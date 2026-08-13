«Вот, люди говорят: таксисты, таксисты! А ведь они тоже люди и тоже разные.

ИА Регнум

Я вот, например, никогда не отказываю, если пассажир помочь просит. И даже если не просит.

Вчера ох денёк в Белгороде был! Ливень как после обеда начался — так допоздна и лил. В этот ливень повёз я дамочку одну в Кирпичный тупик. Обычная такая дамочка. В костюмчике брючном красном, лицо не разглядел. Вроде ничего особенного.

Вначале немного поговорили. Оказалось, она из Москвы, сегодня ей назад на поезде ехать, гостиницу уже сдала и теперь перед отъездом отправилась искать какое-то редкое удобрение для цветов. Интернет ей выдал, что на базе в Тупике, значит, есть такой.

Я сразу засомневался. Не помню, чтобы там какой-то магазинчик чем-то торговал.

Ну, приехали. Автомастерская, масла машинные продают, ворота железные высокие. А навигатор показывает, что надо через них на территорию заехать. Во-первых, заезд туда есть, но с другой стороны. А во-вторых, магазина там точно нет. Знаю я эту базу.

Дамочка вежливая. Спасибо, говорит, я поищу. А что тут под ливнем она найдёт, кроме закрытой мастерской и простуды? У неё и зонта нет. Остановил я её. Предложил с той стороны для верности заехать. Она с радостью согласилась. Понятно, не очень-то ей улыбалось душ на улице принимать.

Объехали. Как я и предполагал, ничего, только фуры под разгрузкой стоят. Она, конечно, расстроилась. Спрашивает, не знаю ли я другой магазин, где удобрения могут продаваться. Магазины у нас разные есть, но ведь вечер уже, время — восьмой час, ещё и выходной. Наверняка только про один знаю — большой магазин на выезде из города.

Обсудили. Везите, говорит. А много ли с меня возьмёте?

Да, отвечаю, за сколько сюда доехали, за столько же и отвезу. А туда даже дальше будет. Согласилась моментально, я даже услышал, как выдохнула облегчённо. Наверное, думала, я ей цену загну. А что загибать?! Любой в такую ситуацию попасть может.

Отвёз я её. Как и предполагал, попросила подождать. Ну, подождал. Даже ожидание включать не стал. Разорится барышня, если так тратиться. Минут через пятнадцать выходит. Довольная! Нашла нужное удобрение. Вот такую счастливую и отвёз на вокзал. И взял за эту поездку с неё даже меньше того, что обычно беру.

А потому как людьми надо оставаться в первую очередь.

Потом инвалида вёз. Оказалось, военный, на протезе. Я сразу увидел — нога не гнётся. Он ещё дверцу открывал, я уже сиденье до отказа откатил. Понимаю, непросто ему. С трудом забрался. Спасибо сказал. По дороге разговорились — геройский мужик. Рассказывал, как обоз на передовую тащил, и его дрон подкараулил. Ждун. Так без ноги и остался.

Это ещё хорошо, товарищ, с которым шёл, вовремя жгут наложил, а потом вытащил. Спас, в общем. Хотел с него денег не брать, так он настоял.

В тот же вечер пожилую женщину, еле в машину залезла, подвозил. Она попросила к подъезду припарковаться. Почему нет? Подвёз почти под козырёк. Так даже не промокла нисколечко.

Потом девчонок молоденьких доставлял до общежития после кафешки. Высаживать надо, а кругом лужи — по щиколотку. А они в босоножках крохотных. Что делать, заехал двумя колёсами на тротуар. Они шустрые, легко выскочили.

Потом мужик позвонил. Говорит, гляньте, пожалуйста, я в салоне у вас кепку не забыл случайно. А у меня как раз позади клиент шибко нетрезвый, если мягко сказать. В умат, точнее. На дверцу наклонился, спит. Мужику отвечаю, гляну, как только человека высажу. Перезвоните минут через десять.

Приехали, мужик, естественно, не отзывается. Пошёл, открыл аккуратненько дверцу, чтобы не вывалился. Проснулся вроде. А в глазах у него почти пусто. Ничего не понимает. Ну, адрес я знаю. К его счастью, дом одноподъездный, не ошибёшься. Помог выбраться — он на меня и повис. Кое-как до подъезда доставил.

А ливень-то шпарит. Промокли оба. И что делать, думаю? Потыкал я в домофон. Дамочка какая-то ответила. Я ей ситуацию обрисовал. Знаю, говорит, кто это. Сейчас я его жену позову. Открыла дверь. Мы вошли. Стою, держу. С нас на пол стекает. Слышу, спускается дамочка. В халатике, в тапочках. Мне — спасибо. Своего благоверного под руку, и потащились они по ступенькам.

Что удивительно — ни слова упрёка. Может, при мне так. Но факт вообще удивительный.

Заглянул я в салон, точно, на заднем сидении кепка лежит. И только сел, мужик звонит. Договорились, что привезу ему головной убор. Минут десять до него было. Приехал, он уже под навесом ждёт. Я ему — кепку, он мне — сто рублей. Для такой доставки сумма совсем небольшая. Но я, по обыкновению, цену сам не назначаю. Сколько даст — и то хорошо. Может, у человека с деньгами плохо.

Поблагодарили друг друга и разошлись.

Потом ещё подвыпившего подвозил. Парень с СВО. Рассказал, что с девушкой поругался сильно, а жить без неё не может. Со зла хлопнул дверью и уехал. Долго с ним разговаривали.

Объяснил ему: раз любишь, то нельзя так поступать. Надо компромисс находить. Он сначала возражал, мол, она не права. Говорю, если женщина не права — попроси у неё прощения, и она сама ошибку признает. Подумал он, подумал и согласился. В общем, на полпути развернулись мы.

Повёз его обратно. Прощения просить. Не знаю, чем у них там закончилось, но, надеюсь, не зря его уговорил.

А вечер всё не заканчивается. Дождь льёт и льёт. На дорогах — реки, иной раз как черепаха плетусь, чтобы водой не залить себя и редких прохожих.

Остановился на светофоре. Вижу — у перехода девушка совсем молоденькая, может, студентка, а то и школьница, дрожит под зонтом. А вода бордюр перехлёстывает. Жалко её стало.

Открыл я окошко, прыгайте, говорю, девушка. Я вас через дорогу перевезу. Она недолго сомневалась. Наверное, лицо у меня положительное или уж очень не хотелось ей в воду заходить. Прыгнула. Дрожит, что-то бормочет, а у самой зуб на зуб не попадает. Спросил, далеко ли ей. Оказалось, парочка кварталов. Ничего не стал объяснять, спрашивать. Подкинул прямо к шлагбауму.

Тут уж добежит, ближе всё одно не смогу. Спросила, сколько она мне должна? А что там должна? Мне это ничего не стоит.

И уже совсем поздно, я уж заканчивать думал, опять дамочка ко мне села. От ресторана. Вежливая, уважительная, хоть и выпившая немного.

А у меня путёвка была, но вот заполнил я её не до конца. Бывает у нас такое, сам за всех там расписался. Ну, днём не успел официально оформить, а вечером уж и негде. Решил, авось не остановят меня гаишники. А если остановят, про путёвку не спросят. А если спросят, не будут шибко разглядывать.

Едем мы с этой дамочкой, и по закону подлости машет мне палочкой один такой работник жезла в светоотражающем дождевике. Бывают же такие, неугомонные.

Ну, остановился я. Он в окошко заглянул, а там небольшой навесик, дождь не попадает. «Документы, пожалуйста». Я подаю права, техпаспорт. А он: и на такси всё, пожалуйста.

Сердце у меня дрогнуло. Но делаю вид, что всё нормально. Страховка, техосмотр, там придраться не к чему. И вот вертит в руках путёвку. Я совсем замер, неужели, думаю, докопается.

Но это же закон подлости. Если что нехорошее может случиться — обязательно случится. Так и вышло.

Говорит: а почему у вас одинаковые подписи. Здесь и здесь? Признаваться глупо, штраф-то за это дело нешуточный. Полтинник сразу. Ничего, объясняю, не одинаковые, это вам показалось.

Он снова под фонариком рассматривает. Нет, отвечает, не показалось. Я вам сейчас штраф выпишу. Ну всё, думаю, приплыл. Причём в прямом и в переносном смысле.

И тут дамочка с заднего сидения: а вы, говорит, что, глазом почерковедческую экспертизу провели? У вас там специальный прибор встроен?

Или у вас на руках справка из соответствующего ведомства имеется? На каком основании вы собираетесь человеку штраф выписывать?

Ах, почерк похож!

А вы знаете, что любой адвокат за такое ваше самоуправство с вас так сдерёт, что штраф водителю мелочью покажется. Кстати, разрешите представиться. Практикующий адвокат такой-то конторы. Товарищ водитель, не переживайте, я выступлю свидетелем в суде.

Гаишник и поплыл. Вижу, уже и не знает, как из ситуации выпутаться. Крутил, крутил мою путёвку, да и сунул мне обратно: езжайте, говорит, отсюда. Чтобы я вас больше не видел.

Так я со всем удовольствием. Дал по газам — и уехали. Очень я дамочку благодарил. Помогла, так помогла. А она: да ничего особенного. Люди должны помогать друг другу.

Деньги с неё брать я отказался. Так всё одно сунула. Беда с этими порядочными.

Вот так один дождливый вечер у меня и прошёл.

***

Тут я свернул на парковочку, там место было, и подумал: добрым можно быть везде и всегда. И никакие обстоятельства не помешают хорошему человеку остаться хорошим. А к такому и в машину хорошие люди садятся.

Потому как закон бумеранга никто не отменял — он, как видите, летает и в обратную сторону. Как говорит одна мудрая книга, «воздастся каждому по делам его».