На ниве борьбы за мультикультурализм Лейбористская партия Великобритании установила новую планку неадекватности. Теперь в Уэльсе воспитателям детских садов официально рекомендовано писать доносы в полицию на детей, которые ведут себя «как расисты».

ИА Регнум

Да-да, вы не ослышались.

Речь идет о малышах, которые еще толком не научились пользоваться горшком, но уже обязаны не «отдавать предпочтение» детям и взрослым, похожим на них внешне, одетым так же или говорящим на том же языке.

Сотрудник детсада должен сперва зафиксировать страшный акт «правонарушения». Например, если маленький Джон поделился печеньем с Питером, а не с Абдуллой, а затем звонить в полицию, чтобы стражи порядка приняли соответствующие меры.

Британские чиновники считают это «формированием антирасистской культуры». Но вещи следует называть своими именами: это создание нового тоталитарного Левиафана, который намерен перепрошить мозги младенцам, пока те еще ползают на четвереньках.

Борьба ведется не просто со здравым смыслом, но и с самим биологическим механизмом выживания, который был выработан миллионами лет эволюции: похожее тянется к похожему, и никак иначе.

Когда в стране с многовековыми традициями парламентаризма закон разрешает доносить на пятилетнего ребенка за то, что он в песочнице подружился с «неправильным» по цвету малышом, — это уже не про толерантность. Это про уничтожение базового инстинкта самосохранения европейской цивилизации.

Думаете, это преувеличение? Ничего подобного.

Лейбористы в своем отчете «о формировании антирасистской культуры» прямо объявляют преступлением любую форму предпочтения своего — своего языка, своей внешности, своего социального круга.

К чему приводит подобная политика, мы уже видим на примере тех же Швеции и Дании, где за «исламофобию» уже давно можно получить реальный срок. В самой Британии женщину в прошлом году арестовали за сделанное исламистам замечание. А спровоцировавшего своими действиями массовые протесты мигранта-насильника из Эфиопии приговорили лишь к одному году тюрьмы.

Теперь лейбористы учат «антирасизму» трехлетних детей, у которых еще молочные зубы не выпали, — видимо, чтобы предупредить недовольство в дальнейшем.

Европейские элиты окончательно потеряли чувство реальности. Они не собираются решать реальные проблемы: миграционный коллапс, исламизацию пригородов, рост уличной преступности.

А вот доносить на малышей — безопасно, ведь они не дадут сдачи. И сказать правду о том, что в большинстве изнасилований в Норвегии замешаны мигранты, или что во Франции целые кварталы живут по законам шариата — это «расизм».

Который необходимо выжечь на корню, в зародыше.

И что забавно — авторы этой инициативы действительно верят, что воспитывают «поколение без ненависти». Они не понимают, что как раз провоцируют ненависть, но уже к себе. Потому что нормального родителя такое отношение к его ребенку приведет в бешенство. И правые партии вроде британской «Партии реформ» Найджела Фараджа, которая обещает отменить бессрочные виды на жительство для мигрантов, только набирают очки на этом идиотизме.

Впрочем, не стоит спешить и объявлять, что у нас подобных проблем нет. Отдельные наши чиновники тоже решили не отставать в гонке с западными конкурентами, и мы видели, как в некоторых регионах уже вовсю внедряют практику одевать детей в национальные наряды жителей Средней Азии под видом воспитания «толерантности» и под прикрытием того, что у нас многонациональная страна.

К чему ведет этот путь? К тому же самому: сначала хороводы в халатах и тюбетейках, потом — доносы на детей за «неправильные» предпочтения. Потому что логика у «антирасистов» везде одинаковая — что в Британии, что в России. Формулируется она по-разному, но и только.

Британская борьба с экстремистами в яслях — не смешной анекдот, а тревожный сигнал.

Прогрессивные западные элиты перестали отличать добро от зла, норму от патологии, а воспитание — от промывки мозгов.

Они свято уверены, что если натренировать младенца не замечать цвета кожи, то куда-то денутся и реальные проблемы: и слаженные диаспоры, которые не интегрируются и через несколько поколений, и рост числа новорожденных от матерей-мигранток (22% в ЕС в 2022 году, то есть каждый пятый), и превращение окраин Лондона, Парижа и Берлина в анклавы, где английский, французский или немецкий — в лучшем случае второй язык.

Инстинкт узнавания «своего» вытравить невозможно, даже если за ним последует полицейский наряд. Рано или поздно маятник качнется в другую сторону. Уже сейчас Венгрия и Польша посылают Брюссель в пешее эротическое путешествие с их миграционными квотами, а в самой Германии «Альтернатива для Германии» наращивает поддержку среди граждан.

Впрочем, и британские карапузы, когда вырастут, непременно «отблагодарят» своих «политкорректных» воспитателей.

Поэтому урок, который Россия должна вынести из валлийских яслей, прост.

Не следует диктовать, кого любить вашему ребенку. Никакие пёстрые наряды, никакие доносы за «неосознанный расизм» не заменят простой истины: человек имеет право предпочитать свою родную культуру, свой родной язык и своих людей, веками живущих на этой земле.

А британским воспитателям с их рвением осталось только посадить младенцев на стульчики для допросов. Впрочем, до этого, кажется, осталось недолго.