строя перед зрителями предстали зарубежные гости — эсминец «Сиань» ВМС Китая и фрегат «Таркаш» ВМС Индии.
Парадные группы морской авиации составили более чем 40 самолётов и вертолётов, прибывших на Главный военно-морской парад от соединений и воинских частей Воздушно-космических сил, Военно-Морского Флота, Балтийского, Северного, Черноморского и Тихоокеанского флотов.
Со стороны Финского залива над Кронштадтом, а затем над центром Петербурга пролетели многоцелевые вертолёты Ми-8 различных модификаций, противолодочные вертолеты Ка-27М, Ка-28, Ка-29, истребители-бомбардировщики Су-24, истребители морской и палубной авиации Су-30СМ, Су-33, МиГ-29К, самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50, самолёт-топливозаправщик Ил-78, самолеты Ту-142, Ил-38 и другие. Завершилась воздушная часть парада проходом группы штурмовиков Су-25, распыливших трехцветные дымы в цветах российского триколора.
Всего в параде были задействованы более 40 боевых кораблей и подводных лодок, 41 единица авиационной техники Балтийского, Северного, Черноморского флотов и Каспийской флотилии. Парад стал олицетворением мощи российского ВМФ и готовности российских военных моряков к отражению агрессии и защите интересов страны в любой части Мирового океана.