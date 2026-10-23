Последнее время такие скандалы происходят всё чаще. Не то чтобы кто-то что-то украл или кого-то предательски обманул. Нет, всё почти в рамках закона.

ИА Регнум

Но само событие заставляет всю страну дружно хвататься за голову и говорить: «Боже мой, да что за время у нас такое проклятое!»

Некто Егор Крид (по паспорту Егор Булаткин), 32-летний парнишка из Пензы, сделал неплохую карьеру как рэпер, ютубер, стример и телеведущий. Но рэп — это тот жанр, где звезды возникают и гаснут легко и быстро.

Егор тоже вспыхнул в 17 лет, а сейчас уже может считаться ветераном сцены.

Так вот господин Крид на днях осчастливил мир своим новым клипом на песенку «Милый ублюдок». В этом клипе он снят в дизайнерском лонгсливе, по-русски — майке с длинными рукавами. И всё было бы хорошо, если бы изумленная публика не узнала на ней старую советскую афишу (тогда еще слова «постер» никто не знал) фильма 1985 года «Иди и смотри».

На невнятной печати майки видны лицо главного героя фильма 14-летнего Флёры и пылающая белорусская деревня, подожженная нацистами. Именно в этот момент вся страна за голову и схватилась.

Фильм режиссера Элема Климова «Иди и смотри» был снят строго на основе реальных исторических фактов. Во время Великой Отечественной войны в Белоруссии от рук фашистов погиб каждый четвертый житель, то есть более 2 миллионов человек.

628 сел и деревень были сожжены, причем многие вместе с людьми.

До 1985 года советский кинематограф щадил чувства зрителей, такие фильмы посвящались в первую очередь героизму и мужеству защитников страны. Про страшные жертвы фашизма старались говорить абстрактно и без наглядности.

Климов позволил себе нарушить традицию.

Его фильм очень трудно смотреть. Он именно о том кровавом диком ужасе, который творили захватчики. Издевательства над мирным населением показаны крупным планом. Мальчик Флёра бродит по пылающим деревням, видит убитых детей, изнасилованных женщин, повешенных стариков и, поседев в конце, отказывается стрелять в портрет Гитлера-ребенка. Утверждая последнюю великую заповедь любой войны — несмотря ни на что надо оставаться человеком.

Когда фильм «Иди и смотри» вышел на экраны, зрители были потрясены. Он мгновенно приобрел самое широкое признание, получил множество наград и был показан в 11 странах Европы. Западные зрители оказались морально не готовы к такой пощечине. Их смутные представления о недавней войне пришлось сильно корректировать.

Возле европейских кинотеатров во время показов дежурили скорые — многих увозили из зала в истерике. Журнал «Тайм аут» тут же отдал фильму шестую строчку в рейтинге «50 лучших военных фильмов всех времен».

Вроде бы всё правильно. Советский фильм был оценен по достоинству. Но всё это было тогда, в конце 80-х годов, когда у нас началась перестройка и СССР внезапно стал лучшим другом Запада. Теперь трудно себе представить, что европеец вообще может увидеть этот фильм.

Запад старательно отменяет его вместе со всей русской культурой.

Однако в этом железном занавесе, которым Запад отгородился от России, видимо, остались небольшие дыры. История с проклятой майкой началась, как ни странно, не в России, а в США.

Двое известных молодежных дизайнеров — Лука Саббат и Джеймс Пирс каким-то образом ухитрились посмотреть советский фильм «Иди и смотри». И серьезно впечатлились увиденным.

В самом деле: для американского дизайнера, покрытого с ног до головы модными татухами, украшенного обязательными дредами и звенящего при ходьбе множеством металлических заклепок, тема страданий белорусской деревни 80 лет назад, мягко скажем, не близка. А вот поди ж ты!

Дизайнеров проняло даже сквозь татухи.

Оба парнишки почувствовали себя обязанными как-то по-человечески душевно отозваться на трагедию белорусского народа. Но как? Для современной американской души, забитой символами «успешного успеха», нашлась только одна доступная и понятная реакция: не мудрствуя лукаво, они превратили афишу потрясшего их советского кино в принт и наляпали его на свои майки.

И для пензенского паренька Крида это была «просто купленная дизайнерская вещь в магазине, которая висела на полке в свободной продаже». Фильма он не смотрел и о нем не слышал.

Попав под вал критики, Егор, конечно, добавил сакраментальные слова о том, что память о Великой Отечественной войне для него священна. Но что для рэпера вообще означает слово «память» — это большой вопрос.

Нет никаких сомнений, что весь опыт «родаков» со всеми их фильмами и ужасом перед лицом фашизма для этого сына прогресса не более чем старьё, достойное только свалки истории. Ведь он родился в ту эпоху сомнительной свободы слова, когда, как сейчас уже очевидно, можно прожить всю жизнь в совершенно герметичном коконе мелкой славы, считая деньги и лайки.

Не, ну а чё, в конце концов? Чего мы вообще хотим от этого «милого ублюдка»?

Удивительно, но мы сейчас сталкиваемся с фактом не только полной разобщенности поколений, но и полной деградации самого человеческого образа. Евангельское обещание «и последние станут первыми» история выполнила буквально.

Последний клоун вроде Егора Крида может иметь толпы поклонников, заработок, исчисляемый миллионами, и наконец славу. И никому не придет в голову на его концерте задать простой вопрос: парень, а ты вообще знаешь, что такое душа, сострадание, любовь, человеческое достоинство?

Даже если такой вопрос и будет задан, истинный рэпер в ответ только рассмеется — о чем вы, право? В самом деле: отсутствие души, обусловленной подлинной памятью поколений, вовсе не мешает зарабатывать. А если вы такие душевные, почему вы такие бедные?

Наблюдая за простодушной реакцией нашего «милого ублюдка» на совершенное кощунство, как-то невольно вспоминается его коллега по сцене родом из Кривого Рога. Ему тоже бессмысленно задавать вопросы о душе и чести. Он ведь тоже зарабатывает деньги.

Причем такие, что Крид может только позавидовать коллеге.

Правда, эта грустная история еще не закончилась. Невежество молодого человека может стоить ему пяти лет колонии за реабилитацию нацизма и Бог знает каких огромных штрафов: киностудия «Мосфильм» уже готовит иск по поводу нарушения авторских прав на постер к знаменитому фильму.

Но даже в этом случае я вовсе не уверена, что колония и штрафы могут хоть чему-то научить других «милых ублюдков». Ведь душа, совесть, честь и высота духа воспитываются не в процессе скандалов и судов, а в священной тишине собственного душевного усилия, к которому дети общества потребления очевидно не готовы.