Она — коренная сибирячка, хотя её отец — из Якутии, а мама — с Украины. Она родилась, выросла и живёт в самом центре сибирской науки, но сама окончила Ленинградский университет. Она проработала 20 лет топ-менеджером в IT-бизнесе, но бросила всё ради того, что другие люди назвали бы словом «хобби».

Анастасия Безносова-Близнюк — это настоящий хранитель традиций новосибирского Академгородка.

Ярослав Чингаев Анастасия ведущая фестиваля «Академина», на котором вручаются премии женщинам-ученным

Ярослав Чингаев Анастасия Безносова-Близнюк — коллекционирует различную винтажную одежду и любит в нее одеваться

Настя — дочь одного из основателей легендарного клуба молодых учёных «Под Интегралом» Германа Безносова. В 60-е в этом клубе дискутировали и танцевали, сюда приезжали фантаст Аркадий Стругацкий, дочь писателя Куприна Ксения, режиссёр Марк Розовский и многие другие — весь цвет «шестидесятников». В клубе прошли первые в СССР конкурсы красоты, а финальным аккордом в 1968 году стал фестиваль авторской песни, куда «интегральцы» пригласили Александра Галича. Эти концерты оказались единственными выступлениями опального барда на большой сцене.

Ярослав Чингаев Экспонат музея. Советский детоскоп со слайдом, на котором Анастасия со своим дедушкой

Ярослав Чингаев Родители Анастасии. На фотографии Герман Безносов — один из основателей клуба-кафе «Под интегралом». Мама — одна из 46-и подписантов известного письма в защиту диссидентов, лауреат Государственной премии, редактор серии томов «Фольклор народов Сибири и Дальнего Востока»

Ярослав Чингаев Интегральный музей повседневности Академгородка

Ярослав Чингаев Анастасия за разбором архивов. Пожелания Александра Галича с его подписью

Несколько лет назад Настя основала частный «Интегральный музей повседневности Академгородка», который расположился в специально купленной для этих целей квартире. Здесь сейчас хранится уникальный архив клуба «Под Интегралом», и именно сюда приносят документы, книги, вещи из семей Академгородка. Настя — авторитет в мире антиквариата и винтажа и способна прочитать целую лекцию о том, как выкручивались советские модницы во времена тотального дефицита.

Ярослав Чингаев Экспонаты музея

Ярослав Чингаев Экспонат музея

Ярослав Чингаев Экспонат музея. Фотография бардовского фестиваля в 1968 году

Ярослав Чингаев Экспонаты музея

В канун 50-летия легендарного мероприятия клуба «Под Интегралом» Настя возглавила оргкомитет по проведению форума «Место силы и свободы. Академгородок». На ультрасовременной площадке Новосибирского технопарка была проведена научно-познавательная конференция, посвящённая месту Академгородка в истории и в сегодняшнем мире. Экспозиция из коллекции настиного музея была организована в торговом центре Академгородка. На ступенях ДК «Академия» прошёл фестиваль «Интеграл-фест», в рамках которого был проведён показ ретро-моды 60-х годов, а закончилось всё грандиозным гала-концертом звёзд авторской песни в заполненном до отказа большом зале Дома учёных, в том самом, где когда-то пел А. Галич.

Ярослав Чингаев Настя готовит одежду для модного ретро-показа

Ярослав Чингаев Студентки Новосибирского университета на модном ретро-показе

Ярослав Чингаев Студенты Новосибирского университета на модном ретро-показе

Ярослав Чингаев Модный ретропоказ

Но даже в дни форума Настя Безносова-Близнюк продолжает свою ставшую почти обыденной деятельность: она принимает посетителей и гостей музея, проводит концерты-квартирники в лучших традициях 60-х, и — да, продолжает выискивать на помойках экспонаты для своего музея.

Ярослав Чингаев Часто, когда умирает старый житель Академгородка, его ненужные вещи выкидывают на помойку. Если Настя вовремя узнает, то она едет искать туда новые экспонаты для своего музея

Ярослав Чингаев Часто, когда умирает старый житель Академгородка, его ненужные вещи выкидывают на помойку. Если Настя вовремя узнает, то она едет искать туда новые экспонаты для своего музея

Ярослав Чингаев Анастасия за подготовкой доклада о советских женщинах