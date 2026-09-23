Журналист, политический обозреватель. Он до сих пор живет и работает в одном из городов Украины и по понятным причинам не может раскрыть своего лица, но это не мешает ему рассказывать нашим читателям об абсурде современной украинской повседневности и тайных пружинах политики Киева.

Уже в который раз сайт украинского кабмина приносит нам благую весть: там активные граждане могут размещать петиции, и самая свежая из них содержит предложение изменить текст гимна Украины.

ИА Регнум

Сделав его «более оптимистичным».

Как известно, если петиция наберет положенные 25 тысяч голосов — власть обязана принять ее к рассмотрению. А здесь чтиво не для слабонервных. Особенно второй куплет, где «дед Днепро» начинает радоваться, а Чёрное море — смеяться.

Очевидно, авторы текста нового, положительного гимна, в котором никто не умирает, как в нынешнем, имеют сезонное обострение проблем с головушкой. Тем не менее это далеко не первая и явно не последняя попытка махом всё изменить в беспросветной украинской жизни — через одно магическое действий.

Вот зачем нам минорный гимн? Пусть будет мажорный! Вместо «Ще не вмерла Украина…» — «Процветает Украина…» И похожий (а может, даже тот же самый) текст пытались протащить через Верховную раду еще весной 2022 года два депутата из «Слуги народа» — и удостоились персонального разноса от Зеленского.

Ему трагическое умирание за «нашу свободу» явно нравится — что и показали все последующие события.

Тем не менее идея давно пустила в народном сознании мощные корни. Можно найти примеры, как-то же самое двигали вполне солидные люди еще 16 лет назад. А шесть лет назад украинский исполнитель DZIDZIO носился с идеей вообще отказаться от действующего гимна, заменив его на т. н. «молитву» композитора Николая Лысенко («Боже, великий, единый, нам Украину храни!»).

Всех этих криэйторов традиционно объединяло понимание, что, программируя себя на смерть, с помощью которой кому-то что-то доказывается, а также само утверждение, что Украина жива только временно, вряд ли можно прийти к какому-то успеху.

Против традиционно выступали националисты, которые, наоборот, считают, что гимн недостаточно воинственный. И еще с 90-х требуют вернуть в него третий куплет («Встанем, братья, в бой кровавый от Сяна до Дона»).

Просто Сян — это в Польше, что не очень хорошо ложится в уже непростые отношения с соседом. Так что идею всегда аккуратно заворачивали, однако до кровавого боя в итоге достукались. Что некоторым образом играет в пользу адептов магической коррекции текста.

Не менее регулярно достается и флагу.

Последние 12 лет редкий год обходится без петиций, в которых авторы требуют его перевернуть. Чтобы синяя полоса была снизу, а желтая — сверху. Мол, так правильнее с точки зрения истории, энергетики, феншуя и т.п.

Представители Галичины, традиционно задающие тон во всем, что касается стандартов украинства, напирают на то, что в их регионе синий — цвет траура! А на флаге он сверху, поэтому и в стране бардак!

Остается малый государственный герб — тризуб. Вы не поверите, но и его пробовали реформировать. Одни требовали заменить его на плуг: мол, еще основатель Центральной рады УНР профессор Грушевский в 1917-м хотел.

Другие требовали присовокупить к тризубу запорожского казака с мушкетом. Третьи вообще требовали убрать всё это старье: «Давайте что-то современное!» Но при этом главным камнем преткновения является большой государственный герб, без которого Украина живет все годы своей «независимости».

Почему? Да потому, что в него хочется втиснуть всё, что так или иначе относится к символам государства. И «приносит удачу», конечно же. К примеру, калина, без которой, как известно, «нема Украины». А еще надо льва. Но непонятно, вправо ему смотреть или влево. И рисовать ли ему гениталии, чтобы показать, что он не львица. И Архангела Михаила туда. И казака. И пшеницу. И лук со стрелами не забыть!

Хотя нет! И это еще не всё. Есть еще и название самого государства.

С ним тоже кармические проблемы: клятые москали всё время издеваются, что Окраина не может претендовать на серьезность позиции. Поэтому еще тот же Грушевский изобрел «Украину-Русь», и над тем, как бы интегрировать выдуманное и никогда не существовавшее государство «Киевская Русь» в современный проект, бились лучшие умы. Или худшие — тут как посмотреть.

Естественно, с подачей петиций.

Нетрудно заметить из всего перечисленного выше, что выглядящих как городские сумасшедшие активистов явно не устраивает их собственное государство. Им в нем некомфортно и страшно. Казалось бы, должны жить и радоваться: с 2014 года Украина с каждым днем становится все более «украинской», по самым высоким стандартам галицких патриотов. Истинно бандеровский рай.

А до того стремительно катилась на пути уничтожения всего, что когда-то делало республику весьма передовой страной — по крайней мере, в стандартах 1991 года.

Простая логика должна была подсказать, что если не остановить процесс саморазрушения и не встать на благой путь выбора решений, выгодных для большинства, то закончится всё плохо. Тем более, недостатка в толковых людях, внятно объяснявших ситуацию, не было. Тем не менее весь этот актив продолжал жрать кактус, бросая весь свой пыл на переворачивание флага и перепевание гимна.

Подобное поведение известно как «магическое мышление», или карго-культ, то есть склонность верить в силу ритуалов (в нашем случае — символов государственности). Такие люди не понимают, что ритуал — это дань уважения традиции, а символ — только символ. Для них всё это — вещи, имеющие силу и смысл сами по себе.

Не ладятся дела? Так это от того, что флаг не тот, герб не такой, гимн печальный. Сейчас, только поправим и заживём! Тем временем как население Украины за 35 лет скукожилось вдвое. Страна с экономикой, когда-то сопоставимой с Францией и ФРГ, сегодня исправно производит разве что гробы и ТЦКшников.

Потому, что хотели стать давно вымершей Русью, а не кем-то из живых — например, «европейцами», что всегда было не всерьёз. И пусть кто-то теперь скажет, что магии не существует.