Когда лет десять назад с той стороны границы стали приходить удивительные новости о забытых в машинах и буквально сварившихся на жаре маленьких детях, честно сказать, не верилось. Я мама двоих детей, и мне трудно представить, как можно вообще отойти от своего малыша хотя бы на минуту.

ИА Регнум

Но в США, как хладнокровно сообщают источники, только с 1998 по 2014 год от теплового удара в закрытом автомобиле скончались 629 детей.

Самой громкой историей стала судьба русского мальчика Димы Яковлева, усыновленного американской семьей Харрисонов в 2008 году. Счастливого семейного счастья на той стороне океана, увы, не состоялось.

Спустя всего три месяца после пересечения границы полуторагодовалый американец Дима был оставлен своим приемным отцом в машине на девять часов. Папа торопился на работу и просто забыл завезти малыша в садик. За девять рабочих часов он ни разу (!) не вспомнил о своем сыне.

Дело было в июле, и жара в штате Вирджиния стояла ужасная — 32 градуса по Цельсию. В таких условиях в закрытом салоне автомобиля температура поднимается до 54 градусов. У человека при такой жаре начинают отказывать внутренние органы.

В течение девяти часов малыш медленно и мучительно умирал в раскаленной металлической коробке.

Понятно, что в России чудовищную новость встретили с негодованием. Особенно возмущали последствия преступления: несмотря на широкую международную огласку этого дела, сам Харрис-старший был полностью оправдан. Американский судья счел поведение отца роковой забывчивостью и не нашел оснований для тюремного срока.

Харрисон принес извинения русскому народу, но мальчика было уже не вернуть.

В качестве ответа на эту вопиющую историю в России в 2012 году был принят так называемый «закон Димы Яковлева», запрещающий усыновление российских детей иностранцами.

Вся история смерти Димы звучала настолько дико, что тогда казалась нам чем-то из рубрики «Их нравы». Русские люди, считали мы, отличаются куда большим чувством ответственности. У нас такое просто невозможно. Но, как оказалось, такое уже возможно и у нас.

Буквально на днях в городе Таштаголе под Новокузнецком скончался семилетний мальчик. Мать ушла за покупками и заблокировала его в машине, стоящей на открытой залитой солнцем площадке. Ее не было три часа!

Когда она вернулась, ребенок был без сознания, а в больнице впал в кому. За его жизнь врачи боролись несколько дней. Но мальчик, так и не выйдя из комы, скончался. Как потом объясняла мать, она просто не знала, что закрытый салон автомобиля на солнце может так сильно нагреться.

Я не хочу и не буду говорить о родительской безответственности. Тут всё и так понятно. Дело, как мне кажется, не только в этом.

Женщине, потерявшей ребенка в Таштаголе, на сегодняшний день уже полных 40 лет. Это не маленькая глупая девочка. За ее плечами большая жизнь. Когда по всем каналам обсуждался знаменитый закон, ей было 26.

Если хоть немного следить за новостной повесткой, вообще хотя бы немного участвовать в жизни собственной родины, не знать об этом законе и о судьбе несчастного ребенка было невозможно. Но женщина не знала.

Она не участвовала в этой общественной жизни, не смотрела новости, спокойно жила свою жизнь и решала свои личные проблемы. Которые, как нас долго учили либеральные моралисты, куда как важнее общественных. Я вполне могу представить себе, что женщина, ничего не слышавшая о судьбе Димы Яковлева, не прислушивается и к тому, чем живет страна сейчас.

Наверное, что-то слышала о текущих событиях, но вряд ли вникала.

Это похоже на человека, «отписавшего» от элементарных законов физики, «покинувшего чат», в котором объясняли, как ведет себя закрытая металлическая коробка при нагревании. Такое безмятежное существование внутри пузыря полного неведения в конце концов привело к трагедии.

Те самые общественные проблемы и законы природы, которые до сих пор казались ей совершенно не интересными, вдруг властно вторглись в ее такую благополучную жизнь.

Мне кажется, такой счастливой изолированности от всего большого, мирового, тревожного можно достичь только в нашем безопасном и прекрасном техногенном мире. Нирвана цивилизации играет с нами очень злую шутку — мы становимся беспечны. Более того, мы постепенно теряем связь с реальностью.

Техника, как всем известно, была создана человеком исключительно для того, чтобы срывать цветы удовольствий. Некоторые издержки, конечно, дали себя знать сразу. Но ничего, как-то приспособились.

Ограничили скорости, ввели правила дорожного движения, светофоры, страшные штрафы за вождение в пьяном виде, в общем, худо-бедно справились. Но капризное человечество, в конец избаловавшееся после победы научно-технической революции, незаметно привыкло к чувству безопасности и расслабилось.

Ведь город позволяет жить в состоянии полного релакса. Публика, которая прежде имела основания опасаться и диких зверей, и врагов, и стихийных бедствий, теперь живет рилсами и соцсетями. Но ведь миру с его физическими законами и жесткими правилами нет никакого дела до нашей личной безопасности.

А умные люди, придумывающие системы безопасности, могут предусмотреть далеко не всё. Они, например, оказались совершенно бессильны перед бездонной глубиной человеческой безалаберности и невежества.

Люди как будто подписывают некий договор с государством и цивилизацией, согласно которому их благополучие должно быть полностью гарантировано. По условиям контракта ответственность несет только одна сторона — а именно цивилизация.

Мы же сами имеем право на всё. Даже нарушать законы природы, которые не очень твердо помним по урокам физики в школе. Солнце, которое каждое лето дарит нам прекрасный бронзовый загар, просто не имеет права испепелять наших детей. Мы же подписали контракт!

Но всеобщие законы, знаем мы о них или нет, будут действовать неотвратимо. Конечно, можно сказать, что в мире, где есть искусственный интеллект, надо придумать систему контроля за состоянием автомобиля. Скорее всего это и будет сделано.

Но, право, нельзя предугадать всё, на что способна человеческая глупость.

Наше инфантильное нежелание выйти из призрачного цивилизационного очарования порождает такие виды угроз, которые вообще не были предсказуемы на первых этапах НТР. Мы научились управлять энергией атома, полетели в космос. А вот поди ж ты, объяснить, что салон автомобиля раскаляется под солнцем, забыли.

Неужели впереди нас ждет время, когда нам придется разъяснять посетителям зоопарка, что тигры кусаются, матерям — что детей нельзя забывать вообще нигде, а не только в салоне автомобиля, а всем остальным — что когда идет дождь, надо взять с собой зонтик?

Право, история «таштагольской антимадонны» наводит на мрачные предчувствия: мы рискуем войти в эпоху, когда самые опасные угрозы будут рождаться не из нехватки знаний, а из добровольного отказа ими пользоваться. И очень скоро нам придется заново объяснять взрослым людям вещи, которые еще недавно понимал любой ребенок.

Просто потому, что технический прогресс сделал жизнь удобнее, но не сделал человека умнее.