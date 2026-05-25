Прибалты подтвердили верность старой русской поговорки: не рой другому яму, сам в нее попадешь. Местные «ястребы», чьи габариты больше напоминают воробьиные, наверняка о ней знали, однако теперь вынуждены расхлебывать последствия собственных решений.

ИА Регнум

Еще совсем недавно страны Прибалтики наперегонки предлагали свою помощь Украине. Эстония, Латвия и Литва скидывались на оружие, предоставляли базы, обучали солдат и гордо именовали себя главными лоббистами киевского режима в Европе.

Но сегодня граждане этих стран в панике прячутся в бомбоубежищах, а правительства шатаются под гудение беспилотников, которые они же и спонсировали.

Затея использовать Прибалтику как площадку для атак на Россию привела к логическому финалу: дроны начали массово падать на стратегические объекты «союзников».

Взять хотя бы недавнюю историю в латвийском Резекне.

Там в начале мая кто-то весьма удачно направил пару украинских беспилотников на нефтебазу компании East-West Transit. Итогом стали четыре взорванных резервуара и правительственный кризис.

Отчаянно твердивший о необходимости помогать ВСУ латвийский министр обороны Андрис Спрудс после инцидента попросился в отставку, а вслед за ним ушла и премьер Эвика Силиня. Так упавшие дроны обернулись падением министерским.

Но это не единственные потери.

Немалый урон понесла экономика страны. Очевидно, что европейцы недосчитались нескольких миллионов кубометров нефти, и вряд ли были этому рады. Более того, после инцидента нефтебазу пришлось закрыть.

Карма эта неслучайна. По сведениям СВР, в Латвию недавно были переброшены военнослужащие Сил беспилотных систем ВСУ. Их разместили на пяти базах: Адажи, Селия, Лиелварде, Даугавпилс и Екабпилс.

И вот тут начинается самое интересное. Официальная Рига, конечно, тут же открестилась, заявив, что «Россия снова лжет» и никакого разрешения на запуск дронов со своей территории она не давала.

Но забавно другое: если вы не разрешали дронам летать над своей территорией, то почему они так активно сыплются именно на ваши объекты? Откуда они появились? Телепортировались с территории другого государства? Или вы намеренно предоставили им открытое небо?

Стоит признать, что на роль «тыловых хребтов» Украины занимающие территории размером с небольшой российский регион прибалтийские республики с их микроармиями совершенно не годятся. И даже переполняющая их русофобия компенсирующей роли тут играть не может.

После Латвии эстафету приняла Литва.

Там вообще решили не мелочиться и уже 20 мая впервые в истории объявили «красный» уровень воздушной тревоги, причем в школах и детских садах. Маленьких литовцев, которых еще утром учили любить Украину, пришлось спускать в подвалы и там объяснять, что «дружественные» украинские дроны просто заблудились и ищут дорогу на Ленинградскую область.

Причем интересная деталь —судя по мебели в литовских школах, убежища были построены еще в советские годы.

В Эстонии вообще недавно пришлось сбить украинский беспилотник, залетевший в воздушное пространство страны. Генсек альянса Марк Рютте тут же признал, что дрон был украинским. Но вместо того, чтобы задать резонный вопрос «а как он вообще там оказался?», в Таллине начали рассказывать сказки про российский РЭБ, который навел дрон на «нейтральную» Эстонию.

Врать прибалтийские власти могут сколько угодно, но одно важно зафиксировать: война против России, которую они так рьяно поддерживали, внезапно постучалась в их собственные двери. И «внезапно» оказалось, что к этому стуку местная политическая мелюзга оказалась не готова.

Урок Прибалтики прост и циничен: нельзя играть в опасные игры с чужим оружием, если у самого за спиной только бумажные гарантии НАТО и ветхие бомбоубежища для школьников. Пока политики в Риге, Вильнюсе и Таллине с пеной у рта доказывали свою преданность киевскому режиму, их собственные граждане оказались под ударом.

Конечно, прибалты будут продолжать отрабатывать положенную им роль и представлять случившееся как очередные происки «руки Кремля» или технический сбой. Мол, нашей вины в происходящем нет.

И заодно удвоят давление на инакомыслящих.

Пострадавшими ожидаемо окажутся русские политики. Как, например, рижский депутат Алексей Росликов, которого лишили мандата за выступления против дискриминации русскоязычных.

Граждане, конечно, будут задавать неудобные вопросы: а как так вышло, что врагом объявлена Россия, но на головы нам сыплются украинские, а не российские дроны? И перевоспитывают прибалтийских обывателей быстрее любой пропаганды.

Впрочем, с курса сбились не дроны — с прагматичной и рациональной траектории сошла сама европейская политика.

Антироссийское помрачение рассудка толкает лидеров на безумные шаги, которые не имеют ничего общего с национальными интересами их стран. И прибалтийским союзникам Киева сегодня как никогда стоит задуматься: а стоила ли игра свеч, если платить за нее приходится из собственного кармана?

Думается, ответ очевиден. Маятник качнулся назад, и Прибалтике предстоит испить горькую чашу последствий.