Пустота смыслов. За 13 лет украинцы вместо Ленина смогли родить лишь фонтан
Кажется, что «евромайдан», ставший своего рода отправной точкой украинского кризиса, был только вчера. Между тем его ровесники через три-четыре года пойдут получать паспорт.
Но даже этого — весьма приличного — срока киевлянам оказалось мало, чтобы разобраться с одним из последствий тех давних событий: решить, что же поставить на пересечении Крещатика и бульвара Тараса Шевченко.
На том самом месте, где с 5 декабря 1946 года стоял памятник Ленину из полированного гранита работы Сергея Меркурова. Между прочим, объект культурного наследия.
«Подходы к снаряду», конечно, были.
Город решил взять паузу, а тем временем на месте Ильича, безжалостно разбитого кувалдами «активистов», ставили временные арт-объекты. То лестницу (можно было залезть на постамент), то огромную синюю ладонь, направленную в небо, то ржавый шар (утыканный балками и напоминающий противотанковый ёж). Однако чем заменить Ленина окончательно, патриотически настроенные криэйторы так и не придумали.
Пик фантазий 8 апреля представила киевская городская администрация: новый «инклюзивный» проект обустройства общественного пространства, в центре которого должен быть расположен… фонтан.
Собственно, эту проблему и обсуждает нынешняя украинская пресса и Екатерина Тейлор (целый советник министра культуры), которая предлагает вместо фонтана «… развивать политику памяти… осмыслить наше наследие».
Предложение хорошее. Только вот это из категории «сеансов магии с её разоблачением». О каком, собственно, наследии речь?
У вас же там уже стоял Ленин. Буквально — создатель УССР, правопреемницей которого, по древнему закону 1991 года, является постсоветская Украина. И это отлично ложилось в политику памяти и наследия.
Ведь именно с подачи Ленина к малороссийским губерниям щедро прирезали Донбасс, Новороссию и Слобожанщину (Сумская и Харьковская области). У «Войска Запорожского с городами и землями» Богдана Хмельницкого, подписавшего Переяславские соглашения в 1654 году, всех этих земель не было. Да и в целом протогосударство Хмельницкого из заявленных 200 тысяч километров реально контролировало дай бог половину.
Впрочем, памятник Переяславской раде на Украине давно снесли — видимо, тоже не считается памятью и наследием.
Но, может, в Киеве хотят чтить какое-то ещё более древнее наследие? Тогда придётся ставить какую-то архитектурную композицию в честь Речи Посполитой. Ведь именно из её цепких лап Хмельницкий увёл украинские земли. Или в честь Великого княжества Литовского. А лучше даже в честь тех и других: поляки-то Киевом сотню лет владели, а литовцы — более двухсот.
Дальше, наверное, наследие уже не стоит ворошить: перед литовцами был улус Джучи Золотой Орды.
Иными словами, на ближайшие 750 лет вглубь — если от 1991 года считать — никакого «нашего наследия» банально нет. «Нашего» — то есть какого-то отдельного, самостийного от Москвы, Варшавы, Вильно и Сарай-Бату.
То есть, конечно, есть сам Хмельницкий. Но ему памятник поставить не получится, ведь он ещё с 1888 года стоит недалеко от Софийского собора.
К слову, тогда его ставили на средства от всероссийской (!) подписки — предка нынешних донатов и срочносборов. Но собрать удалось немного, всего 37 тысяч рублей. Поэтому от первоначального обширного проекта, включавшего множество дополнительных деталей, пришлось отказаться — оставили только фигуру самого гетмана.
Да оно и к лучшему, пожалуй.
А то ведь там задумывалась такая композиция, такое развитие политики памяти и осмысление наследия, что в нынешнем Киеве и представить боязно: »… конь Богдана Хмельницкого сталкивал польского шляхтича, еврея-арендатора и иезуита со скалы, перед которой малоросс, червоноросс [Червоная Русь — историческое и более раннее название Галичины], белорус и великоросс слушали песню слепого кобзаря».
Прямо как в анекдоте про страшный сон Никиты Хрущёва: сидят евреи на Красной площади и едят мацу китайскими палочками.
Пришлось бы это осмысление вместе с Ильичом сносить. И ещё непонятно, кого первее.
В остальном тоже мутно. Ну ладно, Ленин вам плох. А остальные-то на его фоне чем лучше? Киев при поляках и литовцах — политически важное, почётное, но захолустье.
Можно сходу назвать несколько городов одной только Галичины, которые по количеству населения равнялись тогдашнему Киеву (~10-12 тысяч), но превосходили его по значимости: Дрогобыч, Галич, Замостье, Перемышль.
Про сам Львов и говорить нечего.
С другой стороны, если натянуть это на современный глобус, то такой памятник и нужно ставить. Что-то вроде «300 лет вместе» (с поляками и литовцами). Мол, мы — вековая европосполитая провинция, волею злой судьбы отобранная московитами. Возьмите нас обратно в ЕС! Годится, есть один вариант.
Второй предсказать и вовсе нетрудно: условный памятник Бандере. Вернее, не только ему одному, они же «наследие осмысливают» и политику памяти развивают. В этой логике туда очень просится какой-то коллективный монумент борцам за свободную Украину: с Мазепой, Петлюрой, Центральной Радой, ОУН-УПА*.
В общем, сбор блатных и шайка нищих.
Есть и третий вариант, от Украинского института нацпамяти. Его, кстати, упоминают теперь в числе рабочих: поставить напротив Бессарабского рынка памятник гетману Скоропадскому.
Тому, которого весной 1918 года немцы поставили во главе тогдашней Украины как своего парня, разогнав Центральную раду и прочих «борцов».
Тоже неплохое предложение, зря его критикуют. Тут вам и роль Второго рейха в истории украинской самостийщины, и мостик к Третьему рейху. Да и с современной Украиной перекликается. Только теперь не немцы рулят, а посольство ЕС. Тоже будет символично.
Ну а если серьёзно, я больше верю в свой, четвёртый вариант.
В то, что все эти советницы министров, активисты, волонтёры и прочая шобла ещё долго будут ругаться с киевской и центральной властью, решая, что же поставить вместо Ильича.
Да так ничего и не поставят — потому что сама Украина перестанет существовать даже в нынешнем виде.
А там уже возможны варианты.
Либо обратно Ильича вернут, либо — в случае деградации Украины до польско-литовского протектората — кого-нибудь из тамошнего пантеона. Ярема Вишневецкий очень подошёл бы: в российской историографии за «подвиги» он известен по характерному прозвищу («Поджигатель»).
Также, даже по меркам своего времени, прославился как исключительный изувер и садист, гонитель и палач православных.
Да и на Курск ходил — тоже неудачно. В общем, по всем заслугам точь-в-точь Зеленский. Так что можно даже парный памятник. Но пока до этого не дошло — фонтан, на самом деле, лучший вариант: шум, брызги, куча какого-то действия, но ничего на самом деле не происходит.
Весьма точная аллегория на украинскую современность «после Ленина».
*Организация признана экстремистской