Кавказские республики всегда славились золотыми самородками боевых искусств. В СССР гремели такие имена олимпийских чемпионов по борьбе, как Загалав Абдулбеков, Арсен Фадзаев, Магомед-Гасан Абушев. Сегодня им на смену пришли чемпионы ММА. Хабиб Нурмагомедов, Магомедхан Гамзатханов — имена, которые на слуху и у далекого от спорта человека. Даже в американском сериале о боях без правил «Kingdom» звучит реплика «Best wrestlers are from Dagestan».

Тальяна Вяльцева ИА REGNUM Азамат настраивается во время тренировки

На конец 2018 года с UFC подписали контракт уже 37 россиян, среди них 23 кавказских спортсмена. Чем объясняется феномен столь возросшего успеха кавказских бойцов, мастерство которых однозначно признают, как в России, так и в мире? Возможно это невероятная популярность борьбы на Кавказе, где хотя бы один из членов семьи вовлечен в этот вид спорта, либо преемственность, при которой родственники и знакомые берут на себя все бытовые и финансовые трудности спортсмена, а может быть устойчивость характера, сформированная убеждениями и традициями, бытующими на Кавказе.

Тальяна Вяльцева ИА REGNUM Король (кличка коня) — любимец всех бойцов спортивного лагеря «Горные вершины»

Чтобы разобраться в этом вопросе, я попыталась рассмотреть кавказских бойцов с двух сторон: в среде московских бойцовских клубов и внутри спортивного лагеря во время летних сборов, находящегося на родине Хабиба Нурмагомедова.

Каждый боец ММА всегда имеет свою определенную «базу» — единоборство, с которого он начинал. Для укрепления и расширения своих навыков спортсмены часто участвуют в турнирах, в которых представлен его вид единоборства. В данном случае, Мартун и Федор отправились на Кубок Всемирной федерации боевого самбо.

Тальяна Вяльцева ИА REGNUM Мартун и Федор едут на электричке в Раменское на соревнование

За неделю перед боем спортсмены тренируются по своему графику: кто-то сгоняет вес, кто-то отрабатывает свою профессиональную базу, а кто-то сглаживает ошибки в технике. Но временной режим тренировок не нарушается, так что в зале одновременно занимаются и остальные бойцы.

Тальяна Вяльцева ИА REGNUM Бойцы общаются на тренировке через октагон

В гастрономическом отношении среди кавказских бойцов в Москве наиболее популярна Чайхона. Здесь в меню отсутствуют блюда из свинины и преобладают восточные интерьеры в залах.

Тальяна Вяльцева ИА REGNUM Жора демонстрирует ролик в соцсетях подругам во время обеда

Тальяна Вяльцева ИА REGNUM Мартун и Жора ожидают заказ в кафе

Тальяна Вяльцева ИА REGNUM Ахмед переписывается с родителями

Тальяна Вяльцева ИА REGNUM Важной вехой спортивного успеха является соблюдения режима питания

Тальяна Вяльцева ИА REGNUM В связи с повышенной физической нагрузкой, бойцы редко отказывают себе в лакомствах

Самые распространенные травмы, полученные спортсменами во время боя — рассечения, переломы ушей и носа.

Тальяна Вяльцева ИА REGNUM После проведения диагностики травмы носа, Жора проходит амбулаторное лечение по его восстановлению

Большинство кавказских бойцов ММА исповедуют ислам. Совершение намаза — основная ступень в исламском вероучении. Ежедневный молитвенный цикл состоит из пяти молитв: утренняя, полуденная, предвечерняя, вечерняя и ночная. Пропуск хотя бы одного намаза без уважительной причины — это огромный грех в исламе. Поэтому часто во время соревнований можно наблюдать спортсменов, совершающих намаз.

Тальяна Вяльцева ИА REGNUM Намаз во время одного из соревнований в Москве

В лагере проводятся по три тренировки в день, кроме воскресенья. Обычно после утренних упражнений и завтрака бойцов на добровольной основе привлекают к помощи в хозяйственных нуждах, будь то колка дров, перевозка цемента на тачке или помощь повару в раздроблении замороженного мяса к плову.

Тальяна Вяльцева ИА REGNUM Муртуз готовит дрова для бани

Тальяна Вяльцева ИА REGNUM Магомед помогает повару в приготовлении обеда

Тальяна Вяльцева ИА REGNUM Вход в системное помещение

Тренировочный лагерь «Горные Вершины», в котором ежегодно проводятся сборы бойцов смешанных единоборств, расположен в Цумадинском районе. Отсюда родом и действующий чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов. Так как территория расположена на отгорах гор Кавказского хребта, район обособлен от остальной части республики. Поэтому здесь хорошо развито сельское хозяйство. Оно обеспечивает местных жителей продуктами питания, а также поставляет молочную и мясную продукцию в остальную часть республики.

Тальяна Вяльцева ИА REGNUM Один из бойцов — сын владельца лагеря — прогоняет козу

Тальяна Вяльцева ИА REGNUM Карим роет траншею под водопровод к лагерному душу

Тальяна Вяльцева ИА REGNUM Карим рисует на песке

Каждую пятницу мусульмане совершают джума-намаз — обязательная коллективная молитва среди мужчин. Проводится в пятницу во время полуденной молитвы в мечетях.

В отдаленных районах Кавказа ислам играет основополагающую роль в обществе. Так, в разрешении каких-либо спорных вопросов местные жители не обращаются в районный суд, а прибегают к шариату, где имам или алим выступает в роли судьи.

Тальяна Вяльцева ИА REGNUM Мужчины вместе с алимом собираются у мечети перед проведением джума-намаза в селе Тисси

В связи с повышенной физической нагрузкой, частой практикой у спортсменов становится дневной послеобеденный сон.

Тальяна Вяльцева ИА REGNUM Послеобеденный сон

В одном из тренировочных лагерей Дагестана, где проходят летние сборы, из-за погодных условий обрушилось покрытие навеса над залом. И, как обычно бывает в отдаленных малонаселенных пунктах, проблему решили собственными силами. С помощью нехитрой веревочной конструкции и лошадиной силы группы бойцов, удалось выровнять все стойки навеса.

Тальяна Вяльцева ИА REGNUM Бойцы вручную восстанавливают навес после обрушения

Тальяна Вяльцева ИА REGNUM Разбор обрушенного после зимы навеса

Тальяна Вяльцева ИА REGNUM Попытки выровнять стойки обрушенного навеса

Тальяна Вяльцева ИА REGNUM Гость из соседнего лагеря. Только полуразрушенная стена разделяет два соседних спортивных лагеря

Среди кавказских спортсменов укрепилась практика поездки в летний сезон на сборы в тренировочные лагеря. В данной серии представлены снимки с одного из таких лагерей «Горные Вершины» в Цумадинском районе Республики Дагестан. Здесь на высоте 2000 и более метров они проходят довольно жесткую программу тренировок, что вознаграждается резким скачком в мастерстве для каждого бойца. Так как подготовка в горной местности позволяет за короткий промежуток времени улучшить работоспособность мышц и всей функциональной системы организма из-за изменяющихся нагрузок, а также приспособиться к недостатку кислорода в крови.

Тальяна Вяльцева ИА REGNUM Спор по поводу сбора игроков в самоорганизованном любительском матче

Тальяна Вяльцева ИА REGNUM Силовая тренировка с отягощением на высоте более 2000 метров с помощью подручных средств

Дневная тренировка на летних сборах чаще всего представляет собой проведение любительского футбольного матча. По мнению главного тренера, футбол — это отличный способ сплотить команду и научить спортсменов эффективно проигрывать, то есть после проигрыша объективно оценивать свои ошибки для дальнейшей работы над ними.

Тальяна Вяльцева ИА REGNUM Любительский футбольный матч в рамках спортивной программы летнего тренировочного лагеря

Тальяна Вяльцева ИА REGNUM Перерыв между сериями упражнений

Соревнования по смешанным единоборствам и близким к ним дисциплинам часто проходят в некомфортных для участников условиях. Есть прецеденты, при которых бойцам приходилось разогреваться в холле, в куртках. В лучшем случае выделяется площадка в несколько десятков метров, ограниченная живой цепью чоповцев.

Тальяна Вяльцева ИА REGNUM Поддержка команды перед выходом своего бойца на ринг

Кавказские бойцы отличаются особой сплоченностью, можно сказать, братской.

Тальяна Вяльцева ИА REGNUM Разогрев перед началом соревнований

Тальяна Вяльцева ИА REGNUM Мартун вместе с командой готовит поздравление брату

Борцовский манекен предназначен для оттачивания различных приемов и захватов. Представляет собой человеческий торс с головой, верхними и нижними конечностями (иногда нижние конечности сдвоены). Манекен подбирают определенных параметров: рост должен быть на 20 см ниже роста бойца, вес равен половине веса бойца.

Тальяна Вяльцева ИА REGNUM Борцовский манекен

Часто для подогревания интереса и практики бойцов проводятся коммерческие турниры от клуба.

Тальяна Вяльцева ИА REGNUM Хаджимурат на очередном коммерческом турнире в бойцовском клубе «Львиное сердце»

Тальяна Вяльцева ИА REGNUM Коммерческий турнир в бойцовском клубе «Львиное сердце»

Обязательным элементом программы тренировок в лагере «Горные Вершины» является разминочный бег с перепадом высот. Оказавшись на вершине, спортсмены приступают к силовым упражнениям с отягощением.

Тальяна Вяльцева ИА REGNUM Водные утренние процедуры перед пробежкой