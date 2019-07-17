«Царский» крестный ход в Екатеринбурге: фоторепортаж
В Екатеринбурге ночью 17 июля прошёл традиционный «царский» крестный ход. Тысячи людей прошагали от Храма-на-Крови до Ганиной Ямы.
Колонну возглавил митрополит Кирилл. Участники крестного хода двинулись в путь после прошедшей у храма божественной литургии. Маршрут был традиционным: улица Толмачёва, проспект Ленина, Железнодорожный лесопарк, посёлок Шувакиш.
Возле монастыря на Ганиной яме состоялся молебен.
Напомним, с 2002 года в Екатеринбурге проходят «царские дни». Они приурочены к очередной годовщине со дня расстрела последнего российского императора Николая Романова, его семьи и слуг.
Отметим, 17 июля 2019 года исполнился 101 год со дня расстрела Романовых. На 100-летие этого события, в 2018 году, Екатеринбург посещал патриарх Кирилл, который возглавил многотысячный крестный ход.