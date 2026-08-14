Есть такой жанр общественного либерального плача: «ну сказал человек — что такого», у нас же свобода слова!»

Цитата из к/ф «Сказка о Мальчише-Кибальчише». реж Евгений Шерстобитов. 1964. СССР

Ай, караул, штрафуют и сажают за слова, Россия — один большой концлагерь. Хотя одновременно те же «люди со светлыми лицами», поправляющие на плечах белое пальто, не замечают, что мировой рекордсмен по арестам за высказывания в соцсетях — Великобритания.

И именно на Западе сегодня не терпят любое инакомыслие: российским СМИ и блогерам сносят аккаунты в иностранных соцсетях, местным русофилам, критикам миграции и ЛГБТ-изации* блокируют банковские счета, привлекают их к административной и уголовной ответственности.

В этом плане Россия сегодня — одна из свободных стран в мире. Хотя, конечно же, и у нас можно понести справедливое наказание за свои слова, брошенные в публичном пространстве. В первую очередь если речь идет о предательстве Родины, дискредитации нашей армии, призывах к насильственным и террористическим действиям и явных политических провокациях.

Однако часто даже это наказание бывает слишком мягким. Даже несмотря на то, что очень часто между гневным русофобским постом в поддержку Украины или радикальных исламистов и совершением реального теракта — всего один шаг.

А ведь слова часто провоцируют на действие. Наши враги ежечасно ищут в соцсетях таких вот латентных русофобов, чтобы завербовать их, убедить перейти от слов к действию. Потому что слово давно перестало быть просто словом. Слово — это первая фаза действия. Черновик. Разведка боем.

И 13 августа в Севастополе это было доказано с исчерпывающей ясностью.

Женщину, которую ФСБ задержала по горячим следам после взрыва на Столетовском проспекте, убившего офицера ВМФ России, зовут Маргарита Реут, ей 32 года.

Уроженка Ярославля, жила в Сочи, регулярно ездила в Крым. На допросе она призналась: сама заложила устройство в урну возле скамейки и подорвала его дистанционно, когда мимо проходил российский военный. Заплатили криптовалютой, по заданию украинских спецслужб. На вопрос, раскаивается ли, ответила коротко и цинично: «Нет!»

А теперь — внимание, тут и начинается урок для тех, кто верит в «невинные высказывания».

Летом 2025 года эту же гражданку уже привлекали к ответственности по статье о дискредитации Вооружённых сил РФ. В поезде Самара — Адлер, услышав новость об атаке БПЛА на станцию Лихая, она во весь голос выкрикнула: «Так вам и надо, русские!» Суд признал вину, дал 30 тысяч рублей штрафа. Она покаялась, всплакнула, все разошлись по домам.

«Ну что такого, ну сказал человек, бывает, эмоции. Она же извинилась» — так ведь принято рассуждать у наших юных либералов?

Еще один характерный штрих. Волонтёрила Реут охотно, но избирательно. Не помогала фронту, не плела маскировочные сети. Она убирала мазут после разлива на пляжах Кубани и Анапы, где легко найти обвинительный нарратив против страны.

А в феврале 2026 года девушка выложила скрин генетического теста с хештегом «стыдно быть русской»: по результатам анализа она на 98% русская и на 2% — западная украинка. Двух процентов хватило, чтобы объявить стыд за собственный народ.

По данным ряда изданий, она также состояла в чатах 18+ и искала «хорошую компанию» за деньги. То есть человек без опоры, без корней, без ценностей, без стыда за что-либо, кроме одного — стыда быть русской. Спать за деньги — приемлемо, быть русской — стыдно.

Вот вам и поэтапная летопись радикализации на конкретном примере, разложенная по стадиям: обида на страну и свой народ, вызванная чтением пропагандистских иноагентских ресурсов и какими-то личными причинами, избирательное сочувствие только к «жертвам путинской власти», публичное отречение от своей крови, оправдание ударов по своим — «так вам и надо».

Всё это транслировалось открыто, в соцсетях, при свидетелях. Но долгое время Реут избегала серьезного наказания, пока ненависть к русским и России сжирала ее изнутри, превращая в чудовище. В какой-то момент украинские кураторы довели лабильную психику девушки до стадии кипения, и вот в ее руках оказалось взрывное устройство.

И вот доказательство тезиса о том, что от русофобии виртуальной и вербальной до реального теракта — всего один короткий шаг.

Точно также вызрела террористка и внутри хрупкой либеральной девушки Дарьи Треповой, взорвавшей военкора Владлена Татарского.

И вот главный вопрос, который наши доморощенные гуманисты старательно избегают. В июле 2025 года государство увидело человека, который публично радовался гибели русских людей от украинских дронов. И что сделало? Взяло 30 тысяч рублей и отпустило — цену одного ужина в дорогом ресторане. Поверили крокодиловым слезкам.

Административка, а не уголовка. «Дискредитация», а не подготовка к террору, хотя по факту это была именно рекогносцировка собственной готовности перейти черту.

А если бы ее тогда наказали за оправдание украинского терроризма? Офицер, служивший Родине, был бы жив. Тротил не оказался бы в урне на Столетовском проспекте. Реут остановилась бы в самом начале, а так проведет на зоне четверть века. Вон та же Трепова на зоне раскаялась и ходит в церковь, только Владлена уже не вернуть, а барышня выйдет на волю седой старухой, уже не через год-два, когда можно начать жизнь с чистого листа.

Слова — это уже просто слова, простите за каламбур. Это индикатор. Это первый этап. И те, кто сегодня ноет, что «за песенку хватают», «за анекдот сажают» или «за комментарий штрафуют», либо искренне не понимают, в какой реальности мы живём, либо сознательно работают на врага, стремящегося разрушить Россию изнутри.

Пока мы продолжаем спорить о границах свободы слова, кто-то уже переходит все границы с делами. Где мы всё чаще платим кровью соотечественников.

Пора перестать делать вид, что между «так вам и надо, русские» и взрывом на улице Севастополя лежит непреодолимая пропасть. Пропасти нет. Есть прямая короткая дорога. И чем раньше мы это признаем — тем меньше будет новых могил.