«Эти русские мальчики никогда не меняются». Про памятник на фасаде школы
На фасаде моей родной 110-й испанской школы им. поэта Мигеля Эрнандеса (сейчас это школа номер 2123) в самом центре столицы, около Никитских ворот, стоит небольшой монумент, на котором изображены худые сутулые парнишки в военной форме.
Это выпускники школы 1941 года.
В день начала войны вчерашние ученики и учителя-мужчины дали друг другу клятву пойти бить немца и встретиться всем возле школы после победы. Их победы.
На фронт ушло больше сотни выпускников предвоенных классов 110-й школы и ее преподавателей.
А в день Великой Победы здесь собрались всего двое или трое выживших в этой чудовищной бойне.
Остальные погибли…
Среди прошедших огромную войну оказался скульптор Даниэль Митлянский, создавший монумент в честь своих погибших одноклассников. Тогда монумент забраковала министр культуры Екатерина Фурцева, посчитавшая, что хрупкие юнцы в шинелях не похожи на могучих советских воинов, которых следует изображать исключительно богатырями с косой саженью в плечах и атлетическим сложением.
Однако в 1971 году архитектор Борис Маркус все-таки поставил памятник Митлянского во дворе школы. Именно возле него нас всегда принимали в советское время в пионеры. Теперь мальчишек из 1941-го вынесли на внешний фасад. Если идти по Ножовому переулку в сторону Большой Никитской, ты обязательно увидишь его.
И ощутишь связь времен, вспомнишь о том, что Россия вечна.
Сквозь памятник юным советским воинам видны величественные очертания церкви Большого Вознесения, где венчались Александр Пушкин и Наталья Гончарова, а прямо за углом стоит небольшой уютный храм Феодора Студита, прихожанином которого был великий русский полководец Александр Суворов.
Там же его и отпевали. Вся история большой страны в небольшом городском пространстве. Люди, неотделимые от этой земли. Все разные, но все — наши. Ты тоже стоишь среди них сегодня — как продолжение жизни России. И, может быть, ты тоже не былинный богатырь.
Как-то я выступал с лекцией в одном подразделении, которое вскоре должны были отправить на фронт. У ворот воинской части меня встречал низкорослый худенький молодой парнишка с татуировками на кистях рук. Даже не верилось, что скоро этот тщедушный неформал пойдет бить врага.
А потом я узнал, что он получил орден Мужества, взяв в одиночку два украинских опорника.
Как и всегда, как и в былые времена, все тяготы войны выносит на своих плечах до самой Победы не кряжистый атлет с идеальным для отливки в бронзе лицом, но самый обычный паренек, еще недавно ходивший в школу.
Либеральные мамаши и неотличимые от мамаш папаши часто пишут, что не надо одевать детей в военную форму, нужно запретить военные игры и игрушки, что нет проблем, которые нельзя решить словами, а не кулаками.
Но ведь если бы не миллионы пареньков 17–18 лет, которые сразу после выпуска надели на свои детские еще плечи гимнастерки и шинели, если бы не несовершеннолетние мальчишки-партизаны, тянувшие лямку Великой Отечественной войны не хуже бывалых мужиков, кто знает, в каком мире мы жили бы сегодня…
То же самое можно сказать и про наши времена. Сегодня, как и тогда, пошли защищать Родину не только крепкие зрелые мужики, но и зеленые юнцы, не нюхавшие пороху.
Многие часто ругали зумеров за отсутствие патриотизма, западнопоклонничество. Однако в итоге у нас растет вполне себе здравая патриотическая молодежь. Да, кто-то штурмовал Верхний Ларс и верит в 120 гендеров. Но основная масса после начала СВО осталась в России и любит свою Родину.
Более того, множество совсем юных ребят сегодня волонтерят и проливают кровь на фронте. И это не какие-то бритоголовые крепыши, а в массе своей — те самые цветноволосые анимешники с пирсингом, которым сегодня пригодился геймерский опыт в управлении БПЛА.
Ведь та страна, где мальчиков с детства воспитывают как воинов на культе патриотизма, веры, побед, силы и отваги, никогда не склонится перед странами, где мальчиков учат, что нормально носить платья, играть в куклы и чувствовать стыд за то, что дал сдачи.
Пластмассовые пистолетики и игры в «войнушку» растят не маньяков, а защитников своей семьи и Родины. Готовых встать и сказать: да, я пойду.
И я верю, что наши потомки будут отмечать еще один День Победы, Победы в СВО. А на стенах русских школ будут стоять памятники и висеть памятные доски в честь тех ребят, которые, когда над Родиной снова нависла опасность, побежали в военкомат, а не в аэропорт.
Закончить эту колонку хочется стихотворением донецкой поэтессы Елены Заславской, строчки из которого я вынес в заголовок:
Война, революция, русская рулетка.
Умереть, пока не успел состариться,
В девятнадцатом, двадцатом,
двадцать первом веке.
Эти русские девочки не меняются:
Жена декабриста, сестра милосердия.
Любить и спасать,
Пока сердце в груди трепыхается
В девятнадцатом, двадцатом,
двадцать первом веке.
Ты же мой русский мальчик:
Война, ополчение, умереть за Отечество.
Ничего не меняется,
Ничего не меняется.
Бесы скачут,
А ангелы ждут на пороге вечности.
Я твоя русская девочка:
Красный крест, белый бинт, чистый спирт.
В мясорубке расчеловечивания
Будет щит тебе
Из моих молитв.
А весна наступает. Цветущие яблони
Поют о жизни, презревшей тлен,
Так, будто они — православные.
Русские после молитвы встают с колен.