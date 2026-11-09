На фоне глобальной транспортной нестабильности и санкционного давления Россия форсирует развитие Севморпути. В 2027 году по Северному Ледовитому океану пойдет совместный с Индонезией пилотный рейс — соглашение уже достигнуто. К инфраструктуре, обеспечивающей кратчайший путь из Европы в Азию, активно подключаются старые и новые промышленные державы — Индия, Южная Корея и Вьетнам. Эта международная экспансия опирается на быстрый рост грузооборота, главным драйвером которого выступает экспорт российских энергоресурсов.

ИА Регнум

Динамика СМП не перестает удивлять. Если в 2021 году общий объем составлял 34,85 млн тонн, то за первые девять месяцев текущего года грузопоток уже достиг 31,7 млн тонн, что на 18% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. По прогнозам Минвостокразвития, по итогам 2026 года рубеж в 40 млн тонн будет гарантированно преодолен.

Если же говорить о транзите, то после резкого провала в 2022 году этот поток был переориентирован и перезапущен. Ожидается, что по итогам 2026 года транзит превысит 7 млн тонн, показав двукратный рост к прошлому году. Число транзитных контейнерных рейсов выросло с 23 до 46.

Основой грузовой базы Севморпути (более 85–90% от общего объема) являются углеводороды. Превращение СМП в магистральный экспортный канал — это прямой результат разворота российской экономики на Восток.

Первый столп арктической логистики — сжиженный природный газ. Историческую базу заложил проект «Новатэка» — «Ямал СПГ». В 2025–2026 годах, несмотря на жесткие технологические санкции США и дефицит специализированных газовозов ледового класса Arc7, Россия сумела наладить отгрузки с первой линии проекта «Арктик СПГ-2». Именно запуск этого завода эксперты называют главной причиной опережающего прироста грузопотока в текущем году.

Второй, не менее важный элемент — нефтяной транзит. В условиях закрытия западных рынков российская нефть из балтийских портов (Приморск, Усть-Луга) и Мурманска теперь направляется в Китай и Индию через Арктику. Использование СМП позволяет танкерам экономить от 10 до 15 дней хода по сравнению с южным маршрутом через перегруженный и небезопасный Суэцкий канал. Очень важное событие произошло в сентябре 2026 года, когда в промышленную эксплуатацию был введен терминал проекта «Восток Ойл» («Роснефть») на Таймыре. Нефть с Пайяхской группы месторождений начала поступать непосредственно в арктическую магистраль, гарантируя маршруту долгосрочную загрузку.

Наконец, быстрорастущим драйвером стал экспорт угля. Твердое топливо отгружается как с таймырских месторождений (Сырадасайское), так и транзитом из портов Северо-Запада. В навигацию 2026 года балкер с углем из Усть-Луги успешно совершил переход до Индонезии примерно за 50 суток, подтвердив коммерческую жизнеспособность маршрута для стран не только Восточной, но и Юго-Восточной Азии.

К маршруту подключается всё больше азиатских экономик, хотя Китай остается главным стратегическим партнером. Еще в 2023 году компания NewNew Shipping Line открыла регулярную контейнерную линию между КНР и Санкт-Петербургом. В последующие годы к ней присоединились другие китайские операторы (например, Safetrans). Стратегическая цель «Росатома» и китайских партнеров — довести грузопоток из КНР до 20 млн тонн к 2030 году.

Остальная Азия быстро перенимает этот опыт. В 2026 году маршрутом воспользовалось южнокорейское судно, выполнив тестовый контейнерный рейс для оценки коммерческой скорости в высоких широтах. Вьетнамские логистические компании ведут предметные консультации с «Росатомом» о подключении к контейнерным цепочкам через хабы на Дальнем Востоке.

На государственном уровне наиболее значимые шаги предпринимают Индия и Индонезия. Между Москвой и Нью-Дели действует рабочая группа по СМП, а на 2027 год согласована отправка первого пробного индийского судна в Мурманск. Договоренности, достигнутые Денисом Мантуровым в Джакарте, включают подготовку полноформатного пилотного рейса с Индонезией, которая ранее уже принимала арктические грузы в тестовом режиме.

СМП на данный момент окончательно превратился из регионального маршрута, обеспечивавшего северный завоз, в глобальную транспортную артерию. Она неподконтрольна западным санкциям и свободна от рисков ближневосточной геополитики. Для энергодефицитных стран Азиатско-Тихоокеанского региона СМП становится самым коротким и безопасным коридором доступа к российским углеводородам.