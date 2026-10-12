Журналист, политический обозреватель. Он до сих пор живет и работает в одном из городов Украины и по понятным причинам не может раскрыть своего лица, но это не мешает ему рассказывать нашим читателям об абсурде современной украинской повседневности и тайных пружинах политики Киева.

Похоже, что даже если бы «Герань-5», прорвав защиту ПВО, в пятницу вечером ударила по Банковой, эффект был бы не таким оглушительным — в сравнении с дизельной сделкой между Россией и США и требованием от последних менять власть через выборы.

ИА Регнум

Редкий случай: Зеленский даже пропустил видеообращение в субботу. Хотя обычно, если он находится на Украине, «бомбит» в ежедневном режиме. Впрочем, в переносном смысле у него как раз бомбило: выдал сразу несколько резких комментариев в соцсетях.

И по их резкому тону очевидно, что это — честная, не причесанная пиарщиками реакция человека, который явно не ожидал, что его, выражаясь простым языком, шваркнут.

Если разобраться спокойно, без сердца и воплей «зрада!», «перемога!» (как это любят делать в Киеве), чисто экономический эффект сделки не так уж и велик. Но причина откровенной паники банды Зеленского в том, что суть случившегося — не в дизеле, не в ценах и не в деньгах.

Она — в самом факте того, что США, которые долгое время были основным идеологом санкционного режима в отношении России, вдруг плюют на весь этот многолетний порядок и заключают с ней прямое соглашение.

А ведь всего год назад тот же Трамп вводил пошлины против Индии, пытаясь заставить ее отказаться от покупки нефти в России. Всего месяц назад тот же человек подписал закон «об адских санкциях», дающий ему право вводить 100% пошлины на товары из стран, которые входят в пятерку крупнейших покупателей российской нефти — и в украинских соцсетях была эйфория.

Не говоря уж о том, что вся нынешняя политика отказа ЕС от российских энергоносителей, по сути, строится на еще тогдашней политике США и давлении администрации Байдена. В частности — по «ценовому потолку».

Более того. Даже если ЕС теперь, на фоне сделки Трампа, решит провернуть что-то похожее, у них ничего не выйдет. С конца 2022 года у них действует прямой запрет ЕС на импорт российской нефти. С февраля 2023-го — запрет на импорт нефтепродуктов. С января 2026-го — запрет на импорт нефтепродуктов из российской нефти из третьих стран.

Так что Трамп шваркнул не только Зеленского, но и своих европейских сателлитов, которые теперь кусают локти.

Но вернемся в Киев. Сейчас мы наблюдаем уже третью явную истерику Зеленского.

Первая — февраль 2025 года, вскоре после вступления уважаемого Дональда в должность. Помните визит в Белый дом, когда Трамп на пару с Вэнсом устроили помятому гостю показательную порку перед журналистами? «У вас нет на руках карт, мистер Зеленский».

Вторая — август 2025 года, сразу после Анкориджа. Даже тезисы Зеленского совпадают, мол, они там договорились, игнорируя великую Украину. И просто ставят Киев перед фактом.

Отсюда и истерические звонки европейским лидерам на выходных: Энди Бёрнем, Эммануэль Макрон, Александр Стубб, Йонас Гар Стёре. И это только те звонки, которые подтвердили в офисе президента. Очень напоминает персонажа из фильма «Бригада», который звонит всем своим покровителям, пытаясь спастись от Саши Белого: «Слушай, Пётр, меня здесь скоро начнут гасить!»

В прошлые разы всё было ровно так же.

В начале 2025-го Зеленский, возвращаясь от Трампа, поехал по своим европейским друзьям, клянча поддержку. После Анкориджа также были истеричные звонки и визиты. Оба раза команда «Квартала 95» пыталась провернуть один и тот же трюк: компенсировать позицию главы Белого дома усилением поддержки со стороны ЕС — или хотя бы видимостью такой поддержки.

С видимостью всё было отлично. Зеленского охотно принимали, хлопали по плечу, говорили громкие слова и обещали Луну с неба. Однако и в первый, и во второй раз никакой ощутимой помощи от европейцев он не получил.

В прошлые разы Трамп показательно приостановил поставки помощи Киеву, после Анкориджа Штаты перешли на механизм PURL, а безвозмездную помощь сократили почти до ноля.

Сегодня, как видим, озвучен еще более чувствительный способ «принуждения к миру»: прекращение передачи разведданных. Пока что это не позиция Трампа, а угроза, прозвучавшая от Уиткоффа и Кушнера во время переговоров с украинской делегацией в Майями 9 октября. Причина, по которой эта угроза была озвучена — удары по НПЗ.

Те самые, которые Зеленский уже пообещал продолжать — несмотря на многократные просьбы перестать это делать.

Тенденция налицо. Всякий раз, когда киевский вождь в очередной раз доводит Трампа до бешенства, последний урезает Киеву поддержку, сокращая возможность маневра.

К тому же это постепенное удушение проходит на фоне нормализации отношений Вашингтона с Москвой. Как уже было сказано, чисто экономически дизельная сделка не так уж важна — что для Трампа, что для России. Важна сама возможность заключения (и дальнейшего соблюдения) таких сделок — после многолетнего кризиса в отношениях, санкций, закрытия посольств, высылки дипломатов и т.п.

Этот «балет» — азы международных отношений. К большим политическим соглашениям идут через мелкие, зачастую торговые сделки. И вот сегодня Москва и Вашингтон по дизелю договорились. А завтра? Уверяю, не все в Киеве принадлежат к «криворожской школе дипломатии». Еще остались люди, понимающие эти азы и их риски.

А там еще и Мелания Трамп вознамерилась гуманитарку в Алёшки слать, выделив из этой истории не «очередное преступление России», а суть. Короче, всё одно к одному.

Перебить эту нормализацию Зеленскому нечем. Он ведь как раз собирался лепить перемогу из ударов по НПЗ. Никаких других идей нет, да и обеспечить их нечем — европейцы финансированием не балуют. Поэтому из здания на улице Банковой инсайдеры шепчут: «Шеф в истерике».

Возможно, всё это было бы для него идеальной ситуацией, чтобы соскочить. Мол, партнеры нас кинули, прямым текстом говорят, что я их не устраиваю, так пусть же мудрый украинский народ даст ответ на выборах.

Вот только соскочить не дадут уже европейцы, на которых после «предательств» США было поставлено всё. И они тоже пустили Евросоюз ко дну из-за Украины. И как теперь быть?

Получается, что главную роль в своей жизни криворожский актер отыгрывал зря. Несколько лет назад, когда на него еще смотрели как на голубя мира, большие люди предложили ему сценарий «война с Россией». Обещали по-настоящему большую сцену, красные дорожки, а в конце — «Оскар» и вхождение в мировую элиту.

И он играл всерьез, готовился всерьез. Судя по всему, Зеленский сегодня — самый богатый человек Украины.

Но последний сезон этого сериала зрителям уже не заходит, от продакшена одни убытки и надо запускать что-то другое, позитивное. А как выйти из образа хриплого, небритого убийцы, главному герою никто не объяснил. Роль стала жизнью — а значит, и закончится вместе с ней.