Конец XIX века в Баку, столице Азербайджана, был ознаменован крупномасштабным периодом разведки нефти. Российская Империя привлекала частных инвесторов землями, полными нефтью, и в Баку появились богачи из Европы и Америки. К началу XX века в Баку добывалась почти половина мировой добычи нефти. Нефтяной бум способствовал массовому притоку населения в город, и Баку начал разрастаться вокруг старого центра. Богатые инвесторы строили особняки, не жалея средств. Лучшие европейские архитекторы создавали шедевры, где жили целые поколения, теперь они стёрты с лица города.

Наталья Шарапова ИА REGNUM Дом, который бы построен в 1911 году

Наталья Шарапова ИА REGNUM «Пламенные башни» виднеются за оставшимися домами района

Наталья Шарапова ИА REGNUM Дома тех, кто уже получил квартиру и уехал, быстро сносят

Наталья Шарапова ИА REGNUM Те, кто согласился на сделку с администрацией, съехали, но многие семьи продолжают ждать решения имущественных вопросов и им пока некуда ехать

Современный Баку всеми силами стремится сохранить титул мировой нефтяной столицы, и похоже, что среди его широких проспектов и грандиозной архитектуры нет места для ностальгии и потёртых артефактов прошлого века. Эта история о районе «Советский», который находится прямо в центре Баку и уже полностью разрушен городской администрацией. Трагедия заключается не только в том, что разрушаются памятники архитектуры, но и в том, что социальные и семейные связи стираются и ломаются.

Наталья Шарапова ИА REGNUM Семья, которая получила новое жильё, забирает из старого дома всё до мелочей

Наталья Шарапова ИА REGNUM Мужчина несёт дверную раму. Большинство домов передавались из поколения в поколение, поэтому каждая часть дома имеет воспоминания или может пригодится в новом доме

Наталья Шарапова ИА REGNUM В 90-е годы район считался гангстерским. Люди говорят, что здесь можно было купить все, что захотите, и когда захотите. Кражи были обычным делом, но местные жители утверждают, что бандиты всегда уважали местных и никогда не обижали своих

Наталья Шарапова ИА REGNUM Не так много домов оборудованы кондиционерами, поэтому вечером жители выходят на улицу, за глотком свежего воздуха и общением с соседями

Наталья Шарапова ИА REGNUM Дети играют в футбол на улице

Наталья Шарапова ИА REGNUM Внук торопит деда пойти погулять и принёс ему тапочки

Наталья Шарапова ИА REGNUM Маленькие жители одного из самых старых домов в районе

Людей выселили, и правительство компенсировало только треть от реальной рыночной стоимости недвижимости в этой части города. В связи с этим, местные жители, коренные бакинцы, вынуждены переезжать в пригород или даже уезжать из города. Некоторые из них рады новым возможностям, другие боятся, что будет только хуже. Но больше всего жители обеспокоены расставанием со своими соседями, которые за годы стали друг другу семьей. Это была уникальная община и, возможно, никогда уже они не смогут построить что-то подобное на новом месте.

Наталья Шарапова ИА REGNUM Вид на новостройки с одной из улиц района

Наталья Шарапова ИА REGNUM Сапожник, который занимается своим делом уже больше 30 лет

Наталья Шарапова ИА REGNUM Хозяин магазина мелочей в ожидании посетителей

Наталья Шарапова ИА REGNUM Женщина с арбузом. Местные жители очень гостеприимны; невозможно, чтобы вы ушли без чашки чая или небольшого пира из всего, что у них есть

Наталья Шарапова ИА REGNUM Коренной бакинец

Наталья Шарапова ИА REGNUM На улице продают банки с консервами на любой вкус

У «Советского» богатая история, его дома изменялись, обновлялись и модифицировались хозяевами в разное время. Прогуливаясь по этим улицам, определенно чувствуешь уникальность этого места и начинаешь верить во все легенды о «Советском». Может и правда Сталин прятался в одном из этих домов после побега из Баиловской тюрьмы, а бабушку моего собеседника действительно как-то толкнул плечом сам Владимир Ильич Ленин. Это было чудесное место.

Наталья Шарапова ИА REGNUM Жительница района

Наталья Шарапова ИА REGNUM Вещи ждут своего хозяина, чтобы отправиться на новую квартиру

Наталья Шарапова ИА REGNUM Женский салон красоты. В Баку мужчины и женщины обслуживаются отдельно

Наталья Шарапова ИА REGNUM Советский район — это лабиринт из разных двориков и закоулков

Наталья Шарапова ИА REGNUM По пути с рынка домой

Наталья Шарапова ИА REGNUM Разрушенная часть Советского района. Здесь уже прокладывают новое шоссе. Оно будет проходить через весь город и соединит набережную на юге и северную часть Баку