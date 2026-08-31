Свои одного в беде не бросят. Записки белгородского таксиста
«Двое из ларца, одинаковы с лица» — мне вспомнилась эта культовая фраза из известного мультика советского периода, когда они подошли к машине. Одного роста, грубые лица, прокопченные сигаретным дымом, зажаренные солнцем до черноты, лысоватые.
Форменные футболки цвета хаки. Похоже, братья. В руках полные, но легкие пакеты. Заявка от военторга.
Накидав пакеты на середину заднего сиденья, сами уселись по бокам.
— Двигатель двойка?
— Нет, один и шесть.
— И как?
— По городу нормально. А больше я никуда и не езжу.
Это тот, что справа, болтает. Я привык, про машину часто спрашивают. Левый молчит, только пакеты шуршат.
— У меня знакомый на такой ездит. Только двойка двигатель. Хорошо ходит.
— Ну так, конечно.
Что-то между собой обсуждают. Покупки, похоже. Как я понял, костюмы камуфляжные приобрели. Если военные, то грех не расспросить:
— А вы военные, ребята?
Теперь ожил левый:
— Ну как, военные. Почти. Мы объекты восстанавливаем там, разрушенные.
— Там, к границе ближе?
— Ну да.
— От дронов каждый день, как зайцы бегаем, — это правый шевельнулся.
Левый снова зашуршал пакетом.
— Так вы строители?
— Ну да.
— А что за объекты?
— В основном птичники. Вот сейчас бараки сеткой антидроновой обтягиваем.
— Так они работают, птичники-то?
— Работают как-то.
— Так ведь опасно же.
— Опасно, как не опасно… Каждый день куда-нибудь дрон попадает. Без работы не сидим.
— Ну как, не сидим. Работаем. Под защитой вроде как. Там военные дежурят. Строчат по ним, строчат, аж уши закладывает, — это снова второй.
— И как, попадают?
— Там мастера нужны. Был один охотник, так он почти не промахивался. Сейчас такого нет.
— Вот и строчат, аж уши закладывает. А недавно один паренек из птичника на мину-лепесток наступил.
— И что?
— Ну что? Нога в поле осталась, а он в больнице.
— Так начальство хотело, как бытовую травму оформить. Три миллиона ему за это предлагало. Отказались. Мать его к губернатору ходила на прием.
— И как результат?
— Выплатили те же самые три миллиона, что хозяева обещали. И теперь ему пожизненно оклад будут платить. А оклад у него немаленький.
— Ну как, немаленький. Стольник, — это левый.
— Неплохой оклад, точно.
— А вы сами не боитесь?
— Ну как, не боимся. Боимся, конечно.
— А что делать? Работать-то надо. Да и платят нам тоже неплохо. Где здесь столько заработаешь?
— Ну не то чтобы много. Но по пятаку в день, — левый наклонился вперед, включая телефон.
На экране бойцы строчили из пулеметов, установленных на треногах. Где-то рядом раздавалось буханье охотничьего ружья.
Так под телефонную стрельбу мы и доехали. Парни задержались, отсчитывая деньги. Левый всё ворчал, что он уже сегодня платил, и теперь очередь правого. Наконец, расплатились.
Выбрались сами, пересчитали пакеты. Напоследок правый поднял руку, прощаясь. Я кивнул в ответ.
Лотерея на «умном перекрестке»
Есть у нас «умный перекресток». Автомобилисты его знают.
Там действительно непростая система светофоров и поворотов. Недавно именно на нем погиб водитель фуры, когда дрон влетел в кабину. А водитель второго большегруза успел выскочить при повторной атаке.
Проезжал перекресток в тот раз с пустым салоном. Одного пассажира высадил, следующего еще не взял. Встал на светофоре. Прошло несколько секунд, и тут заметил, что водители соседних машин ведут себя беспокойно.
Мужчины и женщины выскакивали из салонов, задирали головы, глаза прикрывали ладошками-козырьками, метались руки в активной жестикуляции. Кто-то крупными прыжками бросился к парапету. Перескочив его, скрылся под склоном.
В этот момент сквозь музыку, играющую в салоне, прорезался гул мощного двигателя. Над головой.
Заподозрив неладное, я выскочил на улицу. Крылатая тень накрывала раскаленную летним солнцем дорогу. Крупный дрон самолетного типа медленно, на бреющем, проплывал над головами. Метрах в десяти. Разглядел дюзы выхлопа, продольные выступы, обтекатели, распростертые крылья, хищный нос, совершенные обводы технологичного орудия смерти, напоминающего технику из фантастических фильмов.
Показалось, она смотрит на нас.
Первая в очереди машина, не дождавшись зеленого света, рванула под красный. Завизжали тормоза авто, летящих сбоку, но он проскочил. За ним стартанули еще две. Несколько водителей, оставив машины с распахнутыми дверцами, перепрыгнули парапет.
Дрон уже проплыл над нами, и теперь его хвост удалялся в сторону Харгоры. Большинство водителей так и стояли на месте, бестолково разглядывая удаляющийся самолет-бомбу. И я в их числе.
Наверное, не самое мудрое решение, но бежать как-то не хотелось. Ещё несколько секунд, и дрон начал уменьшаться в размерах. Тут я понял, что так и стою с открытым ртом.
Оглядевшись, уселся в машину. Соседи тоже захлопали дверцами. Показалась взъерошенная голова из-за железного заборчика.
Наконец, загорелся зеленый светофор, и колонна тронулась, объезжая оставленные «жигуленки» и «мерседесы».
Поехал и я.
Ну, слава богу. В этот раз обошлось. Похоже, оператору вражеской птички пробочка перед светофором не приглянулась в качестве мишени. Нам повезло. Но радоваться смысла не вижу, он же полетел дальше. Значит, куда-то прилетит… Хоть бы его сбили по дороге: в такой лотерее Белгород и живет каждый день.
Свои не бросят
Дорога привела на одну из улиц, в честь которой когда-то назывался весь район — весьма криминальный когда-то. Сейчас времена изменились, но былая слава еще нет-нет, да вспомнится жителями знаменитой улочки.
Это я так размышлял, приближаясь к месту назначения.
Светофор, поворот, и я невольно замедлился. Когда-то добротные, хоть и маленькие домишки улочки застыли с пробоинами, с разваленными заборами. Один так вовсе превратился в груду кирпича.
Перед ним на отлетевшем камне сидел мужик. Нога вперед, то ли в гипсе, то ли перевязанная. Глаза потерянные, смотрят куда-то над кабинами проезжающих машин, руки потирают больную ногу.
Лет за пятьдесят, небрит, взъерошен, может, даже нетрезв.
Не знаю, что на меня нашло, но я свернул с дороги, там как раз поворотик тупиковый. Заглушив машину, выбрался. Мужик на меня так и не глянул.
Метров двадцать, и я замер рядом. До конца не понимая, что меня привело сюда, брякнул:
— Ваш дом?
Он замер. Медленно поднял взгляд:
— Мой.
Тут я разглядел, что не гипс на ноге, а перевязка. Довольно умелая. Значит, специалисты, значит, врачи были и уже уехали.
— А что со скорой не поехал?
Он снова глянул на меня пустым взглядом:
— А зачем? Что я там не видел? Я здесь живу.
— Ваш дом разбили?
Он глубоко вздохнул:
— Мой. Вон, одни кирпичи остались. Хорошо, моих дома не было. Они еще и не знают. И что теперь?
— Компенсацию какую-нибудь дадут, наверное.
Он поднял голову. В темных зрачках блеснула злость:
— Я этот дом тридцать лет пестовал. Там же каждый кирпичик с любовью… Каждый уголок обхоженный. Каждая дощечка руками моими выстрогана. И что теперь? Дадут какую-нибудь квартирку казенную. И что с ней делать?
Я не знал, что говорить. В этот момент пожалел, что остановился. Столько боли, столько неприкаянности в словах незнакомого человека! Зачем они мне? Помочь не смогу, только посочувствовать.
Так зачем ему мое сочувствие? Не зная, как выйти из неприятного положения, оглянулся. Люди собирались кучками на этой и на той стороне дороги. Какие-то мужики в форменных куртках шастали по развалинам домов.
Выразить соболезнование — глупо. Уйти молча — невежливо. Он помог:
— Иди уже, мужик. Я сейчас не в себе. Могу и гадость сказать. Как потом расходиться будем?
Я молча развернулся к машине.
Но ничего, пройдет время, и дойдет до дядьки, что мой внезапный порыв — от души, от желания хоть как-то проявить человеческое участие, поддержать в трудную минуту. Что такое отношение возможно только между своими, попросил бы он что-то сделать в этот момент — сделал бы.
Но и потом свои так или иначе его одного в беде не бросят. А дом — отстроится, дай Бог.