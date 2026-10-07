Лауреат Государственной премии РФ, член Союза писателей России, автор десяти книг. Награжден многими журналистскими премиями. Работал в газетах «Московский комсомолец», «Комсомольская правда», «Известия», на телеканале ОТР. В 2023 году получил премию «За верность науке» Министерства образования и науки РФ в номинации «Научный журналист года». Лауреат премии «Золотое перо России-2026»

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту избиения подростками других подростков в подмосковной Балашихе. На видео, которое снимало ликующее окружение, запечатлено, как малолетние бугаи унижают и колотят беззащитных детей.

Иван Шилов ИА Регнум

Видео, конечно, было выложено в Интернет в ожидании всеобщего восхищения.

Агрессивность — не новое явление в подростковой среде. Травля сверстников встречалась и в советской школе, очерняя миф о лучшей в мире системе образования. Достаточно вспомнить фильм «Чучело».

Но в последнее время агрессивность подростков превращается в массовое явление, эффект которого усиливают социальные сети с демонстрацией побоев.

Педагоги могут назвать сто причин. Пусть даже не высосанные из пальца, что сплошь и рядом случается в психологии, но делать-то что? Как дать хулиганам по рукам и вылечить злобное умонастроение в том возрасте, когда молоко на губах еще не обсохло?

Проблема, скажем, не оригинальная.

Когда в 1802 году император Александр I учреждал министерства, просвещение было в ряду первых наравне с военными, внутренними и иностранными делами. Так вот, в этом году чиновники соорудили циркуляр с порядком действий при возникновении школьных конфликтов. Поскольку агрессия выходила из подростковой среды и уже касалась учителей.

Резонансными стали случаи нападения на педагогов в Петербурге и Челябинске.

Министерство просвещения решило взять пример с Министерства здравоохранения, где при лечении телесных болезней был установлен строгий протокол и расписаны пять этапов разрешения конфликта — по паре дней на каждый.

Выглядели они следующим образом. Устанавливается сам факт и ставится в известность руководство. Уточняются детали (возможно участие полиции и родителей). Выносится письменное решение. Назначаются ответственные за исполнение. Стороны могут обратиться за правдой в вышестоящие структуры.

Только цидула не решила проблему.

Очевидно, и в нашем случае первопричина конфликтов — не в отсутствии подобного циркуляра. Вообще применим ли жесткий алгоритм, когда имеешь дело с душевными изъянами? Можно ли приравнять учителя к терапевту? Если следовать медицинским аллюзиям и довериться чиновничьей директиве, то как бы педагоги не превратились в анестезиологов.

Согласно современной статистике ВЦИОМ, 41% родителей в той или иной форме применяют телесные наказания. Остальные — занимаются нравоучениями и наставлениями. Психологи считают, что от таких наказаний следует отказаться, ибо эффект краткосрочный и в 73% случаев проблемное поведение возвращается. Чтение педагогической литературы приводит к выводу: есть много советов, как поступать нельзя, но что делать — неведомо.

В недавние еще времена весь мир зачитывался книгами американского педиатра и психолога Бенджамина Спока. Книга «Ребенок и уход за ним» была настольной для миллионов семей, в том числе в СССР. Суть метода доктора Спока — в уважении к личности даже грудного младенца, всемерной доброте и отказе от наказаний.

Вспоминается «Снежная королева» с советом баловать детей, потому что тогда из них вырастают настоящие разбойники. Однако рекомендации Спока были опровергнуты Всемирной организацией здравоохранения. А социологи обвинили доброго доктора в появлении поколения хиппи с отрицанием дисциплины и трудолюбия.

Но хиппи были хотя бы безобидными, жили как перелетные птички, пели песни и не хотели воевать. А что делать с теми, кто хищным коршуном набрасывается на сверстников, снимая это на телефон?

Бить штрафами родителей? Но карман у таких родителей часто дырявый, до сумы доведешь. Районная инспекция по делам несовершеннолетних с увещеваниями и нравоучениями — курам на смех. Колония для малолетних — это край, первый шаг к тюрьме.

Неужели нет выхода?

Сегодня умные футуристы предрекают, что в будущем Искусственный интеллект погубит человечество. Жуткий, но сомнительный прогноз. Но вот я считаю, что мобильный телефон точно губит подростков. Социальные сети открывают путь к дешевой популярности, а подросток во сто крат тщеславнее самого честолюбивого взрослого.

Интернет из носителя информации для благородных целей просвещения превратился в деструктивный механизм разрушения психики. Уже не телефон служит человеку, а человек на подхвате у телефона.

Детям не выдают водительских прав, а мобильные телефоны лежат в каждом школьном портфеле. И в итоге решение видится таким: я бы отобрал у подростков телефон. В принципе. Не только на уроках, как происходит сейчас в большинстве школ, а вообще.

Лев Толстой жил без телефона — и вырос человеком. Нормально будет.

Самое мудрое изобретение педагогики — идея молодежных организаций. Без детской самоорганизации рушатся светлые мечты воспитателей. Помните, пионер Тимур у Аркадия Гайдара посадил банду Мишки Квакина под замок, и хулиганы опомнились?

За Тимуром стояла организация. Работа с молодежью — одно из достижений СССР, иначе не было бы успехов на других направлениях. И сегодня проблема воспитания — в отсутствии авторитетной детской организации. Идеологи во власти это понимают — сколько было попыток!

Рождались и исчезали «Идущие вместе», «Наши», «Большая перемена», когда есть громкое начало, а потом инициатива выдыхается.

Остается верный способ — трудовое воспитание. Есть даже теория, что таким образом появился человек. В раннем СССР на заработанные пионерами средства построили четыре самолета.

В этом году уполномоченная по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская предложила снизить возраст начала подработки детей с 14 до 12 лет. Это в полной мере соответствует идеям главного экономиста в истории Карла Маркса, который считал, что «каждый ребенок с 9-летнего возраста должен стать производственным работником так же, как взрослый человек». По Марксу детки должны работать два часа, с 12 лет — четыре часа, а с 16 лет — шесть часов.

Хотя сам Маркс физическим трудом никогда не занимался, был для этого слишком умным.

Да, нельзя автоматически переносить опыт одной эпохи в другую. Но если школяр в свободное от учебы время зарабатывает трудовую копейку, его представления о жизненных ценностях меняются.

Унижение сверстников и досуг в подворотне — занятие для бездельников.

Древний грек Аристотель, который изучил всю философию подлунного мира, говорил, что будущее империй зависит от воспитания молодежи. И практически доказал это на примере своего ученика Александра Македонского.

Конечно, его империя разбилась вдребезги, едва возникнув. Но тем не менее он её создал.