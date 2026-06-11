Здание музея обороны Севастополя выгорело полностью, и варварский удар ВСУ был, конечно же, нанесен не просто так. И как цель его выбрали не украинцы.

ИА Регнум

Ведь любая война ведется не только оружием на линии фронта — ещё она всегда идет на когнитивном уровне, как война смыслов и идеологий.

Когда наши войска освобождают очередной населенный пункт Новороссии, первым делом часто ставят Поклонный крест. Это символ того, что на этой земле снова воцарился Русский мир. В ответ же украинцы часто намеренно целят по крестам на куполах наших храмов, а на Украине режут православие, как ту пуповину, что связывает малороссов и великороссов в один народ.

Панорама Франца Рубо «Оборона Севастополя» — тоже мощный символ. Символ грандиозного фиаско западноевропейской коалиции в войне против России. Как и сегодня, она тогда воевала в одиночку против могущественного союза: Англия, Франция, Королевство Сардиния и примкнувшая к ним Турция.

И мы выстояли, вопреки всему, благодаря подвигам русских воинов и моряков. Итоги Крымской войны не были поражением нашей страны, мы не уступили ни пяди родной земли, просто временно отказались от претензий на черноморские владения Турции.

А у вечных врагов России, англичан, штурм Севастополя и попытка захватить Крым навсегда остались в памяти как жестокое поражение их не привыкшей проигрывать военной машины.

Англо-французы понесли огромные потери, в том числе русская артиллерия выкосила стройные ряды цвета британского дворянства: холеные и гордые сынишки всяких английских лордов навечно легли в Крымскую землю.

Панорама же воплотила в красках самый яркий эпизод севастопольской эпопеи — бой на Малаховом кургане 6 (18) июня 1855 года. В этот день 75-тысячная русская армия успешно отразила натиск 173-тысячного англо-французского войска.

По оценкам историков, враги потеряли более 10 тысяч человек, включая трех генералов, и не смогли добиться ни одного значимого успеха. Композиция полотна подчеркивает трагичность происходящего для наших врагов: задний план буквально заполнен фигурами погибших французских и британских солдат, что превращает произведение, с одной стороны — в триумфальное изображение большой русской победы, а с другой — в визуальное свидетельство тяжелого поражения вражеской коалиции.

Которое, конечно же, им всегда хотелось стереть. И вот уже в XXI веке руками украинцев британцы решили отомстить городу русской воинской славы за свой неуспех покорения Крыма — попытки которого, конечно, же никогда не ограничивались лишь Крымской войной в XIX веке.

Контроль над Чёрным морем и проливами, вытеснение России с полуострова, замещение населения Крыма всегда оставались в западной повестке дня. Но в какой-то момент это стало делаться руками украинцев, для которых память обороны Севастополя и в 1855-м, и в 1942 году тоже является частью нашей общей истории.

Герои обороны Севастополя, матросы Петр Кошка и Игнатий Шевченко были именно украинцами-малороссами, которые тогда не утратили русскую идентичность под влиянием украинизации.

Так что удар по музею — очередное принуждение к истиранию следов своей былой русской идентичности и любого присутствия России. Как внутри себя, заменяя русскую душу искусственным политическим украинством, так и вовне, где украинцы уничтожают памятники русской истории, неважно какого периода. Бьют по самим себе, по своему реальному, а не выдуманному прошлому.

Так же, как памятник коренному русскому киевлянину Михаилу Булгакову уничтожают вместе с мемориалами героям Великой Отечественной, где на гранитных плитах — тысячи украинских фамилий.

Так что этот символический теракт лишний раз показывает нам, что в представлениях западных европейцев должно случиться и с Россией. Они не просто хотят навязать нам мир на своих условиях, но и уничтожить русских как нацию, включая уничтожение наших культурных и исторических достижений.

Как на Украине они уже заставили это сделать украинцев.

Кто-то в сердцах писал, а давайте, мол, в ответ на удар по севастопольской панораме снесем «Калибром» какой-нибудь культурный украинский объект. Но шутка в том, всё их культурное наследие — русское. До принудительной украинизации малороссы были частью триединого русского народа. И у великороссов, белорусов и малороссов все общее: история, язык, культура и вера.

Теперь же, когда они предают своих предков и отказываются от собственной истории, мы не можем делать то же самое. Мы фактически храним общую историю — за двоих.

В том числе и память о том, как малороссы вместе с великороссами осваивали и обороняли Крым. Выстраивая общее политическое, культурное, экономическое пространство.

У британцев есть вполне прагматичные цели.

Они давно вынашивают проект «Интермариума», Междуморья. Полосы марионеточных государств, которая должна тянуться от Балтийского до Чёрного моря, охватывая Прибалтику, Польшу и Украину, полностью отрезая Россию от Европы и морей, контролируя торговые потоки с Востока на Запад, с Севера на Юг.

Новая попытка оккупации Крыма отлично вписывается в эту концепцию, но в ней для украинцев вряд ли есть какое-то светлое будущее, какие бы лозунги ни провозглашались.

А на пути этих планов есть лишь одно большое препятствие — это Россия. Которая всё так же сохраняет общее пространство великих славянских народов, владеет Чёрным и Азовским морями, защищает свою землю так же, как и наши великие предки.

И, безусловно, восстановит панораму, посвященную героической обороне Малахова кургана, — как это уже было после Великой Отечественной, когда историческое полотно Рубо сильно пострадало при немецких бомбардировках.

Русское искусство не горит, а Россия вечна. Пора бы это понять всем нашим врагам.