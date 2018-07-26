Жил-был талантливый московский художник авангардист-сюрреалист Сергей Симаков. С конца 1970-х и до 1991 года успешно выставлялся на знаменитой Малой Грузинской, состоял в Союзе художников, имел любимую и любящую жену, сопереживал происходящим в стране событиям той поры. Приобрел по случаю для летней мастерской старый дом в живописной глуши, в умирающей деревушке Загайново неподалеку от Углича, приезжал-уезжал, писал картины. Через некоторое время произошла полная перемена участи. Окончательно поселился с женой в деревенском доме. Вместо светских картин начал писать удивительные иконы. Восстанавливал запустелый лесной храм Архангела Михаила, что «в бору» в трех километрах от купленного дома. Прошел обучение и был рукоположен в дьяконы, а затем — в священники. Начались регулярные службы, постепенно потянулись прихожане из окрестных сел, Углича и Москвы.

Елена Несмеянова ИА REGNUM Церковь Михаила Архангела, «что в бору», в трех километрах от дома отца Рафаила

Последнюю картину Сергей Симаков написал в 1991 году. Чудом преодолел в 2000 году серьёзнейший онкологический диагноз. После смерти в 2004 году супруги Елены (к концу жизни ставшей монахиней Анной) тоже принял монашество. Сегодня игумен отец Рафаил — настоятель храма Архангела Михаила, «что в бору».

Галерея современного православного искусства и живописи «Под Благодатным Покровом» «Балкон». 1978. На картине — сам художник, его жена в двух образах и дочь

О судьбе самого отца Рафаила (в прошлом Сергея Симакова) снято несколько документальных фильмов — «Попы» (1999), «Ребро. Портрет жены художника на фоне эпохи» (2006 г.), написано немало статей, изданы прекрасные альбомы с его живописными работами.

Более сотни картин, в основном религиозных, многофигурных и многослойных, в благородно-сдержанной, почти «рембрандтовской», цветовой гамме, в итоге обосновались в центре Углича, сформировав основной фонд Галереи современного православного искусства и живописи «Под Благодатным Покровом».

Елена Несмеянова ИА REGNUM Церковь Михаила Архангела, «что в бору», в трех километрах от дома отца Рафаила

Галерея современного православного искусства и живописи «Под Благодатным Покровом» «Павел Обнорский, Комельский чудотворец», 1988

Обитель отца Рафаила стала местом притяжения для многих людей, приезжавших и приходивших к нему вновь и вновь. В 2007—2012 годы сложилась искренняя дружба и сотрудничество на съемках двух последних фильмов («Морфий» и «Я тоже хочу») отца Рафаила с режиссером Алексеем Балабановым. Сейчас отец Рафаил готовит к изданию воспоминания об этом глубоком и трагическом режиссере, близком друге, столь рано ушедшем из жизни.

Елена Несмеянова ИА REGNUM В работе у отца Рафаила сейчас несколько рукописей. Пишет каллиграфическим почерком, с компьютером дружба не сложилась

Елена Несмеянова ИА REGNUM Легкость беседы

Некоторые из картин и графических работ отца Рафаила можно увидеть в дальних уголках большого и старого одноэтажного деревенского дома отца Рафаила, наполненного домашней утварью, книгами, рукописями, иконами.

Елена Несмеянова ИА REGNUM Дом полон воспоминаний

Елена Несмеянова ИА REGNUM В доме отца Рафаила иконы повсюду

Елена Несмеянова ИА REGNUM Некоторые картины остались жить в доме

Угличский таксист, к моему удивлению, не слышал об отце Рафаиле и не знал дороги в его деревушку. Мой же навигатор привел нас к уже не существующему мосту через узкую речушку. Пришлось спрашивать, возвращаться и ехать другой, «правильной» дорогой, мимо храма Архангела Михаила.

Елена Несмеянова ИА REGNUM Двухминутная дорога к домовой церкви

Елена Несмеянова ИА REGNUM Дом отца Рафаила сегодня. Приобретен в 1983 году для летней мастерской

Затерянная среди лесов крохотная деревушка Загайново. Всего несколько домов, половина заброшенных. И живой дом отца Рафаила — деревянный, одноэтажный, с многочисленными пристройками, сараями, отгороженными загонами для скота и хлевами.

Елена Несмеянова ИА REGNUM Хозяйство, живое и неживое

Елена Несмеянова ИА REGNUM Пастырь овец своих

Вокруг бродит любопытная приставучая коза, дремлют ласковые кошки. Рядом — кладбище старой сельхозтехники, живописно облезший микроавтобус древнего дизайна. Летит процарапанный ангел на ржавой стенке бывшего транспортного средства.

Елена Несмеянова ИА REGNUM Старый тарантас не просто так ржавеет, светлый лик на себе несет

Елена Несмеянова ИА REGNUM Зеленоглазый домочадец с легким косоглазием

На прилегающем лугу бросается в глаза своими васильковыми куполами небольшая деревянная «домовая» церквушка с отдельно стоящей колоколенкой, построенная несколько лет назад с помощью прихожан отца Рафаила. Теперь он может при неважном самочувствии или внезапной потребности проводить службы, не шагая три километра по лесной дороге до основного храма Архангела Михаила, что «в бору».

Елена Несмеянова ИА REGNUM Домовая церковь с колоколенкой, сзади — большой дровяной склад

В соседнем доме живет семейство переселенцев с детворой, взрослые помогают отцу Рафаилу по хозяйству.

Елена Несмеянова ИА REGNUM Семья переселенцев обитает в одном из соседних оставленных домов, ведет дела садово-огородные, помогает отцу Рафаилу по хозяйству и в уходе за живностью. Коровы, овцы, козы, гуси — все требуют немало забот

Елена Несмеянова ИА REGNUM Техника и работник

Елена Несмеянова ИА REGNUM Заготовка кормов для скотины

Отец Рафаил с первой минуты был естественно гостеприимен, сдержанно немногословен и отзывчив. Как мы и договорились ранее по телефону, он занимался своими обычными хозяйственными, молитвенными и писательскими делами, позволив мне присутствовать рядом и периодически щелкать затвором. Изредка по моей просьбе терпеливо позировал для крупноплановых кадров. Разрешил забраться на колокольню и позвонить в колокола:

«Что ж так тихо, сильнее, сильнее!».

Елена Несмеянова ИА REGNUM Колокола домовой церкви

Бродила одна снаружи и внутри дома, погружаясь в великолепие мелочей и фактур. Понемножку разговаривали. Задавала волнующие меня вопросы, не скрывая свои сомнения. Перед вечерним расставанием совершенно неожиданно подарил банку с молоком, две изданные им книги и несколько большеформатных альбомов со своими картинами разных периодов.

Елена Несмеянова ИА REGNUM В дверях домовой церкви

Елена Несмеянова ИА REGNUM Молитва в домовой церкви

С большой нежностью и уважением я совсем чуть-чуть соприкоснулась с миром этого удивительного человека. Талантливого, много страдавшего, столь радикально сменившего участь, полного спокойной силы и доброй деликатности, терпимости и щедрости. Мир дому его, здравия и радости, спокойствия и сил для завершения начатых трудов.