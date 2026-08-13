Журналист, политический обозреватель. Он до сих пор живет и работает в одном из городов Украины и по понятным причинам не может раскрыть своего лица, но это не мешает ему рассказывать нашим читателям об абсурде современной украинской повседневности и тайных пружинах политики Киева.

Август принёс свежую… хм, струю в предвыборные баталии.

ИА Регнум

Казалось бы, грядущие выборы в России и отсутствующие выборы на Украине живут своими отдельными жизнями. И в первом случае партию «Яблоко» на региональном и местном уровнях, бывало, снимали, им не привыкать. Но чтобы украинский фюрер выступал у них адвокатом — такого пока не случалось.

Но вот случилось: два процесса слились воедино.

«Одна-единственная партия, которая хотя бы что-то говорила о необходимости мира», — такой вот взгляд на российскую партию с киевских круч. И там почему-то интересен только особый, «яблочный» мир.

Когда о необходимости мира говорят другие российские партии, политики, чиновники — вплоть до самого Владимира Путина, Зеленского такое не устраивает, ему подавай только определенный. Каков гурман!

Особенно на фоне того, что на Украине нет вообще ни одной партии, которая говорила бы о мире. Тот, кто позволяет себе столь постыдное поведение, очень быстро оказывается в ситуации, когда жизнь его становится невыносимой и вообще может трагически оборваться. Даже если смельчак отличается завидным здоровьем и имеет большие планы на будущее.

Что же касается выборов, на которые (теоретически) могут отправиться 3-5 партий войны, одинаково призывающих и дальше биться головой о стенку, то за время «зеленого» президентства на Украине не состоялись уже три полноценных избирательных цикла.

Пролетели как фанера над Парижем парламентские выборы 2023-го, оказались не нужны президентские 2024-го, обошлись и без выборов в местные органы власти в прошлом году. Собственно, как раз поэтому пан Зеленский уже третий год известен по прозвищу «пересидент».

Так это только очередные, а ведь есть ещё довыборы в одномандатных округах. Но их считать пока не будем. Не из жалости, конечно же. Просто там часть кресел вакантны ещё со времён «сывочолого гетмана» Порошенко*.

Но если предъявлять Зеленскому персонально, то 21 депутат не переизбран уже конкретно в его каденцию: незачем, и так сойдет.

Теперь перейдём к самому сладкому. Пока в страшной путинской диктатуре решением суда сняли с выборов одну партию, в свободной демократической Украине такого представить невозможно. Поскольку не менее 20 политических партий попали под прямой запрет — и в основном стараниями «фюрера нации».

В их числе парламентская «Оппозиционная платформа — За жизнь» и Оппозиционный блок (осколки бывшей Партии Регионов), партия «Наши», ряд социалистических партий, чья идеология стоит поперёк горла расово верным бандеровцам.

Конкретно это было так.

В марте 2022 года Зеленский своим указом приостановил деятельность данных политсил на время военного положения. Затем, в течение 2022 года, по искам Минюста суды штамповали стандартные решения о постоянном судебном запрете. После чего окончательное решение выносил Кассационный административный суд в составе Верховного суда.

И одними только партиями дело не ограничивается.

На сегодня в санкционных списках по различным данным находится от 12 до 14 тысяч человек. Примерно 1100-1200 из них — граждане Украины. Наиболее известные — Виктор Медведчук и его окружение, лидеры упомянутых партий, действующие или бывшие народные депутаты, просто политические и общественные деятели.

Причем с предыдущей властью Зеленский кое-где сыграл в четыре руки: Коммунистическую партию забанил Пётр Алексеевич, а её вождя — это уже наш криворожский самородок.

Плюс, конечно, связанные с упомянутыми политиками телеканалы и другие меда. Три прикрыли безо всякой войны ещё в 2021 году — «шоб не вякали». После добили остальные, задушив даже попытки вещания через интернет, без выхода в телевизионный эфир на государственных частотах. Заодно задушили и ура-патриотические «5 канал», «Прямой» и «Эспрессо».

Если на все предыдущие можно было просто повесить ярлык «пророссийский», то эти входили в медиаимперию Порошенко*, который постоянно раздражал своей критикой Величайшего Лидера Современности. Так что уже с апреля 2022 года от эфира их отключили и крутят на их частотах «единый телемарафон».

Про текстовые СМИ нечего и говорить — интернет-ресурс «Страна», который до блокировки стабильно входил в топ-3 наиболее посещаемых украинских интернет-изданий, до сих пор гоняют как бешеную собаку, заставляя переходить с домена на домен. А ютуб-каналы беглых оппозиционеров периодически блокируют по запросам c Украины.

В общем, единый телемарафон у Зеленского был бы даже без СВО.

Ему комфортнее, когда везде есть только он. Что же касается выборов, к которым мы снова возвращаемся, то на них наложен прямой законодательный запрет, а также решение Верховной рады о том, что провести их возможно лишь спустя полгода после окончания военного положения. Поскольку время тяжелое.

Тем удивительнее, что в страшной тоталитарной России они всё это время идут своим чередом. В 2023-м — региональные, в 2024-м — президентские. Теперь вот — в Госдуму. И голосуют не только в Крыму, но и в Донбассе, в Запорожской и Херсонской областях. 6,36 млн избирателей во всех этих регионах вольны голосовать или игнорировать выборы.

Вопреки идущим боевым действиям имеются в наличии мобильные участки, подомовые обходы, досрочное голосование, дистанционное голосование.

Всё решаемо. Стоит только захотеть.

Зеленский же довёл схему, придуманную всё тем же Порошенко* еще в 2015 году, до рабочего состояния, закрепив запрет на выборы во время военного положения ещё и в Избирательном кодексе сразу после вступления в должность, в 2019 году, когда ничто не предвещало беды. В прежних редакциях законов о выборах такой нормы не было.

Надеюсь, здесь нет легковерных читателей, считающих, что такие запреты возникают в законодательстве случайно? «Всё было ясно. Дом был обречён. Он не мог не сгореть. И действительно, в двенадцать часов ночи он запылал, подожженный сразу с шести концов».

Иными словами, когда Зеленский начинает работать бесплатным адвокатом некоторых российских партий — это всё равно, как если бы людоед начал пропагандировать веганство. Прекрасно зная, что некий фрукт никак не может удовлетворить его истинные аппетиты.

*внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов