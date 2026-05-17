Прошло четыре года с начала СВО и массового исхода заукраинских либералов в релокацию. И вот некоторые из них, проклинавшие Россию в своих соцсетях, начали аккуратно прощупывать почву для возвращения. Причины, как правило, прозаичны и материальны.

Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Нет, не любовь к Родине и не тоска по березкам.

Просто люди, зарабатывавшие в России миллионы, получавшие госнаграды и купавшиеся в любви публики, в других странах оказались никому не нужны. Доход многих релокантов после отъезда из нашей страны сократился в десятки раз, а то и упал до нуля.

Например, на днях общественность взбудоражило письмо жены актера Дмитрия Назарова Ольги Васильевой, направленное в Госдуму, с просьбой «понять и простить» чету релокантов.

Мол, во Франции кончаются деньги, плохая медицина, к государственному бюджету никто не подпускает, а мы любим Россию и хотим вернуться домой. Возмущенные пользователи припомнили лицедею Назарову и его женушке все, что они наговорили про Россию после переезда в Европу.

Тогда Назаров насмехался над парадом Победы на 9 Мая: «Парад чего? Парад бессилья?» Выступил против мобилизации, называл мобилизованных «мясом».

После шквала критики Васильева и иноагентские СМИ поспешили назвать письмо фейком.

Но разбираться, так это или нет, мы не будем. Ведь то, что многие релоканты, как и Назаровы, стали прощупывать почву, чтобы вернуться на Родину, — факт.

Уезжая от нас, они сжигали мосты, поливая грязью русский народ, Россию, нашу армию, всё, что нам дорого. Кто-то рассчитывал, что мы долго не протянем в конфликте со всем Западом и они героями въедут на «Абрамсах» на Красную площадь.

Кто-то думал, что из них будут в Европе и США раскручивать «жертв режима» и неполживых звезд.

В итоге они разом потеряли всё. Добрый и терпеливый русский народ не прощает одного — предательства. Не случайно многие иноагенты от шоу-бизнеса типа «Касты» закрыли комментарии в своих соцсетях, чтобы не читать критику от тех, кто до СВО носил их на руках.

В Европе и США все эти либеральные «звезды» кино, театра, музыки и стендапа неожиданно (на самом деле нет) оказались никому не нужны. Лишь немногие зацепились за скудные гранты на антироссийскую пропаганду. Но после запрета USAID и грантов осталось как кот наплакал.

Сегодня многие релоканты перебиваются с хлеба на воду, выступая в маленьких полупустых залах перед такими же нищими заукраинскими эмигрантами. А некоторые даже завершили свою творческую карьеру.

Но самое главное — мы увидели, что на самом деле представляют собой «лучшие люди страны», «настоящая творческая элита». За прошедшие четыре года в её среде не было снято ни одного сильного фильма, не написано ни одной хорошей книги или знакового музыкального произведения.

В этом их коренное отличие от белой эмиграции начала XX века, с которой релоканты любят себя сравнивать.

Белоэмигранты покинули Россию вынужденно, под страхом смерти и репрессий или были насильно депортированы на «философском пароходе». Эти же уехали сами.

Среди белоэмигрантов было немало гениальных творцов и ученых, которые достигли успеха на чужбине. Среди релокантов же новых Буниных, Рахманиновых, Ильиных, Сикорских мы не наблюдаем.

Белоэмигранты безумно любили Россию, многие вернулись домой при первой возможности, как шансонье Александр Вертинский, или поддерживали СССР во Вторую мировую, несмотря на претензии к советской власти, как генерал Антон Деникин.

Нынешние «беглоэмигранты» ненавидят не столько государство, сколько сам Русский мир: русский народ, Россию, православие и всё, что дорого любому нормальному россиянину. Особо безумные даже совершают «тараспереход», отказываются от русской национальной идентичности.

Впрочем, украинцы и таких перевертышей своими не считают.

В итоге, не состоявшись в эмиграции и не найдя там признания и источников финансирования, многие пытаются прощупать почву, как им вернуться домой. Причем не просто вернуться, а снова попасть в обойму, на телеэкраны, сесть на госгранты, будто бы ничего такого и не было.

Это не внезапный приступ патриотизма. Это визг: «Кушать хоцца!»

Самое паскудное, что, несмотря на все свои злоключения, они не раскаялись в своей русофобии и до сих пор считают себя элитой, которую мы должны с вами принять с распростертыми объятиями. Они не понимают, что у нас уже другая страна, где формируется новая элита из ветеранов СВО и тех творцов, для кого патриотизм не ругательное слово и не пустой звук.

Впрочем, ген осторожности заставляет релокантов аккуратно прощупывать почву, чтобы при возвращении не нарваться на статью о дискредитации армии, например.

Если либеральный экспат высказывался дурно о своей Родине, русском народе, российской армии и об СВО, более того, словом и делом работал против России, донатил ВСУ, участвовал в антироссийских проектах и акциях на западные гранты — он в России не нужен. Против таких людей надо заочно возбуждать уголовные дела за измену Родине, чтобы у них не было ни единого шанса вернуться в Россию, зарабатывать деньги и гадить нам уже тут.

Конечно же, среди «оппозиции» есть и люди, которые банально запутались.

Например, простые айтишники, которые поддались стадному чувству и массированной либеральной пропаганде в первые месяцы СВО. Многие из них, столкнувшись с русофобией украинцев (для которых даже заукраинский россиянин — враг) и европейцев, откровенным предательством либеральных политиков, кардинально пересмотрели свои взгляды.

Таких заблудших релокантов, не замаранных сотрудничеством с нашими врагами, можно вернуть домой. При условии их искреннего раскаяния. Идейным же русофобам, типа Дмитрия Назарова и его жены, по моему твердому убеждению, не место в России. Они могут писать покаянные письма, удалять свои антироссийские посты, но интернет помнит все, как и русский народ.

Россия без вас стала только чище, наша культура из либеральной и космополитичной становится наконец-то патриотической. А вот вы без России оказались никому не нужными бездарями. И поделом!

Работа посудомойкой в тбилисском фем-кафе будет лучшим финалом вашей никчемной жизни.