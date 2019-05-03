Пушкино без Пушкина

В селе Пушкино недалеко от Твери великий поэт никогда не был. Его именем как бы «прикрыли» православную историю места — бывшего села Бели-Архиерейские. Напоминание о ней — полуразрушенная церковь, которую построили в конце XVIII века на деньги прихожан. Больше ста лет она была местом притяжения для пяти с половиной тысяч людей. В советское время старинное село потеряло название, свою доминанту, и стало похоже на сотни других — с колхозами и сельсоветами.

Анастасия Чистякова ИА REGNUM Дорога к мануфактуре

Пушкино с Сергеем

Сергей Горчаков никогда не был сельским жителем. Родился и вырос в Санкт-Петербурге, в обычной городской квартире. Правда, летом родители отправляли в свой старый дом в Пушкино — подальше от городской пыли. Несколько лет назад Сергей оказался на переломном моменте жизни. За ответами на вопросы он поехал туда, где, по детским воспоминаниям, всё было проще и естественнее, чем в городе — в Пушкино. Приехал на лето, и остался.

Анастасия Чистякова ИА REGNUM Одна из крупнейших мануфактур по производству гуслей в мире находится в небольшом селе под Тверью

Пушкино и гусли

На гуслях играли Садко, Илья Муромец и Добрыня Никитич. Сергей на гуслях не играл — сразу начал их мастерить, а уже потом разбираться с нотной грамотой. Неожиданно оказалось, что инструмент нужен людям. Продал один, второй, и скоро понял, что в одиночку со всеми заказами не справится. Создал мануфактуру «Мир гуслей», и у местных жителей появилась работа. Бывшие сварщики и плотники стали создавать инструменты, на которых люди играли ещё сотни лет назад. Один — рекордсмен, создал больше 3 тысяч гуслей. Другой раскрылся не только как мастер, но и как музыкант.

— Про Никиту никто и подумать не мог, что человек музыкально одарённый — обычный работяга. Ему пару наигрышей показали, он просто взял гусли и заиграл. Человек просто рождён с музыкальными данными. Но играть могут и люди без способностей, — рассказывает Сергей.

Анастасия Чистякова ИА REGNUM Раньше это была небольшая мастерская, которая разрослась до целой мануфактуры

Анастасия Чистякова ИА REGNUM Изготовить хорошие гусли не так просто, для этого используют различные инструменты и технику

Анастасия Чистякова ИА REGNUM В основном здесь трудятся местные жители – бывшие сварщики и плотники

Анастасия Чистякова ИА REGNUM Для изготовления инструментов используют разные виды деревьев

Цель мануфактуры — сделать так, чтобы каждый мог играть на гуслях. Для этого на мануфактуре производят демократичные по цене инструменты, проводят мастер-классы в разных городах, стараются объяснить в музыкальных школах, что гусли — современный инструмент, и игре на нём стоит учить детей.

— Первый наигрыш человек любых способностей начинает играть через 10 минут. Да тут и просто можно струны перебирать — всё равно получается красиво. И помогает найти мир в душе, привести мысли в порядок. Нам пишут покупатели, что с гуслями в руках они и пробки выстаивают, — продолжает Сергей.

Анастасия Чистякова ИА REGNUM В отдельном помещении находится «склад» новых гуслей

Анастасия Чистякова ИА REGNUM Восстановить мастерскую помогли люди из разных уголков нашей страны

Анастасия Чистякова ИА REGNUM Юля, работает на мануфактуре кладовщицей и мечтает поступить в художественное училище

Анастасия Чистякова ИА REGNUM Каждый месяц мануфактура продает около ста гуслей

Если первыми покупателями мануфактуры были люди, увлечённые традиционной культурой, то сейчас одной категории не выделить — от бизнесменов до эзотериков, но чаще — обычные люди, уставшие от суеты. Сейчас мануфактура продаёт около ста гуслей каждый месяц.

Анастасия Чистякова ИА REGNUM Сергей Горчаков уверяет, что научиться игре на гуслях может любой желающий

Пожар

В прошлом году мануфактура полностью сгорела. За ночь пожар уничтожил всё, что было создано за пять лет работы: наработки и эскизы, всю технику, инструменты. МЧС утверждает — здание подожгли. Сергей в выводах осторожен — говорит, открытых врагов нет, местные жители здесь сами работают. Но главное даже не это, а то, что последовало за пожаром.

Анастасия Чистякова ИА REGNUM В прошлом году мануфактуру сожгли и Сергею Горчакову с командой пришлой отстраиваться заново

Анастасия Чистякова ИА REGNUM Рабочая куртка одного из мастеров

Анастасия Чистякова ИА REGNUM Настройка звука

Анастасия Чистякова ИА REGNUM Особое внимание уделяется деталям

Запись о происшествии в социальных сетях посмотрели более 600 тысяч человек. Помощь потекла со всех уголков страны: люди присылали деньги на восстановление мастерской или просто письма с поддержкой.

— Одна бабушка нам написала 88 лет, сказала, что мы важное дело делаем. И таких людей много было. Это стало мощным толчком к развитию — мы убедились, что люди заинтересованы в гусельной культуре, — поделился Сергей.

После пожара мануфактуру не просто восстановили — на месте небольшой пристройки появился просторный дом, который вместил в два раза больше мастеров. И ещё после пожара мануфактура стала по-настоящему народной.

Анастасия Чистякова ИА REGNUM Многие мастера умеют не только создавать гусли, но и играть на них

Анастасия Чистякова ИА REGNUM Рабочее место в одном из цехов

Анастасия Чистякова ИА REGNUM «Новоиспеченные» гусли покрывают лаком

Анастасия Чистякова ИА REGNUM Это довольно быстрый процесс, но находится рядом без спецзащиты очень сложно

Анастасия Чистякова ИА REGNUM В мануфактуре рассказывают, что создают гусли, которые подойдут каждому

Анастасия Чистякова ИА REGNUM Подготовка гуслей к покрытию

Анастасия Чистякова ИА REGNUM Мастер мануфактуры

Гусли и таргетированная реклама

Вернуться к корням — это не значит отказаться от современных достижений. Сергей Горчаков уверен, главное — это жить с ними в гармонии. Говоря это, он настраивает гусли с помощью тюнера на телефоне. Не скрывает, что большое внимание уделяет и маркетингу. Например, сейчас мануфактура ищет таргетолога. И вообще говорит, что отъезд в деревню не означает отказ от цивилизации. Наоборот, лучшие её достижения должны прийти в деревню.

Анастасия Чистякова ИА REGNUM Делать гусли – довольно кропотливая работа

— Разница только в том, что находясь в городе ты, по большому счёту, ничего не можешь создать своего. Всё принадлежит кому-то другому: твой труд, земля. А здесь у меня есть мануфактура, которая стоит на моей земле и будет передаваться из поколения в поколение. Я думаю, что каждый человек творец, просто не каждый может это в себе «нащупать», — говорит Сергей.

Теперь жителям Пушкино проще найти в себе творца на гусельной мануфактуре. А само село снова обрело свою историю и особенный, ни на кого не похожий характер.