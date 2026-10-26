Большой переполох в маленькой Ирландии на днях вызвала скандальная социальная реклама.

Фото сгенерировано ИИ

На завирусившемся в Сети видео в гости к внукам приехали бабушка с дедушкой. И в то время, как одна внучка радостно обнимается с родственниками, другая отстраняется и радостной встречи избегает. «Не все хотят объятий. Даже от тех, кто их любит», — утверждают авторы креативного контента.

Перед нами — новый симптом грядущей эпохи, в которой потребности личности ставятся выше любых уз — родственных или национальных. Ты никому ничем не обязан, твои комфорт и удобство значат больше, чем демонстрация любви к родным, — таков доминирующий посыл резонансной рекламы.

Справедливости ради, сами ирландцы проявили инстинкт самосохранения и встретили такой совет в штыки: интернет заполнили тысячи негодующих комментариев.

«Это, пожалуй, самое печальное и возмутительное, что я видел за долгое время. Что за чертовщина? Одни из самых ценных отношений — это отношения между бабушками, дедушками и внуками. Как это вообще было одобрено?» — ёмко выразил тревогу один из пользователей Сети.

Конечно, многие люди ещё понимают, что культ личных границ подрывает преемственность поколений, национальную память и способность заботиться о слабых.

И что весьма примечательно — создателям рекламы вскоре пришлось оправдываться: мол, их не так услышали и не так поняли. Хотя иных трактовок у клипа быть не может.

Тем не менее ролик был снят проектом Дублинского центра помощи жертвам изнасилований — то есть на бюджетные деньги. Согласитесь — очень странный выбор нарратива для пропаганды со стороны государства, задача которого логически должна заключаться в продвижении заботы о пожилых.

Мы, конечно, можем смело махнуть рукой: что там нам Ирландия, которая на другом конце Европы? Но если присмотреться, есть и прочие пугающие приметы, указывающие на кризис традиционных отношений в Европе.

Ползучая легализация эвтаназии, культ тела и «здорового питания», всё более частое затрагивание Голливудом темы психологических травм, массовая популяризация гедонистического туризма — всё это признаки утверждения личности как центра социальных отношений.

Признаки новых времен, которые так или иначе проникают и в наши головы.

Да, не стоит рисовать их, времена, в исключительно черном цвете. Для молодежи, к примеру, становится нормой жестко фиксированный рабочий день, отказ от переработок и наличие времени на хобби — для старших поколений это больше воспринимается как каприз.

Но не просто традиционной, а вообще семье в современном мире, похоже, наступает конец. Не сиюминутный, а растянутый во времени — но его явно стимулируют, чтобы всё случилось быстрее. Чтобы люди всё больше освобождались от традиционных коллективных связей и строили свою идентичность и жизненный путь на основе «личного выбора».

Личность в информационный век постоянно обсуждается в публичной сфере.

Реалити-шоу и массмедиа превратили частную жизнь в публичный контент для потребления. Личные эмоции и семейные отношения перестали выглядеть таинственными и сокровенными и стали темами публичного обсуждения. А те, кого теперь принято называть зумерами, уже сформировались в новой информационной реальности так, что для них психологический комфорт и автономия важнее любых чувств окружающих — хоть позитивных, хоть негативных.

Бабушки и дедушки очень слабо вписываются в этот психотип. Вы ведь прекрасно помните, что вам говорили родители перед встречами с бабушкой? Веди себя так, а не этак, запомни то и то, не делай этого.

Согласитесь — неудобные, ограничивающие твою персональную свободу правила. Но они необходимы не только в традиционном обществе, но и в обществе эпохи модерна, где поддерживается духовная связь с поколениями. И упомянутые ограничения — дань уважения старшим.

Но сейчас открывается новая эра, в которой многое будет по-другому. Можно называть эту эпоху постмодерном или ещё как-то, но важнее всего суть: индивидуализм в ней обретет гораздо больший вес, чем он имел раньше.

Для носителей нового сознания личное пространство стоит на первом месте. Терпеть ради чего бы то ни было дискомфорт они не готовы. В нашумевшем ирландском ролике разрешается не обнимать бабушек и дедушек, но уже скоро в очередь будут выстроены следующие вопросы: а как часто следует навещать пожилых родственников?

И нужно ли навещать вообще?

А помочь им с покупками или на грядке — это обязанность или всего лишь опция «по выбору»?

Нет, подрастающее поколение не бессердечно. Юноши и девушки вполне могут любить бабушек и дедушек, и даже покрепче, чем мы с вами. Но в их иерархии долг перед старшими поколениями, предписывающий что-то делать вопреки личной воле, находится в самом низу списка. Это действительность, с которой нам лишь придется смириться.

Разумеется, такая модель поведения будет иметь и другую сторону, более неприглядную. Ведь поколение, которое так ценит личные границы, — однозначный клиент психотерапевтов, к которым оно кинется с жалобами, что их никто «не слышит» и «не понимает».

Думаю, будет большим заблуждением пытаться перебить эту тенденцию с помощью пропаганды и попыток насильно отключить входящий сигнал. В этом случае эффект отчуждения даже усилится. Поэтому и Россия медленно, но верно будет идти в том же направлении.

Но, возможно, новости из Ирландии послужат нам толчком, чтобы мы поняли и разобрались, чем живут молодые, и посмотрели на мир их глазами. Может быть, что стратегия «не меняться» и жить в «осажденной крепости» бесполезна и лишь в большей степени обречёт нас в будущем на одиночество.

А для тех самых зумеров, которым неудобно обнять бабушку, имеется лишняя возможность дать совет всё же попробовать сделать над собой небольшое усилие. Потому что объятие — это не просто формальность и не посягательство на личные границы. Это язык, на котором старшее поколение говорит о любви, когда других слов у него нет.