Есть старая истина: предательство редко вызывает уважение даже у тех, в чьих интересах оно совершается. Предателя могут использовать, ему могут аплодировать и платить, пока его слова выгодны, его могут приглашать на интервью и вручать награды.

ИА Регнум

Но своим он от этого не становится.

Показательна в этом смысле история Чулпан Хаматовой, глотающей слезы в очередном эфире после вопроса о том, случалось ли встречать украинцев, которые предъявляют ей претензии, ругают и проклинают.

«Конечно, у меня появлялась обида и злость, но я их кулаками загоняла, — с дрожащим голосом объясняет теперь латышская актриса. — Недавно я снималась в кино, с нами работала прекрасная девушка из Украины, она не здоровалась со мной, не разговаривала вообще, не подходила ко мне. Все общение шло через ее помощницу, что затрудняло процесс, удлиняло… Но такая ситуация есть».

Хаматова говорит, что очень хотела бы приехать в Киев, погулять и «поесть любимых вареников», но вообще-то ее имя в июне 2025 года внесено на печально известный сайт «Миротворец». Ей припомнили поездки в Крым и прежнюю публичную биографию актрисы, обласканной российскими государственными премиями.

Так что аккуратные слова «это будет решать Киев, украинское общество» означают, что подобная поездка, скорее всего, завершится быстро и очень печально.

Несмотря на то, что одна из самых известных в прошлом российских актрис покинула страну, прокляв Россию в своих соцсетях, поливая грязью страну, которая дала ей всё: карьеру, славу, деньги.

Нынче она самопровозглашенная «совесть нации», изначально жившая с ощущением, что достаточно громко хлопнуть дверью, оплевать свою Родину, поддержать ее врагов и всё — на другой стороне их встретят как героев, осыпав почестями и славой.

Но оказалось, что денег и грантов на всех предателей не хватает, а уважения к ним нет даже у тех, перед кем принято публично каяться и стоять на коленях.

Хаматова неоднократно рассказывала и о финансовой поддержке Украины, хотя конкретные фонды публично называть отказалась. В сентябрьском интервью актриса, бравируя, даже призналась, что ей неловко перед друзьями из-за того, что российский Минюст до сих пор не внес ее в реестр иностранных агентов.

Но для политических украинцев не бывает «хороших русских». Неважно «за» или «против» Украины вы выступаете, «москаляка должен висеть на гиляке», даже если это заукраинская татарка Хаматова. И попадание в базу «Миротворца» случилось спустя три года после ее отъезда из России и многочисленных антивоенных и заукраинских заявлений.

Вот в этом и заключается главный парадокс судьбы большинства российских релокантов по идейным соображениям.

Чтобы порвать со своей прежней жизнью, иногда достаточно одного громкого заявления. Чтобы стать своим человеком для новой — недостаточно и сотни.

Чулпан прочувствовала это лучше многих.

Ее не пустили на Венецианский кинофестиваль по требованию украинского МИДа. Украинский драматург Наталья Ворожбит запрещала российским актерам, включая Хаматову, участвовать в постановках своей пьесы.

Позже, в 2024 году, Латвийский национальный театр отказался предоставить площадку для спектакля «Записки сумасшедших» с Хаматовой и Максимом Сухановым. Причиной стал русский язык постановки: театр объявил мораторий на русскоязычные гастрольные проекты до окончания боевых действий на Украине.

Хаматова в ответ плакала, кололась, но продолжала жрать кактус заукраинства и русофобии, перейдя на латышский язык, который вдруг «превратился для нее почти в семейный код». При этом в интервью эстонскому ERR говорила, что способна понять негативное отношение к русскому языку со стороны украинцев, находящихся под обстрелами, но не понимает аналогичного отношения в Латвии.

Хотя что тут непонятного: ты всегда остаешься прежде всего русской актрисой с российским прошлым. А значит, гарантированно будешь жертвой русофобии.

Для украинцев и тех, что с ними на одной волне, не бывает «хороших русских». «Хороший русский» в их понимании — тот, кто лежит в земле, даже если на его аватарке в соцсетях с февраля 2022 года стоит украинский флаг.

Российский оппозиционер может считать себя союзником украинцев, перечислять деньги ВСУ и оскорблять Русский мир, но политические украинцы все равно будут видеть в нем прежде всего гражданина страны, с которой Украина находится в состоянии войны.

Ненавистного москаля, с которым можно брезгливо общаться только через посредников.

История Хаматовой и ей подобных должна быть целительной для релокантов, поскольку разрушает их главный миф — представление о существовании простого обряда перехода из «плохих русских» в «хорошие» и автоматическом получении билета в другое общество. Особенно европейское.

Идентичность так не работает. Предательство не приносит успокоения и счастливой жизни. Постоянное насилие над собой, когда ты убеждаешь себя, что можно терпеть любое унижение и плевки потому, что ты «лучше, выше и чище» — это прямая дорога в персональный ад.

Потому, что это обычная гордыня и двоедушие, когда со своей высокоморальной позиции все эти люди в упор не видят, перед какими чертями они ползают в грязи и какие страшные дела творили и продолжают творить «невинные жертвы», давно превратившие войну в бизнес на крови и страданиях действительно ни в чем не повинных людей.