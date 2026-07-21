Динамика террористических ударов киевского режима по нашей гражданской инфраструктуре — причем по объектам, не имеющим никакого военного назначения — позволяет говорить о ставке Украины на внутреннюю дестабилизацию нашей страны, попытку врага кратно поднять социальное напряжение.

Иван Шилов ИА Регнум

Киевские исполнители, а также стоящие за ними западные стратеги, считают, что они смогут навязать нам «асимметричную войну», при которой отступление ВСУ на всех участках фронта будет компенсировано смутой и «замятней» в ключевых политико-экономических центрах России.

Однако враг не учел нескольких факторов. Прежде всего нашей решимости одержать победу в экзистенциальном противостоянии, где на карту поставлена судьба России, ее место в мире, возможность будущим поколениям жить в суверенной стране. Все это может выражаться — и выражается — в гораздо более простых терминах, идущих из народной глубины, из особенностей русского характера.

Наши люди, что бы там ни планировали британцы, французы, немцы и бандеровцы у них на побегушках, вовсе не станут бунтовать с похабным требованием «прекратить войну» — это само по себе глупо с учетом того, что именно мы одерживаем победу в чисто военном смысле.

Россияне уже сейчас массово говорят и пишут о том, что удары по Украине нужно нарастить, у нас просыпается здоровая злость и желание наказать врага за все жертвы и разрушения, которые он нанес гражданским объектам в нашем тылу.

Собственно, зачем все эти удары по складам маркетплейсов или по нефтехранилищам и НПЗ? Цель только одна, и она заключается в попытке сформировать прослойку активных, недовольных властью людей, которые обладают каким-никаким ресурсом.

Мелкие предприниматели, автомобилисты, куча занятых в сфере логистики и торговли людей — все они являются объектом воздействия украинской пропаганды и ЦИПСО. Причем действуют украинские медийщики довольно тонко, они «миксуют» реальные кадры прилетов («спасибо», конечно, добровольным помощникам СБУ и ГУР из числа наших граждан, кто снимает и выкладывает моменты атак и последствия) с собственными интерпретациями и нарративами.

При этом абсолютно понятно, что никто людей не оставит в беде. Буквально на днях анонсированы меры по компенсации стоимости товаров мелким селлерам, пострадавшим от ударов украинских БПЛА по складам в Московской области.

Про бензин и говорить нечего — ситуация стабилизируется, государство и нефтяники смогли оперативно перестроить логистику. За счет ряда мер удалось «охладить» ненужный ажиотаж, и ситуация сейчас, по сути, вернулась в нормальное русло. Зато сколько было воплей и призывов чуть ли не идти на Кремль и срочно свергать власть.

Нужно понимать, что в преддверии осенних выборов в России киевский режим будет пытаться максимально качать социальное недовольство через воздействие по нашей инфраструктуре. Ничего особо нового и уникального тут нет. Идет война, враг пытается внести раскол и создать условия для крушения экономики в тылу.

В процессе ударов, конечно же, вылезают определенные недоработки — как в ПВО, так и в информационном реагировании, отработке местных властей и так далее. Проблема только в том, что, поддавшись на вражескую пропаганду, уверовав в нарратив о том, что «всё пропало», люди никак в итоге не улучшат положения. Если пойти на поводу у украинских неонацистов, то и их бизнесу, и вообще нормальному существованию в принципе придет конец.

Не в характере русского народа и других народов нашей страны каяться и идти на поводу у агрессора, который убивает женщин и детей, разрушает памятники культуры, старается уничтожить нашу экономику и образ жизни. И подавляющее большинство россиян это понимают.

На самом деле все эти виртуальные «перемоги» украинских ЦИПСО лишь увеличивают сплоченность нашего общества. Они вызывают у людей желание дать отпор и нежелание кланяться врагу, пассивно покоряться чужой воле.

Нужно понять, что никаких шансов победить Россию у Украины нет, даже с учетом поддержки Запада. У нас на порядок больше ресурсов, есть огромные возможности по диверсификации экспорта и импорта, выстроена параллельная финансовая инфраструктура. Кто бы что ни говорил, но есть и поддержка стран Глобального Юга, с которыми мы выстраиваем экономическое взаимодействие. Системно наращивается работа ВПК, и мы выходим на такие объемы по тем же БПЛА, которые нам еще год назад не снились.

Про удары по военным объектам в Киеве, Одессе, Сумах, Днепропетровске, Харькове, Николаеве и многих других городах можно даже не упоминать. Российская баллистика безраздельно господствует на Украине, вынося нацистам целые заводы и огромные склады вооружения (жители разрушенного Вишнёвого не дадут соврать).

Сейчас во многом решающий этап противостояния в украинском кризисе. Нужно сохранять спокойствие и трезвую голову, фильтровать информацию и не поддаваться на эмоции, которые пытаются (за неимением реальных побед) поселить у нас в мозгах враждебные пропагандисты.

Уныние ведь в конечном итоге — это смертный грех. А Россия, несмотря на все ухищрения неприятелей, всё равно победит.