Несколько дней назад в деревне Сухарь Матак Самарской области по улице бежала пожилая женщина в накинутой на старый халат куртке. Она бросалась ко встречным с одним и тем же вопросом:

— Луизу не видели? Девочка маленькая, три годика, такая милая, с кудряшками. Не видели?

Люди качали головами и переглядывались. Пропажа ребенка — это не козу потерять. Тут нужно помогать всем миром.

Всем миром и помогали. Искать девочку кинулись 240 добровольцев. Полицейские, соседи по деревне, люди из других районов, волонтеры. Пока собирали поисковую группу, выяснилось, что произошло. Луиза вышла гулять со старшими сестрами. Старшие, значит, большие — целых 6 и 8 лет.

Оделись по погоде, то есть легко: маечка и тонкие лосины — на улице стояла почти летняя жара. Бабушка строго наказала гулять только во дворе. Но старшим девчонкам такие наказы влетали в одно ухо, а в другое вылетали — они же большие.

Набегавшись во дворе, отправились на детскую площадку. Потом надоела и площадка. Перебрались на совсем уже запретную горку — холм рядом с полем. А потом старшие сестры отправились домой. Младшая Луиза то ли обиделась, то ли хотела еще поиграть, в общем, она осталась на горке.

Бабушка хватилась малышки тут же. Но на горке ее уже не было.

Луизу искали всю ночь и половину следующего дня. А нашли только к обеду. Кудрявая малышка брела по берегу реки в 2,5 километра от родной деревни. Ребенка била крупная дрожь и лоб горел от температуры, ее сразу отправили в больницу.

Сейчас жизни девочки уже ничего не угрожает, а шок, как обещают специалисты, скоро пройдет.

А теперь представим себе, что пережила за эти сутки семья ребенка. Представили? Перекреститесь. Дай бог, чтобы с вами этого не произошло. Но в том-то все и дело, что помочь в такой ситуации, кроме полиции и «ЛизаАлерт», кажется, может только Бог.

В самом деле, что мы можем сделать для безопасности своих детей, когда они выходят одни из дому? Оказывается, не так уж и много. Да, есть геолокация на телефоне, да, на тот же телефон можно поставить кнопку «SOS». Но трехлетнему ребенку телефон не дашь. А даже если дашь, нет никаких гарантий, что, увидев впереди красивый цветочек, ребенок не пойдет за ним, забыв про кнопки, наказы старших и прочие глупости.

Нет надежды и на то, что соседи, увидев малышку, разгуливающую в полях в гордом одиночестве, поинтересуются, что она здесь делает и где ее дом. Не спасет даже старый добрый двор, где толпа детей играет вместе, и родители автоматически распространяют свою ответственность на всех сразу.

Такие дворы, увы, давно ушли в прошлое.

Наше общество радикально изменилось со времен прекрасного деревенского патриархата. Масштаб перемен можно оценить по высоте заборов, которыми теперь отгораживаются от внешнего мира сельские жители.

Про городские человейники, где никто не знает, как зовут соседей по площадке, упоминать и вовсе не стоит.

Общество критически атомизируется — давно уже бьют тревогу социологи.

Рвутся горизонтальные связи, коррозии подвергается даже самая малая единица общества — семья. Нас везде окружают чужаки, незнакомцы, от которых по умолчанию можно ждать только опасности, но не помощи в беде.

Не добавляют добра и новые общественные фобии. Подойти к чужому ребенку на улице — значит вызвать в свой адрес самые извращенные обвинения, которые легко предъявить, но нелегко снять.

Понятно, что страх за детей испытывает не первое поколение человечества и далеко не только в нашей стране.

В США, например, законодательство каждого штата регулирует право родителей оставлять детей без присмотра дома или в собственном дворе. В Канзасе можно оставить ребенка одного только после достижения 6 лет. В Вашингтоне — от 10 лет, а в Иллинойсе и вовсе от 14. Родительская ответственность наступает даже в том случае, если ребенок остается дома в компании других детей.

При этом социальная традиция Штатов сильно отличается от нашей.

Там от граждан требуется не столько проявлять заботу о чужих детях, сколько следить за соблюдением закона. Поэтому и боятся американские родители прежде всего соседей, которые очень даже легко могут сообщить в полицию об их небрежении детской безопасностью. А уж если вмешается полиция, бедным родителям придется отвечать по полной.

Впереди долгое мучительное разбирательство, опросы свидетелей, детей, учителей, психологов и так далее.

Если в полиции придут к выводу, что родители подвергли ребенка опасности (даже если с ребенком все в порядке, это дела не меняет, закон есть закон), их могут заключить под стражу, а малыша изъять из семьи.

Дальше будет суд, а значит, адвокаты и огромные суммы для отстаивания родительских прав. Как вы понимаете, нельзя сказать, что все это делает американских родителей и их детей счастливее. Но государство старается.

Вполне вероятно, что наши законодатели тоже в скором будущем начнут стараться в этом направлении. Ввести в Уголовный кодекс «возраст самостоятельности», прописать механизм наказания родителей — это не так уж сложно. Но хотим ли мы этого? Хотим ли мы следить друг за другом? Доносить на соседей? Отнимать детей и помещать их в детские дома?

Хотим ли мы вообще, чтобы государство контролировало каждый наш шаг внутри собственной семьи? Не думаю, что такой контроль — это идеальное решение проблемы детской безопасности.

Проблема видится гораздо шире и куда менее однозначной.

Под угрозой не только наши дети, но и все общество, чья тотальная разобщенность приводит к росту социальной тревоги, неконтролируемому чувству опасности и безнадежному одиночеству. Из этого прямо вытекают депрессии, неврозы, а значит, растет опасность непредсказуемых срывов, неадекватного поведения, агрессии.

Эта логика неумолима, а значит, менять надо не законы, преследующие нерадивых родителей, а все общество в целом. Это огромный труд, но только он принесет желаемые результаты.

Что же следует сделать в первую очередь? Не так уж много. Прежде всего надо радикально изменить ценностный и поведенческий кодекс социума и настойчиво работать над восстановлением любых горизонтальных связей.

Те же много раз проклятые субботники по уборке придомовых территорий приведут не только к тому, что во дворе будет чище, но и к тому, что мы, наконец, узнаем, кто живет на нашем этаже.

Познакомятся и наши дети, и, возможно, начнут гулять вместе, а потом и ходить друг к другу в гости.

Государство в этом случае будет выступать не в роли карающей руки слепого правосудия, а в роли старшего наставника, которому можно доверять. Это самое доверие — горизонтальное, друг к другу, и вертикальное, к власти — возможно, и есть главный дефицит нашей эпохи.

И никакие законы, никакие репрессии со стороны социальных служб восстановить его не смогут. Способны на это только мы сами в органичном сотрудничестве с властями всех уровней.

Именно от этого взаимного доверия зависит, в каком мире будут жить наши дети завтра.