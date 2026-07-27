Журналист, политический обозреватель. Он до сих пор живет и работает в одном из городов Украины и по понятным причинам не может раскрыть своего лица, но это не мешает ему рассказывать нашим читателям об абсурде современной украинской повседневности и тайных пружинах политики Киева.

«Русские как нация не имеют права на существование, а население Донбасса — сплошь переселенцы и уголовники, ждущие халявы».

EPA /ТАСС

Вы прослушали краткое содержание представлений о России и Донбассе нового главкома ВСУ Михаила Драпатого, назначенного Зеленским вместо Александра Сырского на той неделе. Как говорится, поменяли шило на мыло.

Впрочем, как говорилось в известном анекдоте, «Рабинович умер, но это ничего, это даже хорошо». Ведь обычно мы ругаем только украинских политиков, ведь все беды от них. Ан нет: у вояк в головах та же каша.

Он такой не один

Начать следует с того, что яркий спич Драпатого, мгновенно разлетевшийся по новостным лентам — не программное заявление к вступлению в новую должность. Это довольно старое интервью (август 2023 года), когда Драпатый ещё занимал должность командующего оперативной группировкой войск «Херсон». Просто в то время его опубликовали в сильно урезанном виде, и наиболее яркие моменты в народ не пошли.

Почему? Можно лишь догадываться. Возможно, тогда приняли решение не оказывать ВСУ медвежью услугу во время пресловутого «контрнаступа» 2023 года (мол, а зачем же украинская армия собирается возвращать все эти земли, если там такие недочеловеки живут?). А возможно, решили, что повестка и без того забита комбатами, которые говорят примерно одно и то же.

Сегодня — другое дело. Драпатый теперь не какой-то генерал, а главком. И тут журналисты вспоминают, что у них ещё с тех пор пылится интервью, которое сегодня можно опубликовать повторно — уже без купюр. И эксклюзив, и слова совсем иной вес приобретают.

Следующий момент, который хотелось бы подчеркнуть в связи с этим интервью: весь бред нового главнокомандующего ВСУ не слишком выделяет его из общей массы украинского высшего военного командования. По форме — ярко, но по сути все они говорят примерно одно и то же.

Вот, например, тезисы Кирилла Буданова*:

«Они [Россия] никто, это мы есть Русь. И мы должны над ними всеми [русскими] господствовать. Ещё придут времена».

»…мы убивали россиян и будем убивать россиян в любой точке мира до полной победы Украины».

А это уже бывший главком Валерий Залужный:

«Самый главный опыт, который у нас был и который мы исповедовали почти как религию — русских и любых других врагов нужно убивать, просто убивать».

«[Не взяв Киев россияне] ищут способы остановить бои и получить паузу любыми способами: обстреливая мирных жителей, оставляя наших жен и детей замерзать насмерть».

Как видим, Драпатый на этом фоне смотрится весьма органично.

Правда и ложь

Если же говорить по существу его высказываний — это банальная пропаганда с помощью полуправды. Так, чтобы её было сложнее опровергать.

Согласно данным Всесоюзной переписи 1989 года, Донецкая и Луганская области действительно лидировали по числу переселенцев: свыше 42% в Донецкой и почти 40% в Луганской области. В городах и того больше: каждый второй житель Донецка был приезжим. В других восточных областях УССР (Харьковской, Днепропетровской, Запорожской) процент приезжих был ниже, однако и там они составляли около одной трети населения.

В основном ехали из РСФСР, конечно же, но также из Белоруссии, Казахстана, Молдавии, Средней Азии, с Кавказа.

Причины миграции очевидны. После Великой Отечественной войны восточные области пришлось отстраивать заново. Те, кто восстанавливал экономику в 40–50-е годы, затем оставались здесь жить и работать — это к вопросу о бездельниках и любителях халявы из восточных областей.

Также из переписи можно узнать, что накануне развала СССР русские на Украине проживали не только в Донецкой, Луганской и Крымской областях, но и в Харьковской, Днепропетровской, Одесской, Запорожской, в Киеве…

Но халявщики, алкоголики и преступники, если верить Драпатому, магическим образом концентрировались именно в Донбассе. Прочие восточные области — тоже индустриально развитые — их почему-то не интересовали.

И тут пана главнокомандующего становится совсем сложно понять. То есть сегодня Украина выметает по сусекам остатки своего «качественного генофонда» из всяких-разных Каменцев, Луцков, Сваляв и Черновцов — зачем? Отбить обратно Крым, где в 1989 году подавляющее большинство жителей записали себя русскими? Или Донецк с Луганском — с их «несознательным населением» и «потомственными лентяями»?

Или вот: »…им скорее всё равно, в какой стране проживать, как она будет называться».

Это новый главнокомандующий точно говорит именно о жителях Донбасса? Тех, что живут на своей земле — несмотря на годы боевых действий? Может всё же эти слова больше подходят полутора миллионам украинских мужиков призывного возраста, которые отсиживаются в странах ЕС и число которых давно превысило численность вооруженных сил?

В целом Драпатый в том интервью лишь повторил на свой лад тезисы, которые уже много лет кочуют в информационном пространстве Украины. Дотационный Донбасс и убыточный Крым — это мы ещё до евромайдана слышали. Странно только, что родную Хмельнитчину Драпатый обошёл вниманием — в числе доноров украинского бюджета она, как и прочие западные области, никогда замечена не была. Даже во времена УССР.

Те, кто ради просмотров и хайпа сегодня вытащили на свет то старое интервью, сослужили новому главкому плохую службу. Потому что высказанные там мысли — это кристально чистый, ничем не замаскированный нацизм: «… [русские] это вообще нация с руководством, которая не имеет права на существование. Ничего цивилизованного уже на протяжении тысячелетий не изменилось там ни в ментальности, ни в имперском амбициозном поведении».

Чего скрывать: многим даже в России казалось, что заваруха в Донбассе — «только политика». Что «не надо было нам туда лезть, они бы там успокоились и жили бы мы с Украиной мирно дальше». Но проблема в том, что генералы с подобным образом мыслей не сами собой растут. Их специально выращивают.

Вот, например, позиция главнокомандующего относительно тех территорий, ради которых Украина хоронит на фронте миллионы своих мужчин: «Донетчина, Луганщина, к сожалению, за всю историю их существования в большинстве своём и переселенцы, и криминальные элементы… люди должны осознавать себя украинцами, а не быть отрыжкой Советского Союза».

Если целый главком в отношении обычных людей позволяет себе такие выражения, только представьте, какое там отношение на уровне рядовых солдат и младших офицеров? Они же тех, за кого якобы и воюют, даже за людей не считают.

С другой стороны, возможно, это и неплохо, что новый главком так не любит Донбасс и его жителей. Ведь именно вопрос Донбасса, если верить итогам переговоров, появлявшимся в СМИ, остался главным вопросом, препятствующим заключению мирного соглашения между Россией и Украиной. Ну так и отдайте его России и забудьте уже вместе с «неправильным» населением.

Заодно сохранив остатки своего, «правильного». Пока оно ещё в полном составе в ЕС не переехало.

*Внесен в список террористов и экстремистов