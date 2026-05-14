Журналист, политический обозреватель. Он до сих пор живет и работает в одном из городов Украины и по понятным причинам не может раскрыть своего лица, но это не мешает ему рассказывать нашим читателям об абсурде современной украинской повседневности и тайных пружинах политики Киева.

Многоэтажные особняки в элитных локациях под Киевом стоимостью в миллионы долларов, дизайнерские интерьеры, мрамор и дорогие породы дерева — и всё это в материалах уголовных дел, а также на страницах прессы.

ИА Регнум

Неужто мы вернулись в ламповый 2013-й? Или, может, это вайбы первых постмайданных месяцев, весна 2014 года?

Увы, но нет. Мы всё в том же 2026-м. Просто перед нами украинская версия «100 лет одиночества», киевское Макондо, в котором война мирно соседствует с обсуждением заказа окон и черепицы (и это в марте 2022 года!), а энергокризис, в котором живут простые украинцы, с отмыванием денег на строительство через схемы в энергетике. И так по кругу, пока не приходит ураган…

Но, несмотря на громкие заголовки в свежих газетах, ничего принципиально нового не случилось.

Да, НАБУ вручила подозрение экс-главе Офиса президента Украины Андрею Ермаку. Суть дела — соучастие в коррупционной схеме и отмывании денег, полученных преступным путём, на строительстве коттеджей под Киевом. Пока что речь идёт о четырех коттеджах, объединённых кооперативом «Династия».

Название этого кооператива мелькает в украинских СМИ как минимум с июня прошлого года — с тех пор, как следователи вышли на Алексея Чернышова (бывший вице-премьер-министр Украины). Тогда его взяли на махинациях с продажей государственной земли по заниженной стоимости — государство недополучило 1 млрд грн, а семья очень близкого к Зеленскому человечка получила квартиры от застройщика, который и купил землю.

Уже в процессе расследования оказалось, что Чернышовы кормились не только продажей земли, а часть этих доходов уходила на строительство коттеджей в селе Козин под Киевом.

Тогда же установили ещё двух участников данного кооператива. Один из них — Тимур Миндич (совладелец «95 квартала») — сбежал из Украины в Израиль буквально за несколько часов до ареста в ноябре 2025 года.

Второй (на тот момент) — глава Офиса президента Андрей Ермак, который ушел в отставку 28 ноября после проведённых у него обысков. Работа с материалами, полученными в ходе обысков у Чернышова, Миндича и Ермака, в итоге и привела к объединению этих дел в одно.

А Зеленский, как многие полагают, является четвёртым участником кооператива «Династия» и хозяином четвёртого коттеджа.

Чернышов — держатель одного из криптокошельков четы Зеленских. Он и Ермак — кумовья, а дети Чернышовых ходят в одну школу с детьми Зеленских. Один кум прикрывал, второй — добывал. В свою очередь Миндич в этой теплой компании отвечал за отмывание и дальнейшее направление денежных потоков.

Собственно, «Династия» и была одним из таких направлений.

Как уже было сказано во вступлении, перед нами не что иное, как ещё одно Межигорье — бывшая государственная правительственная резиденция, известная всему миру по событиям «революции гидности» 2014 года. Пускай не в таких масштабах, менее дорого и пафосно, но суть та же: показное строительство резиденции за миллионы долларов, которых у всех фигурантов попросту не может быть — исходя из их налоговых деклараций.

Впрочем, Виктор Янукович, изгнанный из своих хором «мирными протестующими», хотя бы успел попользоваться своим поместьем, превращенным властью Майдана в «музей коррупции». И уж тем более не наживался на войне, чтобы его построить — при «регионалах» всё же воровали не со смертей и убытков, а с прибылей.

В этом музее, вот же ирония судьбы, надо бы учить нынешних коррупционеров, как нужно делать правильно и по понятиям, не выходя за рамки человеческой морали.

Но вот вопрос: в отличие от Януковича «семья» Зеленского — люди другого поколения и взглядов. У самого Вовы есть вилла в Италии (Форте-дей-Марми, Тоскана), три квартиры в Лондоне, десяток гостиничных номеров в Грузии и даже имелась недвижимость в Крыму, нажитая ещё в славные времена актерства.

И это лишь то, что подтверждается декларациями.

Кроме того, слухи приписывают недвижимость в США, ОАЭ, а также в ряде стран Европы — на сумму более 1 млрд долл.

Эти же слухи приписывают итальянскую виллу и Ермаку. Информация по Миндичу и Чернышову скудна, но первый, как минимум, где-то живёт в Израиле последние полгода. И вряд ли арендует. К тому же они оба владеют офшорными компаниями, на которые, в свою очередь, может быть записана недвижимость.

Иными словами, зачем, ну зачем идти по тем же граблям — если размеры наворованного позволяют безбедно жить в любой стране мира?

Увы. Это вопрос без ответа. Скажем лишь одно: здесь так принято. В Великобритании принято устраивать скачки и охоту на лис. Во Франции — иметь своё винодельческое шато. А уж если судьба вынесла тебя на вершину украинской власти, ты обязан строить своё Межигорье и обставлять его золотыми унитазами.

Так же как Сизиф был обречён катить камень на гору.

Забавно, что эта обречённость тянется ещё с советских времён. Обуховское направление (Козин и атмосферная Конча-Заспа) считались престижным местом ещё у советской элиты. Именно тут нарезала себе дачи партийная верхушка УССР в 1960–1980-е годы.

Традиция не умерла и в новое время, превратив бывшие партийные дачи в своего рода украинскую версию Рублёвки. В 2000-е неподалёку начал строиться Виктор Ющенко. Он, правда, выбрал Новые Безрадичи. Но это рядом — всего 16 км по трассе от Козина. А если напрямую, то и вовсе меньше десяти.

Зато именно в Козине решил обосноваться тогдашний соратник Ющенко и будущий президент — Пётр Порошенко*. Правда, он проделал это ещё до избрания президентом, перестроив базу отдыха «Чайка» киевской кондитерской фабрики в свою личную резиденцию.

В Козине обосновался и его приближённый — Олег Свинарчук, игравший при Порошенко примерно ту же роль, что и Миндич при Зеленском. В частности — отвечал за теневые схемы в украинской оборонке, занимаясь поставками контрабандных запчастей из России для военной техники ВСУ по завышенным ценам.

К слову, сейчас хозяин скрывается где-то в Испании, а дом в Козине выставлен на продажу.

Внутри — мрамор, хрусталь, оникс, лепнина и прочее традиционное «украинское барокко» времён незалежности.

Я бы даже предположил, что команда Зеленского решила строиться в Козине не из уважения к традициям, а по приколу: приезжать на выходные и с хохотом дули в сторону поместья Порошенко крутить, дрожжи ему в сортир бросать — в общем, развлекаться. Если бы не одно но: ещё в июле 2025 года, во время обыска всего-то квартиры Миндича, там тоже обнаружили сакральный для украинской политики артефакт — золотой унитаз.

Так что в случае с «хатынками», как в народе называют масштабные объекты, явно нажитые нечестным путем, это практически неизбежность. Как и политическая судьба: ездить на работу на велике и жить в двухкомнатной «хрущевке», как в сериале про слугу народа, никто всерьёз не собирался. Тем более что и в кино президент Голобородько обитал в просторном доме своего папы на берегу водоёма.

И где Голобородько-старший наколядовал на такую жилплощадь — никто не пояснил.

Так что с чего всё началось — тем и закончится. Жаль, что Габриэль Гарсия Маркес до этого не дожил. Иначе без всяких экранизаций смог бы увидеть, как незримый дождь в украинском аналоге Макондо идет даже не четыре года, одиннадцать месяцев и два дня, а гораздо дольше. Как он превратил жизнь людей в затянувшееся ожидание чего-то разумного, справедливого, другого, перетёкшее в бесконечное одиночество, упадок и меланхолию.

В середине этого бесконечного разрушения, «смывания» великой эпохи — фигура благородного идеалиста, который постепенно превращается в жестокого диктатора, а затем — в опустошенного старика.