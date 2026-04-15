Журналист, политический обозреватель. Он до сих пор живет и работает в одном из городов Украины и по понятным причинам не может раскрыть своего лица, но это не мешает ему рассказывать нашим читателям об абсурде современной украинской повседневности и тайных пружинах политики Киева.

Кажется, что «евромайдан», ставший своего рода отправной точкой украинского кризиса, был только вчера. Между тем его ровесники через три-четыре года пойдут получать паспорт.

Но даже этого — весьма приличного — срока киевлянам оказалось мало, чтобы разобраться с одним из последствий тех давних событий: решить, что же поставить на пересечении Крещатика и бульвара Тараса Шевченко.

На том самом месте, где с 5 декабря 1946 года стоял памятник Ленину из полированного гранита работы Сергея Меркурова. Между прочим, объект культурного наследия.

«Подходы к снаряду», конечно, были.

Город решил взять паузу, а тем временем на месте Ильича, безжалостно разбитого кувалдами «активистов», ставили временные арт-объекты. То лестницу (можно было залезть на постамент), то огромную синюю ладонь, направленную в небо, то ржавый шар (утыканный балками и напоминающий противотанковый ёж). Однако чем заменить Ленина окончательно, патриотически настроенные криэйторы так и не придумали.

Пик фантазий 8 апреля представила киевская городская администрация: новый «инклюзивный» проект обустройства общественного пространства, в центре которого должен быть расположен… фонтан.

Собственно, эту проблему и обсуждает нынешняя украинская пресса и Екатерина Тейлор (целый советник министра культуры), которая предлагает вместо фонтана «… развивать политику памяти… осмыслить наше наследие».

Предложение хорошее. Только вот это из категории «сеансов магии с её разоблачением». О каком, собственно, наследии речь?

У вас же там уже стоял Ленин. Буквально — создатель УССР, правопреемницей которого, по древнему закону 1991 года, является постсоветская Украина. И это отлично ложилось в политику памяти и наследия.

Ведь именно с подачи Ленина к малороссийским губерниям щедро прирезали Донбасс, Новороссию и Слобожанщину (Сумская и Харьковская области). У «Войска Запорожского с городами и землями» Богдана Хмельницкого, подписавшего Переяславские соглашения в 1654 году, всех этих земель не было. Да и в целом протогосударство Хмельницкого из заявленных 200 тысяч километров реально контролировало дай бог половину.

Впрочем, памятник Переяславской раде на Украине давно снесли — видимо, тоже не считается памятью и наследием.

Но, может, в Киеве хотят чтить какое-то ещё более древнее наследие? Тогда придётся ставить какую-то архитектурную композицию в честь Речи Посполитой. Ведь именно из её цепких лап Хмельницкий увёл украинские земли. Или в честь Великого княжества Литовского. А лучше даже в честь тех и других: поляки-то Киевом сотню лет владели, а литовцы — более двухсот.

Дальше, наверное, наследие уже не стоит ворошить: перед литовцами был улус Джучи Золотой Орды.

Иными словами, на ближайшие 750 лет вглубь — если от 1991 года считать — никакого «нашего наследия» банально нет. «Нашего» — то есть какого-то отдельного, самостийного от Москвы, Варшавы, Вильно и Сарай-Бату.

То есть, конечно, есть сам Хмельницкий. Но ему памятник поставить не получится, ведь он ещё с 1888 года стоит недалеко от Софийского собора.

К слову, тогда его ставили на средства от всероссийской (!) подписки — предка нынешних донатов и срочносборов. Но собрать удалось немного, всего 37 тысяч рублей. Поэтому от первоначального обширного проекта, включавшего множество дополнительных деталей, пришлось отказаться — оставили только фигуру самого гетмана.

Да оно и к лучшему, пожалуй.

А то ведь там задумывалась такая композиция, такое развитие политики памяти и осмысление наследия, что в нынешнем Киеве и представить боязно: »… конь Богдана Хмельницкого сталкивал польского шляхтича, еврея-арендатора и иезуита со скалы, перед которой малоросс, червоноросс [Червоная Русь — историческое и более раннее название Галичины], белорус и великоросс слушали песню слепого кобзаря».

Прямо как в анекдоте про страшный сон Никиты Хрущёва: сидят евреи на Красной площади и едят мацу китайскими палочками.

Пришлось бы это осмысление вместе с Ильичом сносить. И ещё непонятно, кого первее.

В остальном тоже мутно. Ну ладно, Ленин вам плох. А остальные-то на его фоне чем лучше? Киев при поляках и литовцах — политически важное, почётное, но захолустье.

Можно сходу назвать несколько городов одной только Галичины, которые по количеству населения равнялись тогдашнему Киеву (~10-12 тысяч), но превосходили его по значимости: Дрогобыч, Галич, Замостье, Перемышль.

Про сам Львов и говорить нечего.

С другой стороны, если натянуть это на современный глобус, то такой памятник и нужно ставить. Что-то вроде «300 лет вместе» (с поляками и литовцами). Мол, мы — вековая европосполитая провинция, волею злой судьбы отобранная московитами. Возьмите нас обратно в ЕС! Годится, есть один вариант.

Второй предсказать и вовсе нетрудно: условный памятник Бандере. Вернее, не только ему одному, они же «наследие осмысливают» и политику памяти развивают. В этой логике туда очень просится какой-то коллективный монумент борцам за свободную Украину: с Мазепой, Петлюрой, Центральной Радой, ОУН-УПА*.

В общем, сбор блатных и шайка нищих.

Есть и третий вариант, от Украинского института нацпамяти. Его, кстати, упоминают теперь в числе рабочих: поставить напротив Бессарабского рынка памятник гетману Скоропадскому.

Тому, которого весной 1918 года немцы поставили во главе тогдашней Украины как своего парня, разогнав Центральную раду и прочих «борцов».

Тоже неплохое предложение, зря его критикуют. Тут вам и роль Второго рейха в истории украинской самостийщины, и мостик к Третьему рейху. Да и с современной Украиной перекликается. Только теперь не немцы рулят, а посольство ЕС. Тоже будет символично.

Ну а если серьёзно, я больше верю в свой, четвёртый вариант.

В то, что все эти советницы министров, активисты, волонтёры и прочая шобла ещё долго будут ругаться с киевской и центральной властью, решая, что же поставить вместо Ильича.

Да так ничего и не поставят — потому что сама Украина перестанет существовать даже в нынешнем виде.

А там уже возможны варианты.

Либо обратно Ильича вернут, либо — в случае деградации Украины до польско-литовского протектората — кого-нибудь из тамошнего пантеона. Ярема Вишневецкий очень подошёл бы: в российской историографии за «подвиги» он известен по характерному прозвищу («Поджигатель»).

Также, даже по меркам своего времени, прославился как исключительный изувер и садист, гонитель и палач православных.

Да и на Курск ходил — тоже неудачно. В общем, по всем заслугам точь-в-точь Зеленский. Так что можно даже парный памятник. Но пока до этого не дошло — фонтан, на самом деле, лучший вариант: шум, брызги, куча какого-то действия, но ничего на самом деле не происходит.

Весьма точная аллегория на украинскую современность «после Ленина».

*Организация признана экстремистской