20 июля — урожайный день для детской иллюстрации. В этот день родились Геннадий Целищев (1928), Лев Бруни (1894−1948), Орест Верейский (1915−1993). Но героем нашего рассказа будет Евгений Григорьевич Монин (1931−2002), который тоже родился в этот июльский день в Харькове в семье горного инженера Григория Ильича Монина.

Национальная электронная детская библиотека Евгений Монин в клетчатой рубахе за работой

Евгений стал первым профессиональным художником в семье, хотя отец любил рисовать, увлекался пейзажами. Сам Евгений начал рисовать рано, малевал слонов мелом на дверях, позже перешел к карандашным рисункам на обоях

По рассказам дочери художника Ольги Мониной, в эвакуации в городе Пермь, куда отправили инженера Монина с семьей в начале войны, десятилетний мальчик Женя встретился с пожилым художником, имя которого не сохранилось. Этот почти сказочный персонаж убедил родителей в том, что у мальчика есть способности к рисованию, и занимался с Женей целый год. Семья вернулась в Москву в 1943 году и Евгений Монин успешно поступил в среднюю художественную школу МСХШ, где познакомился с Иткиным и Лосиным. Закончив школу, уверенности в том, что поступит в Суриковский, Евгений Григорьевич не испытывал, и не без влияния отца решил поступать в архитектурный. Как выяснилось позже, в этом были свои плюсы: там он научился и полюбил рисовать человеческое жилье и получил меньшую дозу соцреализма, чем его будущие коллеги и друзья, учившиеся в профильных заведениях.

Национальная электронная детская библиотека Евгений Монин (фото Петра Носова)

По окончании института его распределили прорабом в Моссстрой. Но случай за случаем подталкивал Монина к творческой деятельности. Оформление шествия и стадиона во время 6-го Всемирного фестиваля молодежи и студентов, проводившегося в 1957 году в Москве, недолгая работа в театре, оформление советского павильона на Брюссельской Всемирной выставке. Пока наконец в 1956 году друг Лосин буквально не втолкнул его в кабинет главного художника Детгиза. Первой книжечкой стала сказка «Чьи башмачки» (неудачная), в 1958 году в Киевском издательстве вышла книга «Паук Ананси» (удачная), но только в конце 50-х работа в книжной иллюстрации стала постоянной и основной.

Юрий Молоканов, тогдашний художественный редактор «Мурзилки», привел Евгения Монина в свой журнал. Позже Монин начал рисовать и для журнала «Пионер» .

Национальная электронная детская библиотека Первый рисунок Е.Монина в журнале «Мурзилка» ("Мурзилка», 1959 год, №7)

Г. Снегирев, Год «Мурзилки» («Детская литература», 1966 год, №3) Сравнительно недавно в журнале появились такие художники, как Е. Монин, В. Чижиков, Н. Устинов, В. Лосин, Ю. Молоканов, В. Стацинский. Их работы нельзя спутать друг с другом. У каждого свое видение и своя яркая манера рисунка.

Национальная электронная детская библиотека Праздник зимы, рис. Е. Монина ("Пионер», 1965, №12)

Уже в 1966 году в журнале критики детской литературы «Детская литература» в рубрике «Талант — детям» выходит полномасштабная статья Ю. Лощиц о Евгении Монине. Автор замечает, что расставание с профессией архитектора было чисто условным, ведь «Монин-архитектор и Монин-художник живут дружно, и прямое следствие их союза — та отчетливо звучащая «архитектурная сюита», фрагменты которой обнаруживаешь почти в каждой работе иллюстратора».

Национальная электронная детская библиотека Что на свете не бывает, худ. Е. Монин

Умение и любовь к рисованию построек, умелому использованию архитектуры в отражении сюжета, а иногда и в его формировании, Евгений Монин сохранил на всю жизнь.

Александра Пистунова, «Три кита» сказочной азбуки («Детская литература», 1972, №3) Будучи архитектором по своей первоначальной профессии, график Монин всегда особым образом конструирует урбанистику и интерьер своих сказочных сюжетов. Отталкиваясь от натурного рисования, от точного знания места действия сказки, от конкретности давнего исторического быта (который ни в чем не воплощен для нас столь явно, как в старинной архитектуре), Монин изобретает улицы и площади, избы и подворья, дворцы и терема, будто бы взаправдашние, поражающие точностью любой детали, и сказочные в комбинациях этих деталей.

Очень часто имя Монина упоминается рядом с именами Чижикова, Перцова и Лосина. Этих людей связывала дружба и работа, вернее, «дружбаработа», потому что зачастую разделить эти понятия было невозможно.

Е.Монин (Лидия Кудрявцева, Четыре художника— о себе и своем деле) Например, в «Сказках бабки Куриянихи» Володя (Перцов) писал шрифты и оформлял обложку, я рисовал заставки, концовки, форзац. Веня (Лосин) делал все основные иллюстрации, а Витя (Чижиков) придумал две самые смешные картинки.

Глядя на фотографию четырех друзей, невозможно отделаться от сравнения с мушкетерами. И однажды Виктор Чижиков в интервью журналу «Детская литература» со свойственным ему юмором расставил все по местам.

В.Чижиков («Детская литература», 1991, №3) Ну, Лосин, без сомнения, — Портос. Явный Портос. В молодости был случай, когда он, съев девять порций шашлыка, сказал, что из-за стола надо вставать чуть-чуть голодным. Я думаю, что Атос — Монин. а Перцов — Арамис. А меня — так уж вышло — они все трое в д'Артаньяны зачислили. Ребята написали мне к пятидесятилетию картину, где весь этот «расклад» зафиксирован.

Национальная электронная детская библиотека Художник Виктор Чижиков. Владимир Перцов, Вениамин Лосин и Евгений Монин (Фото Виктора Ахломова)

Евгений Монин тоже обладал тонким чувством юмора. Признайтесь, вы вряд ли получали в пионерском лагере письма от отца с многочисленными вкраплениями цитат на латыни, которые метко характеризовали совершенно бытовые события?

Национальная электронная детская библиотека Фрагмент письма дочери с латинской цитатой и рисунком (из передачи о Евгении Монине на канале РГДБ.ТВ)

Шутил он не только дома, но даже в официальных интервью.

— Согласились ли бы Вы жить в одном из тех домов, которые рисуете?

— Конечно, но при условии, что в доме слева будет жить Чижиков, справа — Лосин, напротив — Перцов, а улица будет такой узкой, что двум встречным на ней не разойтись.

Но к рисованию относился серьезно, не говорил «пойду порисую», а только «пойду поработаю». Работать художник любил в клетчатой рубахе. И была у него одна особенность — кисточки он промокал о левое плечо, поэтому на рубахе в конце рабочего дня распускалось мокрое пятно из разноцветных черточек.

Деятельность Монина на ниве детской иллюстрации не осталась незамеченной. В 1980 году ему и его друзьям по цеху присвоено звание «Заслуженный художник РСФСР».

Президиум Верховного Совета РСФСР за заслуги в области советского изобразительного искусства присвоил почетное звание «Заслуженный художник РСФСР»: Лосину Вениамину Николаевичу, Монину Евгению Григорьевичу, Перцову Владимиру Валериевичу, Токмакову Льву Алексеевичу, Устинову Николаю Александровичу.

Национальная электронная детская библиотека Эскиз к диафильму «Карлик Нос» (худ. Е. Монин)

Как многие книжные иллюстраторы, Евгений Монин рисовал диафильмы. В коллекции Национальной Электронной Детской Библиотеки есть десять диафильмов, которые нарисовал Евгений Григорьевич, некоторые самостоятельно, некоторые в сотрудничестве с Владимиром Перцовым:

Пудель / Маршак С. Я.; Худож. Монин Е., Перцов В. — Москва: Диафильм, 1968. — 1 дф. (33 кд.)

Во-первых и во-вторых / Хармс Д.; Худож. Монин Е., Перцов В. — Москва: Диафильм, 1970. — 1 дф. (42 кд.)

В путь по реке времени / Биссет Д.; Худож. Монин Е., Перцов В. — Москва: Диафильм, 1971. — 1 дф. (49 кд.)

Встреча с вреднюгами / Дональд Биссет; худож. Е. Монин. — Москва: Диафильм, 1972. — 1 дф. (48 кд.)

Кельнские домовые / Август Копиш; худож. Е. Монин. — Москва: Диафильм, 1973. — 1 дф. (34 кд.)

Трубка капитана / Лукич Д.; Худож. Монин Е. — Москва: Диафильм, 1975. — 1 дф. (35 кд.)

Король овощей Даукус Редис I / Э. Т. А. Гофман; рис. Е. Монина. — Москва: Диафильм, 1976. — 1 дф. (46 кд.)

Про тигренка, любившего принимать ванну / Биссет Д.; Худож. Монин Е. — Москва: Диафильм, 1977. — 1 дф. (44 кд.)

А дело было ночью / С. Маршак; худож. Е. Монин. — Москва: Диафильм, 1978. — 1 дф. (30 кд.)

Карлик Нос / Гауф В.; Худож. Монин Е. — Москва: Диафильм, 1982. — 1 дф. (51 кд.)