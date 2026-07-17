Примерно две недели назад в оренбургской колонии «Черный дельфин» для пожизненно осужденных произошло торжественное событие — убийца семерых детей и двух взрослых 24-летний Ильназ Галявиев женился. Его супругой стала некая Диана из Татарстана. 18 лет, по образованию повар-кондитер, но теперь, как сообщают СМИ, перебралась в Москву и «пробует себя в журналистике».

Иван Шилов ИА REGNUM

Брачная церемония заняла 10 минут, невеста была, как положено, в белом платье, а жених в костюме. И с точки зрения права ни убийца детей Ильназ, ни его юная невеста ничего не нарушают. Ни в одной стране мира закон не может запретить любить даже самых кровавых преступников.

Сомнение тут вызывает лишь само слово «любовь», которая вряд ли может найтись в отношениях 18-летней юницы и пожизненно осужденного убийцы. Отец Дианы, который воспитывал ее один, утверждает, что девочка с детских лет вела себя крайне вызывающе и агрессивно, всё делала наперекор, а друзья отказались общаться с ней с 14 лет.

Так что вполне можно предположить, что и нынешний её поступок является проявлением максимализма и желания обратить на себя внимание. Продемонстрировать собственное презрение к «общественным условностям», которые барышне всегда мешали жить.

Хотя сама она, разумеется, так не считает. И объяснила в интервью, что любовь для нее — это «в первую очередь взаимопонимание, поддержка и принятие человека таким, какой он есть». И еще — верность своему выбору.

И вот тут возникает вопрос: что же это такое на самом деле, как отличить настоящее чувство от его имитации?

Ведь культурный код любви от эпохи к эпохе радикально менялся. Да и сама любовь появилась в нашем сознании далеко не сразу. Надо продолжать род, это да, но зачем этот нехитрый процесс осложнять бурными чувствами?

Так или иначе, на протяжении трех тысячелетий человечество любило по-разному.

Похоже, первым, чье чувство было зафиксировано документально, был царь Соломон. Вообще-то имевший 700 жен и 300 наложниц. Уж в чем в чем, а в удовлетворении физических потребностей и детях он вообще не нуждался. Этого было в избытке.

Но однажды с ним произошло нечто такое, что никак не вписывалось в обычные отношения с женщинами. Случайно увидев на винограднике бедную девушку Суламифь, он был потрясен совершенно новым ощущением священного восторга. Ее чистота и красота впервые заставили его пережить нечто настолько возвышающее и прекрасное, что это новое чувство полностью изменило его жизнь.

Так бессмертная «Песнь песней» оставила это потрясение потомкам.

Потом был Данте, написавший книгу «Новая жизнь». Автор видел свою возлюбленную Беатриче всего несколько раз, никогда не был с ней знаком и не говорил с ней. Но образ этой девушки открыл ему путь к постижению подлинной веры и заставил подняться по лестнице головокружительных откровений, что в конце концов привело к созданию великой «Божественной комедии».

В древнерусской традиции образом любви стала история святых супругов, благоверных Петра и Февронии Муромских. Собственно говоря, слово «любовь» в тексте «Повести о Петре и Февронии» не встречается ни разу. Да оно там и не нужно. Ведь это история о совместном пути к Богу, милосердии, верности слову, взаимной преданности и преодолении преград перед лицом подлинной веры.

В недалеком от нас XIX веке любовь к женщине становилась для героев-мужчин настоящим испытанием их мужества и чести. Увы, чаще всего они его не выдерживали.

Ни Онегин, ни Печорин, ни Базаров не могли похвастаться тем, что достойно ответили на неё. Только один персонаж русской классики это испытание прошел с честью.

Как ни странно, это Родион Раскольников, убийца и глупец, решивший, что жизнь человеческую можно исчислить с помощью простой «арифметики». Только получив заслуженное наказание, Раскольников начинает понимать, что жизнь — это не арифметика, а любовь и вера.

Сонечка Мармеладова, отправившаяся за ним в Сибирь, становится для него не просто любовью, но учителем милосердия и смирения.

Казалось бы, современный человек должен увидеть в браке Дианы и Ильназа вторую серию «Преступления и наказания» Достоевского. Тот же современный человек мог бы при желании сослаться и на недавний опыт героев фильма «Калина красная». Как и в бессмертном романе Фёдора Достоевского, там тоже преображение героя начинается с любви простой женщины.

Но вот беда: когда юная Диана говорит про «взаимопонимание, поддержку и принятие», она вообще вряд ли понимает суть этих слов. Взаимопонимание и принятие убийцы? Серьезно? Вы действительно собираетесь принять своего мужа с кровью девяти жертв на руках? Принять без покаяния? Именно как убийцу?

Тогда позвольте мне усомниться в том, что эти отношения могут вообще содержать любовь как таковую. Весь долгий опыт человечества говорит как раз об обратном. Любовь — это путь к глубочайшим внутренним переменам, происходящим под знаком божественной мудрости и милосердия. И, право, я не уверена, что Диана готова пройти этот путь вместе со своим избранником.

Я не уверена даже в том, что она вообще понимает, о чем идет речь.

Впрочем, юная девушка далеко не одинока в своих заблуждениях. Похоже, мы все стали жертвой медийных стратегий, где любовь давно превратилась в некий коммерческий продукт, весьма выгодно продаваемый.

Продаются свадьбы звезд, миллиардеров и королей, а также их разводы, измены и семейные скандалы. И каждое такое событие становится прекрасным кормом для медийных падальщиков, получающих за просмотры миллионы. Вопрос о подлинности любви, божественных озарениях и перемене участи тут не стоит вообще. Речь идет всего лишь о цене вопроса.

Для медиа ставки высоки, а значит, и любая «продающаяся» история вполне сойдет за любовную. Наивная повариха Диана, скорее всего, решила пойти не по пути подвига милосердия и духовного преображения, а по пути медийного хайпа.

Тюремный брак с убийцей — чем этот сюжет хуже свадьбы принцессы Дианы и принца Чарльза? С точки зрения медиа — ничем. А вот обществу есть смысл точно различать любовь и медийный проект. Это совершенно разные вещи.