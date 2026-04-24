Американский миллиардер Илон Маск предложил раздавать деньги работникам, подвергшимся сокращению из-за внедрения искусственного интеллекта. Что это — новая утопия или первый признак нового глобального кризиса?

Иван Шилов ИА Регнум

Впрочем, космический бизнесмен кое в чем прав: искусственный интеллект лишит работы миллионы. Водители, кассиры, бухгалтеры, юристы, даже врачи — все они окажутся выброшены на биржу труда, откуда их никто не заберет, потому что работодатели предпочтут бездушные алгоритмы.

А значит, придется раздавать людям деньги, чтобы они не умерли с голоду и не пошли с вилами на заводы-производители роботов, как луддиты в старые не очень добрые времена.

Но давайте честно ответим на вопрос: что решит бесплатная раздача денег? На самом деле только одно — проблему физического выживания. Человек с деньгами в кармане не умрет с голода. Но чем он займется в свободное от работы время?

Увы, практика любых социальных экспериментов с раздачей денег показывает: большинство людей просто начинает меньше работать, тратит больше на алкоголь, пропадает в интернете или перед телевизором, но счастливее от этого не становится. Потому что человек — не аквариумная рыбка, которой достаточно корма.

Ему нужна цель, которая дала бы смысл его жизни. Когда ИИ всё делает за тебя, а государство платит пособие, человек быстро превращается в овощ. Он не становится счастливее — он либо становится агрессивным, либо впадает в апатию. Депрессии, ожирение, потеря когнитивных способностей — вот что реально приносят «легкие деньги».

А теперь представьте это в масштабах всего человечества. Десятки, сотни миллионов людей, которые ничем не заняты. У них нет профессии, нет уважения. Они не нужны экономике. Их интеллект и навыки не востребованы. Что с ними произойдет через поколение?

Они перестанут учить детей. Зачем, если работа не нужна? Исчезнет мотивация к развитию. Люди забудут, что такое быть полезным. Останутся только примитивные удовольствия: еда, выпивка, порно. Через два поколения мы получим биомассу, которая умеет только нажимать кнопки на пульте и ждать очередного денежного перевода.

Получается самая настоящая антиутопия.

Особый колорит эта история приобретает в России.

Давайте вспомним: наша Конституция гарантирует право на труд. Не на получение социальной подачки, а именно на труд — свободный, достойный, оплачиваемый.

Но если ИИ вытесняет человека из производства, сферы услуг и управления — где взять этот труд?

Роботы-курьеры носятся по Москве, алгоритмы-бухгалтеры сводят баланс за секунду, электронный мозг по видео определяет тип поломки в автомобиле, а ИИ-поддержка за секунду пишет ответы на запросы.

А человек остается за бортом. И бесплатная раздача денег — это не панацея, а наркоз. При котором пациент не чувствует боли, но болезнь на самом деле прогрессирует.

Что на самом деле произойдет, последуй мы рецепту Маска? Начнется борьба за «человеческие» ниши. Те профессии, где ИИ бессилен: там, где нужны эмпатия, творчество, непредсказуемость и даже физические сила и ловкость. Это — психологи, полицейские, спортсмены, артисты, воспитатели, учителя, врачи.

Но туда не вместишь всех освободившихся кассиров и курьеров.

Это означает дальнейшую концентрацию населения в мегаполисах, появление депрессивных городов-призраков, жители которых будут существовать на пособия и постепенно спиваться. Конечно, неолибералы скажут: ну и пусть, заодно избавимся от балласта. Но что, если этот балласт возьмется за ломы и коктейли Молотова?

Социальная напряженность — вот главное последствие технологической безработицы из-за ИИ, которую будут стараться загасить деньгами.

Как же решить эту проблему? Ответ стоит искать в тотальной перестройке системы образования, рынка труда и, страшно сказать, самой философии человеческой жизни.

Мы должны перестать мыслить о работе как о единственном источнике дохода.

Нужно учить людей быть гибкими, постоянно переучиваться, совмещать несколько проектов вместо одной профессии «на всю жизнь».

И, конечно же, тут весома роль государства.

Следует не раздавать подачки, а субсидировать переквалификацию и ограничивать тотальную роботизацию там, где она ломает жизни, а не повышает эффективность, — например, в такой тонкой сфере, как психологическая помощь. Может быть, даже в какой-то момент придется принять закон, что на некоторых должностях человек имеет приоритет перед машиной.

Защитить общество от распада.

Необходимо помнить, что цивилизация держится на труде, творчестве и преодолении. Стоит убрать это — и человечество превратится в стадо, которое сначала от скуки разнесет города, а потом вымрет от безделья.

Роботы уже близко. И вопрос не в том, сколько денег нам кинут в утешение. Главное — найти себе место в новой эпохе, где экономическая ценность умной железяки выше, чем человеческая жизнь.