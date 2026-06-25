Лауреат Государственной премии РФ, член Союза писателей России, автор десяти книг. Награжден многими журналистскими премиями. Работал в газетах «Московский комсомолец», «Комсомольская правда», «Известия», на телеканале ОТР. В 2023 году получил премию «За верность науке» Министерства образования и науки РФ в номинации «Научный журналист года». Лауреат премии «Золотое перо России-2026»

— Кто-нибудь мне объяснит, почему меня выкладывают в украинские новости на два миллиона челов? — удивляется в своем чате девушка Юля, 23 лет от роду.

ИА Регнум

Она вернулась в родной Саратов и в обычном блогерском стиле «что вижу — то снимаю» сообщила в Сети о ремонтных работах на вокзале. Сразу попав в украинские СМИ, которые выдали невинное видео за жалобы московских туристов, которые тысячами сидят в Крыму и не могут вернуться домой.

То есть не летайте люди в Крым, он не ваш, намучаетесь по полной.

— Стоп! Мне это неприятно. Не хочу в этом участвовать, — недоумевает Юля. — Не понимаю, как можно так формировать новости. Какого черта вы меня в свои новости запихнули, да еще с фейковой информацией?!

Перед нами — далеко не ребенок, однако девушка являет собой воплощение оскорблённой невинности. Губки надуты, щечки пылают. Примерно так выглядела бы румяная гимназистка, если бы ее позвали в синематограф, а затащили в вертеп.

Инфантильность в 23 года удивительна, но бывает. Так что приходится объяснить всем незрелым отроковицам в Юлином лице, куда они попали и что их окружает.

Идет информационная война. Не первый год идет, и интенсивность её нарастает.

Нас окружает море фейков и океан дезинформации. Иногда воздействие кибератак незаметно, ведь физических разрушений, в отличие от обычных боевых действий, не видно. Но дезинформация незаметно разрушают психику человека.

Поддельные новости и фальшивые аккаунты создают искаженную картину реальности, навязывают ощущение безысходности и отравляют жизнь. Юле это чертовски неприятно, но ведь это и есть цель информационной войны. Правда, она, так кажется, и знать не знает о войне.

Может быть, Юля живет в Урюпинске, счастливом городе из анекдота, куда не докатывается пропаганда? Может быть, ей хочется отгородиться от реальности, спрятаться в тихой стороне? Но возможно ли это?

Похожие чувства двигали релокантами, которые четыре года назад бежали из России в зарубежные кущи. Отсиделись? Ничего подобного. Хлебнули в полной мере из бездонной реки русофобии. Иные, чтобы сойти за границей за своих, объявляли, что им стыдно быть русскими.

Как будто Россия что-то потеряет, лишившись их сомнительного членства.

Первый русский релокант Чацкий требовал: «Карету мне, карету! Пойду икать по свету, где оскорбленному есть чувству уголок!»

Непонятно, к слову, что конкретно так оскорбило его высокие чувства, если не считать не ответившей взаимностью Лизы. Почему состоятельный господин считал, что Россия ему должна, а не он — ей? Кстати, сам Грибоедов, создавший этого персонажа, жизнь положил за Россию. Он — антипод своего героя.

Неслучайно жестко критиковал Чацкого Федор Достоевский, которому тоже не откажешь в патриотических чувствах.

Быть русским — великая честь. Мой сербский друг, услышав хвалебное признание релоканта о фальшивой стыдобе, сказал брезгливо: «Не стыдись. Ты не русский». Потому что русские люди в тяжелый час разделяют со страной трудности и помогают с ними справиться.

Найти тихую хату с краю, как стараются юные блогеры, невозможно. Неужели Юля не знает, что дроны атаковали недавно в ее родном Саратове гражданский аэропорт Гагарин и нефтеперерабатывающий завод? Неужели не знает о гибели сверстниц в общежитии города Старобельск?

Что вообще она знает?

Невинная Юля требует вынести ее за скобки информационной войны. Юля говорит: «Стоп!» и хочет жить в неведении. Святая простата! Мольбы бессмысленны. В стороне от информационных войн схорониться невозможно. Нет такого укрытия. Невольно вспоминается гусар-схимник из «Двенадцати стульев», которого в его склепе клопы загрызли.

Более того, если ты ищешь укрытие, рискуешь, как простодушная Юля, оказаться слепым орудием информационной войны.

Ведь очень часто дезинформация маскируются в человеколюбивую и доброжелательную форму, что делает ее особенно неразличимой. И направлены кибератаки не против политиков, а против всего общества, всех граждан. Символично, что несколько лет назад словом года в Великобритании стало выражение fake news.

Юля училась в школе, изучала Древнюю Грецию и наверняка слышала о государственном деятеле Перикле, при котором Афины достигли своего могущества. Среди законодательных уложений Перикла была обязанность каждого гражданина заниматься политикой.

Не хочешь участвовать в жизни государства — лишаешься гражданства. Из богатых Афин гражданина, который устраняется от общественной жизни, изгоняли.

И, кстати, Афины, еще не ведая о Великобритании, уже вовсю использовали фейковые новости. К примеру, клеветали на Спарту, что там, дескать, деспоты сбрасывают слабых младенцев в пропасть. Во время Пелопонесской войны сеяли панику в Спарте, чтобы расшатать противника. Всё равно проиграли войну. Древнегреческие фейки не помогли, в Афинах наступил закат.

Такая вот историческая параллель.

Неизвестно, бывала ли девушка из Саратова в Крыму, но ее возмущает фейк о ее причастности к русскому полуострову. Между тем в новейшей истории инструмент политической дезинформации появился именно в Крыму.

После Синопской битвы, которая закончилась победой русского адмирала Нахимова, англичане, обеспокоенные потерей влияния на Балканах, распространяли лживые слухи о зверствах русских, что стало поводом для Крымской войны. В Севастополе, кстати, высокоразвитые англичане разграбили могилы русских адмиралов.

И это жестокая правда.

Искаженное изображение России на Западе идет со времен Ивана Грозного. Стоило ей доказать свою силу и пойти в рост, началось очернение. Конечно, Иван Васильевич не был ангелом, но по сравнению со зверствами европейских правителей той эпохи его репрессии были цветочками.

К примеру, в июне 1570 года, когда наступил апофеоз опричнины, в ходе показательной казни на Красной площади царь помиловал три четверти осужденных, но в западных хрониках об этом не упоминается. Сказано же — Грозный, хотя в древнерусском языке слово имело значение «строгий и величественный».

Библией русофобии на Западе остаются путевые заметки маркиза де Кюстина, написанные в XIX веке. Историки доказали, что сочинение является фальшивкой и подтасовкой.

Но это ничего не значит, цитаты — при каждом удобном случае. Как говорил Генри Киссинджер, «берется в расчет не правда, а то, что приносит выгоду».

С юных лет засела в памяти глупая песенка «Юля, Юля, Юля, кофточка из тюля». Прозрачная ткань — как непотревоженное сознание. Пора переходить на одежды, более свойственные возрасту и историческому моменту. Но сколько еще таких Юль запуталось в информационных сетях!

Замечательный чешский журналист и антифашист Юлий Фучик сказал: «Люди, будьте бдительны!» Простой завет, но следовать ему непросто.