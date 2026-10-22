Журналист, политический обозреватель. Он до сих пор живет и работает в одном из городов Украины и по понятным причинам не может раскрыть своего лица, но это не мешает ему рассказывать нашим читателям об абсурде современной украинской повседневности и тайных пружинах политики Киева.

В последние два дня только и разговоров о том, что против Киева открыли второй фронт. Но в этот раз речь совсем не о Трампе с его дизельными сделками и принуждению Украины к миру.

ИА Регнум

В этот раз второй фронт открыл Львовский областной совет.

По инициативе депутата, зарабатывающего на уничтожении советских военных кладбищ и поиске «жертв поляков», облсовет принял решение, в котором 2027 год (на уровне области) объявлен годом Романа Шухевича, Олега Ольжича (одного из видных деятелей ОУН*) и УПА* — в связи с юбилеями первых двух персонажей и 85-й годовщиной создания УПА*.

После чего Львову успели напихать вообще все: офис Зеленского, МИД Украины и МИД Польши, премьер-министр Польши Дональд Туск и даже польский министр обороны. В ведомстве последнего даже было объявлено об остановке военного пакета помощи.

Ряд народных депутатов завывает с заломленными руками о том, что галичане подставляют всю страну — и прекрасно понимают последствия своих решений.

Вот только что такого особенного случилось?

Тут буквально накануне глава Института нацпамяти разоткровенничался о том, что Зеленский лично выбирает, кого из одиозных нацистов прикопать в будущем Пантеоне национальных героев. И не далее как этим летом при полном параде тащили на Украину останки ровно таких же выродков, как и Шухевич: Андрея Мельника и Евгения Коновальца.

А Ольжич — это как раз один из порученцев Коновальца и сподвижник Мельника. Он даже его должность занял в 1944 году — после ареста «провидныка» немцами.

Разве не МИД Украины вёл переговоры по этим захоронениям с властями Люксембурга и Нидерландов? А затем присутствовали на мероприятиях — в полном составе, начиная от министра.

Но теперь в том же ведомстве считают такой шаг «…контрпродуктивным для развития украинско-польских отношений». А замглавы ОП Ирина Верещук, лично курировавшая эксгумацию и перезахоронение упомянутых выше персонажей, теперь уверена, что «местные власти не могут пренебрегать внешнеполитическими интересами государства Украина». И призывает львовян к «прагматизму и государственной ответственности».

Это львовян-то? Цирк с конями.

В былые (и уже даже былинные) времена Львовский облсовет неоднократно демонстрировал, что государственной ответственностью там и не пахло. Скажем, 23 ноября 2004 года облсовет заявил о том, что считает Виктора Ющенко законно избранным президентом Украины (это ещё до так называемого третьего тура — сразу после подсчёта протоколов и заявления ЦИК о победе Виктора Януковича в ходе второго тура выборов).

Тогда же облсовет создал собственный исполком, «передав» ему функции Львовской облгосадминистрации. А также «запретив» чиновникам, силовикам, бюджетникам выполнять «преступные приказы киевской власти».

В 2013-м ситуация повторилась. Тогда львовяне попытались разорвать договор аренды и выселить Львовскую ОГА из её офиса и забрать у неё управление коммунальными учреждениями и организациями области.

Годом ранее депутаты совета пытались оспорить языковой «закон Кивалова — Колесниченко» (гарантировавший русскому языку статус регионального в русскоязычных регионах), объявляя его «недействительным» в границах области.

В общем, если вспоминать все примеры львовского «прагматизма», то неизбежно появляется вопрос, почему «антитеррористическая операция» не была объявлена во Львовской области. Что избавило бы Украину от множества проблем — жила бы себе спокойно и зарабатывала на четыре стороны.

И прямо сейчас он возникает снова, когда уже в стране нет ни Донбасса, ни 9 Мая, ни русского языка, но пассионарные львовяне с прежним упорством создают врага, на которого можно обрушить всю свою неизбывную ненависть.

Разница же тут именно в подходе.

Когда в Киеве строят исторический миф вокруг каких-то «борцов за независимость», то всегда могут отговориться тем, что именно эти персонажи поляков не мучили, а воевали только с русскими. Львов же с упорством идиота двигает именно своих региональных героев, которые убийством поляков руководили непосредственно.

Более того, повесточку там двигают видные глорификаторы именно этого направления, системно, годами внедряющие если не УПА*, так дивизию СС «Галичина». Неслучайно инициатору решения облсовета теперь запрещен въезд в Шенгенскую зону на пять лет — в 2017 году он уже получал такой же запрет из-за конфликта вокруг захоронений польских военных.

И нет вообще никаких сомнений, что даже после всех окриков и угроз он продолжит делать то же самое.

В итоге Львов дотащит многострадальную Украину до войны с Польшей — так же, как дотащил её сначала до госпереворота, войны в Донбассе и прямого столкновения с Россией. Конечно, в Киеве пытаются как-то петлять, разделяя сорта западноукраинских националистов, сто лет назад создавших по европейской моде локальную фашистскую идеологию.

Но точно так же пытались петлять и при Ющенко, изображая «примирение ветеранов», выискивая общую судьбу бандеровцев и красноармейцев и безуспешно пытаясь объяснить Юго-Востоку, что в УПА* были сплошные герои, которые в спину никому не стреляли, на немцев не работали и советских учителей в колодцах не топили.

А потом просто плюнули на убеждения и навязали своё силой, сделав фашистскую идеологию государственной.

Теперь мы наблюдаем, как украинские «учёные» и «исследователи» пытаются в той же манере объяснить Польше, что ненавистные ей убийцы на самом деле «сражались против общего врага», в рядах УПА* были поляки, а Волынская резня — это фейк. Но быстро теряют терпение, поскольку привыкли натягивать своё мнение другим на голову.

В общем-то, потрясшее всех решение Львовского облсовета — именно об этом. И кому-то в итоге придётся сказать вслух, что истинным виновником всех бед, превративших неплохую в целом страну в кучу навоза, является именно Львов, а не русскоязычные сограждане или далекая Москва.

*экстремистская организация, запрещенная в России