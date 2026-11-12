Журналист, политический обозреватель. Он до сих пор живет и работает в одном из городов Украины и по понятным причинам не может раскрыть своего лица, но это не мешает ему рассказывать нашим читателям об абсурде современной украинской повседневности и тайных пружинах политики Киева.

Глядя на последние новости, может показаться, что 2026-й на Украине объявили Годом русского языка. Просто при этом договорились никому об этом не говорить.

ИА Регнум

Чисто нишевое такое событие, для своих — кто в теме.

А в теме находятся все, кто принимает решения, рулит большими деньгами и имеет власть. Судите сами. То Нацагентство по борьбе с коррупцией (подчиняющееся, между прочим, американцам) и СБУ устраивают разборки в Киеве, попутно кроя друг друга на великом и могучем. То вдруг в Киеве находят пыточную «Азова»* — и разруливать ситуацию приезжает сам глава Офиса президента.

И тоже на чистейшем русском языке, органически перемежая речь матом, пытается разрулить ситуацию и навесить всем лапшу на уши.

Тут же через пару дней новая серия коррупционного скандала с участием полиции, спецслужбы и генпрокуратуры — и на диктофонных записях украинские слова скорее исключение, чем правило.

И что — всё? Нет, далеко не всё. Полмира следит за встречей делегаций России, США и Украины в Абу-Даби. И выясняет для себя, что российская и украинская делегации общаются там на чистейшем русском языке. Что не может не вызвать у этой половины мира когнитивного диссонанса: где же тут «борьба двух абсолютно разных культур»?

И даже Зеленский сам недавно опростоволосился.

В конце октября, в ходе интервью американскому каналу ABC News, он запутался в английских терминах и обратился к помощникам за разъяснением: «Это то же самое?» После чего продолжил свой ответ американскому журналисту.

И кого ни возьми — хоть из бывших, хоть из нынешних — родной русский язык прёт из них неудержимым потоком.

И только бедная и ничего не понимающая «шпренхенфюрер» Ивановская в панике мечется между представителями украинской «элиты», как какой-нибудь Печорин. Так и лепится к ней вот это «… достаём двойные листочки, записываем тему сочинения: «Образ лишнего человека в российско-украинском конфликте».

В моменты особо острого отчаяния мовного омбудсмена ей даже хочется посочувствовать. Ну так, немного, просто как человеку, который катит на очень высокую гору огромный круглый камень, причем безо всякого смысла.

Что, кстати, отлично видно по отсутствию реакции на русские разборки НАБУ и СБУ: общественность с хохотом требовала оштрафовать резких парней с автоматами, но барышня мудро решила не лезть туда, где могут на все деньги и послать.

Зато вот Буданова** оштрафовала за его «что тут б… происходит?» Выглядело это, полагаю, так:

— Кирилл Алексеевич, ну вы и меня поймите, люди же смеются. Можно я вас оштрафую? На минималку. Я с зарплаты отдам, честно!

Штрафануть по-честному можно того, кто не ответит, кто безропотно снесёт грозный окрик из офиса мовного омбудсмена и не сможет игнорировать квитанцию (в пересчете) на 10 тысяч рублей и бонусом — порцию ненависти. То есть рядового гражданина, для которого «мовная политика» и придумана. Для человека, который в этой стране ничего не решает, не имеет права голоса, не имеет прав, свобод и возможности защитить себя.

Мова — чёткий маркер твоего социального статуса и еще — официальный инструмент артикуляции этой самой ненависти.

А языком элиты, очевидно, является именно русский язык. И если ты им ежедневно пользуешься, не испытывая при этом никаких неудобств, то это однозначный указатель на твоё высокое положение в украинском обществе.

Что подтверждает и космический уровень переговоров в Абу-Даби: наша дорогая омбудсменка в ту сторону даже не смотрит, не то что не комментирует. А все новости на тему того, что делегация из Киева открыто пользуется «мовой агрэсора» объявят вредоносной российской пропагандой.

Лучше заняться тем, что доступно: поменять в детсадах на шкафчиках таблички на «Міша», «Ксюша» и «Деніс».

Но если всерьёз задуматься над нешуточной проблемой, то как так получается? Ведь чистая шизофрения. Целому президенту по-русски можно, а обычных людей мордуют украинизацией всего и вся. И не только их, уже за океан дотянулись и до Google потихоньку добираются: чтобы, несмотря на язык запроса, поисковик выдавал ответы на украинском.

И до YouTube: чтобы песни на русском на Украине в принципе нельзя было послушать.

Ответ на этот вопрос вас удивит: вообще-то так было всегда и заложено самой природой. Двуязычие много старше самой страны.

Просто прежде это называлось иначе: «по-городски» (т. е. на русском) и «по-простому» (на суржике разной степени чистоты). Русский был не просто языком города, это был язык элиты, причём элиты любой: экономической, научной, военной. И, разумеется, власти.

В Российской империи русский язык одновременно играл роль социального лифта.

Потом, уже во времена СССР, это пытались искоренить несколькими агрессивными кампаниями по «коренизации». Такие усилия власти создали определённый круг украиноговорящей советской элиты, но очень тонкий.

Несмотря на вывески, квоты и выполнение требований мероприятий по украинизации, советский Киев был тотально русскоязычным.

За ним — и вся УССР. Разве что Галиция ещё старалась держать марку. А затем повела уже свою собственную принудительную украинизацию, осознавая, сколь незначительную роль в обществе играет ни для чего не нужная мова.

Но элита-то оставалась сплошь русскоязычной!

Из всех президентов радостно перекрасился разве что Ющенко. Но что с него взять: сельский бухгалтер, которого в своё время волосатая лапа банкира Вадима Гетьмана потащила за собой в Нацбанк. А дальше — пообтесался хлопчик в Киеве, дорос до булавы. Все остальные — от главы ВС УССР Леонида Кравчука до узурпатора Зеленского — абсолютно русскоязычные люди.

Так оно и повелось, даже в фольклор просочилось. Анекдот же про Верховную раду знаете?

— Так, панове, москалив в зале нема?

— Та нема!

— Точно нема?

— Точно.

— Фух, тогда можно и по-русски поговорить.

То есть: на публике все они усердно — кто лучше, кто запинаясь — ломают комедию и говорят на украинском. Разумеется, требуя того же и от холопов (ну а чего, не одним же панам страдать). Но стоит только закрыться дверям, выключиться камерам — тут же переходят на родной язык.

Он же язык настоящей власти.

Особенно часто политики так попадались во время съёмок политических ток-шоу в межмайданный период. На время рекламы камера уже не показывала студию, но микрофоны отключались не сразу. И во время этой несколькосекундной паузы перед рекламой собеседники почти всегда переходили на русский, продолжая ругаться уже на нём.

Украина двуязычна не просто и не только в силу традиции.

Двуязычие закреплено в её Конституции, в пресловутой 10-й статье. Русский, наряду с другими — английским, испанским, китайским, французским и арабским — входит и в число языков международного общения, изучение которых Основной закон обязывает поддерживать.

Политикам даже делать ничего особенно не нужно, всё сделано до них. Бери и выполняй. Но вместо того, чтобы выполнять, украинская элита отрицает, стигматизирует и запрещает. Спровоцировав тем самым гражданское противостояние, потом гражданскую войну, а затем и войну с Россией.

Почему?

Развернутый ответ на этот вопрос окружение Зеленского дало ещё в далёком 2019 году в ролике-тизере нового сезона сериала «Слуга народа»: «Главное, чтобы Восток ненавидел Запад, а Запад ненавидел Восток. И называли друг друга фашистами и ватниками, сепарами, бандеровцами. И пусть хоть одна людишка вякнет, что жрать нечего, работы нет и экономика в ж…»

Хороший сериал был. Пророческий.

*террористическая организация, запрещенная в РФ

**внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов