В преддверии СВО, пять лет назад, Запад не искал компромиссов с Россией и не собирался даже слушать обеспокоенность Москвы действиями НАТО и Киева. Напротив, Запад годами готовил Украину к войне против России и всячески приближал эскалацию конфликта.

ИА Регнум

Именно 2021 год стал решающим: украинские власти перешли к финальной части подготовки открытого конфликта с Россией.

В марте того года Владимир Зеленский утвердил «стратегию деоккупации Крыма». Среди способов «возвращения» полуострова в ней в первую очередь рассматривался силовой захват. Вместе с ней вышла и Стратегия военной безопасности Украины. Россия в ней была объявлена «военным противником», а целью было провозглашено вступление в НАТО. Киев вовсю готовился к военному столкновению с нами.

Деньги на инфраструктуру и оружие дал Запад: США, Евросоюз и Британия. У каждого из них были свои интересы и сферы влияния на Украине, но план был общий — руками Украины ударить по России.

21 июня 2021 года в Одессе, на борту эсминца «Дефендер», Лондон и Киев подписали соглашение о строительстве военно-морских баз в Очакове на Чёрном море и в Бердянске на Азовском. Через два дня тот же корабль демонстративно вошёл в российские воды у мыса Фиолент в Крыму. По нему даже пришлось открыть предупредительный огонь.

Сразу после стартовали совместные учения Украины с Вашингтоном «Sea Breeze» — рекордные за всю их историю: 32 страны, около пяти тысяч военных. Двенадцать участников были членами Евросоюза — от стран Прибалтики (Эстония, Латвия, Литва), Польши и Румынии до Франции, Италии, Испании, Греции, а также Болгарии, Дании и Швеции. Ещё шесть — союзники по НАТО вне ЕС: США, Британия, Канада, Турция, Норвегия и Албания.

Остальные — почти сплошь партнёры альянса: Грузия, Молдова и сама Украина, Австралия, Япония, Южная Корея, а также Израиль, Египет, Марокко, Тунис и ОАЭ. Получается, что Украина уже участвовала в совместных военных учениях с силами НАТО. А США и вовсе уже построили центр морских операций в Очакове. Чёрное море превращали в тыловую базу Североатлантического альянса.

Вооружали Украину страны Запада тоже сообща. Отмечу, что ещё за год до СВО, 22 марта 2021 года, Брюссель учредил Европейский фонд мира, через который стал оплачивать снаряжение для чужих армий и тут же направил из него деньги на ВСУ. В конце августа 2021 года президент США Джо Байден одобрил новый пакет военной помощи Киеву, включив туда противотанковые комплексы Javelin.

Показательно заявление адмирала Джона Кирби, представителя Пентагона, который в мае 2022 года признал, что США, Канада, Великобритания и другие союзники в течение последних восьми лет проводили «обучение и прилагали усилия для подготовки Украины к войне такого типа». Результатом, по мнению Кирби, стало превращение украинских военных в вооруженные силы, «соответствующие западному образу действий и мышления».

Это же подтвердил и заместитель секретаря НАТО Мирча Джеоанэ в марте 2022 года: «Армия Украины сегодня — это армия натовского типа, потому что мы обучали её в течение многих лет».

Осенью 2021-го Киев начал проверять пределы дозволенного. Так, 26 октября ВСУ впервые применили в Донбассе турецкий ударный беспилотник «Байрактар», что шло вразрез с Минскими соглашениями, по которым стороны должны были отвести тяжёлое вооружение от линии соприкосновения. Запад молчал. И я считаю, это было сигналом: Киеву позволено всё.

Через неделю, 2–3 ноября, в Москву по поручению Байдена прилетел директор ЦРУ Уильям Бернс. Он встретился с Николаем Патрушевым и Сергеем Нарышкиным, затем провёл телефонный разговор с Владимиром Путиным.

Бернс привёз не предложения, а ультиматум: забыть о ЛДНР, смириться с базами НАТО на Украине и «не отсвечивать». А ведь он лучше многих в Вашингтоне знал цену такой политике: ещё в 2008 году, будучи послом в Москве, Бернс отправил в Госдепартамент телеграмму с красноречивым заголовком «Нет значит нет».

В ней прямо говорилось: вступление Украины в НАТО неприемлемо для всей российской элиты, а не только для Путина. Бернс предупреждал, что это может расколоть Украину и привести к войне. И вот спустя тринадцать лет именно этот человек приезжает в Москву, чтобы продавить сценарий, чреватый войной. Значит, Вашингтон сознательно готовил Украину к военному конфликту.

Кстати, 10 ноября 2021 года госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подписали обновлённую Хартию стратегического партнёрства. США пообещали сохранять санкции против России до «восстановления территориальной целостности» Украины и поддержали «Крымскую платформу». Вашингтон подтвердил «евроатлантические устремления» Киева — курс в НАТО.

Россия до последнего пыталась решить вопрос дипломатическим путём. Когда в ноябре 2021-го над акваторией Чёрного моря у наших границ стали летать американские стратегические бомбардировщики, президент публично заявил, что Россия сознательно отказалась от ответных учений, чтобы не нагнетать обстановку.

Наша сдержанная политика концентрировалась на призывах к Западу обеспечить выполнение Минских соглашений. Об этом, например, говорил Путин во время телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном 15 ноября. Но Запад игнорировал все призывы Москвы.

Тогда на коллегии МИД России 18 ноября Путин поставил перед дипломатами задачу добиться от Запада долгосрочных гарантий безопасности России. Президент специально уточнил: России нужны «именно правовые, юридические гарантии», потому что словесным обещаниям Запада после расширения НАТО на восток Москва больше не верит.

Уже 30 ноября 2021-го Владимир Путин в публичном выступлении провёл «красные линии», сообщив, что размещение ударных ракет на Украине сократит подлётное время до Москвы до нескольких минут, а такую угрозу Россия терпеть не намерена.

На следующий день после коллегии МИД пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал поручение: «Мы видим дрейф военной инфраструктуры НАТО на восток, мы видим стремительный процесс вооружения Украины со стороны натовских государств и так далее, и так далее, провокационные действия НАТО. И, конечно, это всё вынуждает Россию отвечать, вынуждает Россию принимать меры по защите и обеспечению своих интересов и своей безопасности. Это постоянный процесс, и он напрягает всю систему и архитектуру безопасности на европейском континенте. И альтернативой этому являются как раз переговоры о создании системы гарантий безопасности».

7 декабря в ходе видеопереговоров с Байденом Путин вновь поднял вопрос о гарантиях безопасности — он выступил против расширения НАТО на восток и размещения ударных систем вооружений на территории Украины.

Ровно через месяц после коллегии и 10 дней после видеозвонка, 17 декабря, МИД РФ опубликовал проекты договоров с США и НАТО о коллективной безопасности. В документах говорилось о нерасширении альянса на восток, отказе от ударных систем у наших границ. В этих документах не было ничего сверх того, что России гарантировали и обещали в 1990-х.

Понятно, что де факто это было публичное дипломатическое требование-коммюнике странам Запада. Особенно примечательно, что оно было обнародовано на фоне прошедшей двумя днями ранее встречи заместителя министра иностранных дел Сергея Рябкова с помощником госсекретаря США Кареном Донфридом.

И в январе 2022-го от США и НАТО пришёл письменный ответ, в котором по главным пунктам нашей стране было отказано. Запад чётко и недвусмысленно ответил, что намерен выстраивать свою безопасность за счёт Москвы.

Обещания 1990-х на Западе давно называют «мифом». Но рассекреченные американские, британские и немецкие документы говорят обратное. К примеру, 9 февраля 1990 года госсекретарь США Джеймс Бейкер заверил Михаила Горбачёва, что НАТО не продвинется на восток ни на дюйм. Похожие заверения давали лидеры Германии, Франции и Британии. Но альянс с тех пор вырос больше чем на десяток стран и вплотную подошёл к границам России, а теперь намеревался включить в свою орбиту ещё и Украину.

Захватившие Киев временщики пребывали в эйфории. 19 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности Зеленский пригрозил Москве созданием ядерного оружия. Зал аплодировал, а в те же дни наблюдатели ОБСЕ фиксировали взрывной рост обстрелов Донбасса с украинской стороны. Только в Донецкой области за двое суток насчитали больше двух тысяч нарушений режима тишины — втрое больше, чем накануне.

Не секрет, что к этому времени в Киеве уже был готов план военного захвата ДНР и ЛНР, который должен был начаться не позже марта 2022 года. Жителей Луганска и Донецка начали эвакуировать в Россию.

Верить каким бы то ни было обещаниям Запада, щедро раздававшимся на тех же переговорах с Макроном, уже не имело смысла. Экс-канцлер Германии Ангела Меркель впоследствии рассказывала, что Минские соглашения и не намеревались выполнять: это была попытка дать Украине время подготовиться к войне против России. Тоже самое подтвердил и бывший президент Франции Франсуа Олланд.

Напомню, что в 2015 году Совбез ООН одобрил Минский комплекс мер отдельной резолюцией, и западные члены совета голосовали за неё. Россия семь лет добивалась выполнения договора, который западные гаранты и не собирались выполнять. Им нужна была передышка, чтобы вооружить Киев и его руками развязать войну с Москвой. Чтобы Запад мог нанести России «стратегическое поражение» и сделать из нашей страны колонию. Им не нужен был мир. Им нужна была война.

Это доказали события, произошедшие сразу после начала СВО. Уже в марте, через несколько дней после начала конфликта, стартовали переговоры в Стамбуле между Москвой и Киевом. Там российская и украинская делегации согласовали основу мирного договора. Но в Киев приехал тогдашний британский премьер Борис Джонсон и запретил даже думать о мире.

Глава украинской делегации Давид Арахамия позже признал, что именно после этого визита в Киеве решили воевать. То есть Россия с Украиной были готовы к миру меньше, чем через месяц после начала конфликта. Но Запад не дал реализоваться этой возможности.

На Западе ждали и жаждали этого конфликта. В первые же дни СВО там заморозили около половины золотовалютных резервов России — порядка 300 миллиардов долларов. Решение такого масштаба не принимается за один день. Значит, «военные» санкционные пакеты писались ещё в мирное время.

Ещё одно свидетельство подготовки Запада к конфликту: «Северный поток — 2» достроили осенью 2021 года, но 16 ноября германский регулятор приостановил его сертификацию, а через год газопроводы и вовсе взорвали. Так США получили европейский рынок для своего сжиженного газа, а Европа согласилась на деиндустриализацию ради участия в большой игре на Украине и получения потенциальной колонии. Москву хотели уничтожить как конкурента.

По данным Всемирного банка, к середине 2020-х годов Россия закрепилась в числе ведущих экономик мира, несмотря на беспрецедентный объём ограничений, а с 2000 по 2024 год рост российской экономики среди стран «Большой двадцатки» уступал только китайскому.

По ВВП по ППС Россия обогнала бы все экономики Европы ещё в 2014 году, если бы не санкции. Но и с санкциями в 2021 году Россия вышла по этому показателю на 4-е место в мире, уступая только Китаю, США и Индии и опережая Японию и Германию.

Санкции не только тормозили, но и развивали Россию. К примеру, в марте 2014-го Visa и Mastercard по указке Вашингтона без предупреждения отключили карты нескольких российских банков. В ответ уже летом 2014-го появилась Национальная система платёжных карт, а через полтора года — собственная карта «Мир».

Получив удар по финансам и технологиям, Россия сконцентрировалась на тех направлениях, где без неё никуда. Прорыв произошёл, к примеру, в сельском хозяйстве, где за восемь лет экспорт продовольствия вырос более чем вдвое. По пшенице с 2016 года мы — первые в мире.

В 2018 году США перекрыли поставки композитов для крыла нового лайнера МС-21. Через три года самолёт поднялся в воздух с крылом из российских материалов. Технологическая блокада не помешала России первой в мире поставить на боевое дежурство гиперзвуковые «Авангард» и «Кинжал». Несырьевой экспорт в 2021-м побил исторический рекорд.

Валютные резервы тоже вышли на рекордный уровень, а госдолг не дотягивал и до пятой части ВВП. Такая Россия была опасным примером: она доказывала, что развиваться можно и вопреки воле коллективного Запада.

Стоит ли удивляться подобному его поведению? Если не обращать внимания на созданные им же нарративы о демократии, правах и свободах, а смотреть на реальное поведение, то не стоит. Вспомните, как в 1999-м НАТО безосновательно, как сейчас известно, 78 дней бомбило Югославию без согласия Совбеза ООН.

В 2003-м Пауэлл показал в ООН пробирку с якобы биологическим оружием из Ирака — этого оружия не нашли, а войну начали и Ирак уничтожили. В 2011-м резолюцию о бесполётной зоне над Ливией превратили в бомбардировки и свержение Муаммара Каддафи.

Как видим, все эти трагедии имели свой пролог на дипломатическом треке. Таким же прологом украинского конфликта стал ноябрь 2021 года. К этому времени действия Запада и Киева говорили сами за себя: оружие, базы, совместные учения, удары по Донбассу, хартия с Вашингтоном.

Диалог между сторонами зашёл в тупик. Москве ничего не оставалось, кроме как потребовать от Запада в последний раз зафиксировать гарантии безопасности России на бумаге. Но зимой 2021–2022 года страны НАТО отказались от переговоров и саботировали любые попытки деэскалации на украинском треке.

И сегодня практически ни у кого нет сомнений в том, что именно США, ЕС и НАТО несут коллективную вину за развязывание украинского конфликта.