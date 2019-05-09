Бессмертный полк прошёл к Мамаеву кургану — фоторепортаж
9 мая 2019
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После торжественного парада жители Волгограда собрались в многотысячный Бессмертный полк и прошли к Мамаеву кургану, чтобы почтить память героев.
Смотрите фоторепортаж Александра Куликова для ИА REGNUM.
Александр Куликов ИА REGNUM
Бессмертный полк в Волгограде
Александр Куликов ИА REGNUM
Бессмертный полк в Волгограде
Александр Куликов ИА REGNUM
Бессмертный полк в Волгограде
Александр Куликов ИА REGNUM
Бессмертный полк в Волгограде
Александр Куликов ИА REGNUM
Бессмертный полк в Волгограде
Александр Куликов ИА REGNUM
Бессмертный полк в Волгограде
Александр Куликов ИА REGNUM
Участники Бессмертного полка
Александр Куликов ИА REGNUM
Бессмертный полк в Волгограде
Александр Куликов ИА REGNUM
Бессмертный полк в Волгограде
Александр Куликов ИА REGNUM
Бессмертный полк в Волгограде
Александр Куликов ИА REGNUM
Бессмертный полк в Волгограде
Александр Куликов ИА REGNUM
Бессмертный полк в Волгограде
Александр Куликов ИА REGNUM
Бессмертный полк в Волгограде
Александр Куликов ИА REGNUM
Бессмертный полк в Волгограде
Александр Куликов ИА REGNUM
Бессмертный полк в Волгограде
Александр Куликов ИА REGNUM
На Мамаевом кургане
Александр Куликов ИА REGNUM
На Мамаевом кургане
Александр Куликов ИА REGNUM
На Мамаевом кургане
Александр Куликов ИА REGNUM
Мамаев курган в День Победы
Александр Куликов ИА REGNUM
Мамаев курган в День Победы
Александр Куликов ИА REGNUM
Мамаев курган в День Победы
Александр Куликов ИА REGNUM
Мамаев курган в День Победы
Александр Куликов ИА REGNUM
Мамаев курган в День Победы
Александр Куликов ИА REGNUM
Мамаев курган в День Победы
Александр Куликов ИА REGNUM
Мамаев курган в День Победы
Александр Куликов ИА REGNUM
Мамаев курган в День Победы
Александр Куликов ИА REGNUM
Мамаев курган в День Победы
Александр Куликов ИА REGNUM
Мамаев курган в День Победы
Александр Куликов ИА REGNUM
Мамаев курган в День Победы
Александр Куликов ИА REGNUM
Мамаев курган в День Победы
Александр Куликов ИА REGNUM
Бессмертный полк в Волгограде
Александр Куликов ИА REGNUM
Мамаев курган в День Победы
Александр Куликов ИА REGNUM
Мамаев курган в День Победы
Александр Куликов ИА REGNUM
Мамаев курган в День Победы
Александр Куликов ИА REGNUM
Мамаев курган в День Победы
Александр Куликов ИА REGNUM
Свет Великой победы
Александр Куликов ИА REGNUM
Свет Великой победы
Александр Куликов ИА REGNUM
Свет Великой победы