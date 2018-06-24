Хранительница любви
Она — коренная сибирячка, хотя её отец — из Якутии, а мама — с Украины. Она родилась, выросла и живёт в самом центре сибирской науки, но сама окончила Ленинградский университет. Она проработала 20 лет топ-менеджером в IT-бизнесе, но бросила всё ради того, что другие люди назвали бы словом «хобби».
Анастасия Безносова-Близнюк — это настоящий хранитель традиций новосибирского Академгородка.
Настя — дочь одного из основателей легендарного клуба молодых учёных «Под Интегралом» Германа Безносова. В 60-е в этом клубе дискутировали и танцевали, сюда приезжали фантаст Аркадий Стругацкий, дочь писателя Куприна Ксения, режиссёр Марк Розовский и многие другие — весь цвет «шестидесятников». В клубе прошли первые в СССР конкурсы красоты, а финальным аккордом в 1968 году стал фестиваль авторской песни, куда «интегральцы» пригласили Александра Галича. Эти концерты оказались единственными выступлениями опального барда на большой сцене.
Несколько лет назад Настя основала частный «Интегральный музей повседневности Академгородка», который расположился в специально купленной для этих целей квартире. Здесь сейчас хранится уникальный архив клуба «Под Интегралом», и именно сюда приносят документы, книги, вещи из семей Академгородка. Настя — авторитет в мире антиквариата и винтажа и способна прочитать целую лекцию о том, как выкручивались советские модницы во времена тотального дефицита.
В канун 50-летия легендарного мероприятия клуба «Под Интегралом» Настя возглавила оргкомитет по проведению форума «Место силы и свободы. Академгородок». На ультрасовременной площадке Новосибирского технопарка была проведена научно-познавательная конференция, посвящённая месту Академгородка в истории и в сегодняшнем мире. Экспозиция из коллекции настиного музея была организована в торговом центре Академгородка. На ступенях ДК «Академия» прошёл фестиваль «Интеграл-фест», в рамках которого был проведён показ ретро-моды 60-х годов, а закончилось всё грандиозным гала-концертом звёзд авторской песни в заполненном до отказа большом зале Дома учёных, в том самом, где когда-то пел А. Галич.
Но даже в дни форума Настя Безносова-Близнюк продолжает свою ставшую почти обыденной деятельность: она принимает посетителей и гостей музея, проводит концерты-квартирники в лучших традициях 60-х, и — да, продолжает выискивать на помойках экспонаты для своего музея.