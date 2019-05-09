После торжественного парада жители Волгограда собрались в многотысячный Бессмертный полк и прошли к Мамаеву кургану, чтобы почтить память героев.

Смотрите фоторепортаж Александра Куликова для ИА REGNUM.

Александр Куликов ИА REGNUM Бессмертный полк в Волгограде

Александр Куликов ИА REGNUM Бессмертный полк в Волгограде

Александр Куликов ИА REGNUM Бессмертный полк в Волгограде

Александр Куликов ИА REGNUM Бессмертный полк в Волгограде

Александр Куликов ИА REGNUM Бессмертный полк в Волгограде

Александр Куликов ИА REGNUM Бессмертный полк в Волгограде

Александр Куликов ИА REGNUM Участники Бессмертного полка

Александр Куликов ИА REGNUM Бессмертный полк в Волгограде

Александр Куликов ИА REGNUM Бессмертный полк в Волгограде

Александр Куликов ИА REGNUM Бессмертный полк в Волгограде

Александр Куликов ИА REGNUM Бессмертный полк в Волгограде

Александр Куликов ИА REGNUM Бессмертный полк в Волгограде

Александр Куликов ИА REGNUM Бессмертный полк в Волгограде

Александр Куликов ИА REGNUM Бессмертный полк в Волгограде

Александр Куликов ИА REGNUM Бессмертный полк в Волгограде

Александр Куликов ИА REGNUM На Мамаевом кургане

Александр Куликов ИА REGNUM На Мамаевом кургане

Александр Куликов ИА REGNUM На Мамаевом кургане

Александр Куликов ИА REGNUM Мамаев курган в День Победы

Александр Куликов ИА REGNUM Мамаев курган в День Победы

Александр Куликов ИА REGNUM Мамаев курган в День Победы

Александр Куликов ИА REGNUM Мамаев курган в День Победы

Александр Куликов ИА REGNUM Мамаев курган в День Победы

Александр Куликов ИА REGNUM Мамаев курган в День Победы

Александр Куликов ИА REGNUM Мамаев курган в День Победы

Александр Куликов ИА REGNUM Мамаев курган в День Победы

Александр Куликов ИА REGNUM Мамаев курган в День Победы

Александр Куликов ИА REGNUM Мамаев курган в День Победы

Александр Куликов ИА REGNUM Мамаев курган в День Победы

Александр Куликов ИА REGNUM Мамаев курган в День Победы

Александр Куликов ИА REGNUM Бессмертный полк в Волгограде

Александр Куликов ИА REGNUM Мамаев курган в День Победы

Александр Куликов ИА REGNUM Мамаев курган в День Победы

Александр Куликов ИА REGNUM Мамаев курган в День Победы

Александр Куликов ИА REGNUM Мамаев курган в День Победы

Александр Куликов ИА REGNUM Свет Великой победы

Александр Куликов ИА REGNUM Свет Великой победы