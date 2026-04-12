Журналист, политический обозреватель. Он до сих пор живет и работает в одном из городов Украины и по понятным причинам не может раскрыть своего лица, но это не мешает ему рассказывать нашим читателям об абсурде современной украинской повседневности и тайных пружинах политики Киева.

Сегодня всё отчётливее видно: Украина постепенно отходит от традиции празднования православной Пасхи, тогда как те, кто остаётся в едином культурном и духовном пространстве с Россией, продолжают её сохранять и отмечать как прежде. Это различие становится важным фоном и для понимания того, как стороны подходят к идее пасхального перемирия.

Александр Полегенько/ТАСС

Ещё 30 марта Владимир Зеленский заявил о готовности Украины к «прекращению огня во время пасхальных праздников», попутно увязав это с давно продвигаемым «энергетическим перемирием».

Уже на следующий день в Кремле ответили отказом, предложив обсуждать не временные паузы, а устойчивый мир.

Тем не менее 9 апреля президент РФ Владимир Путин объявил о перемирии в честь православной Пасхи.

При этом никакой договорённости достигнуто не было: Россия объявила перемирие в одностороннем порядке, а в Киеве фактически ответили зеркально — «раз вы, то и мы тоже».

Это даёт повод поговорить не только о самой идее перемирий на религиозные праздники, но и о том, как она изменилась за время конфликта.

Попытки договориться о таких паузах предпринимались ежегодно. Уже не все и вспомнят, кто первым предложил эту инициативу.

В начале 2023 года с таким призывом выступил Патриарх Кирилл. И, судя по последующим событиям, инициатива как минимум согласовывалась с Кремлём: именно российская сторона продвигала подобные идеи в 2023 и 2024 годах.

А что же Украина?

Позиция её власти строится стандартно. Рождественское перемирие 2023 года Зеленский назвал «циничной ловушкой», пасхальное — просто проигнорировал. Уже следующее Рождество страна отмечала вместе с католиками — 25 декабря.

И вряд ли это совпадение.

Разговоры о переносе праздников велись давно, но выглядит так, что решение было принято в том числе и для того, чтобы исключить саму возможность подобных инициатив со стороны России в дни ключевых православных праздников.

Фактически впервые Киев откликнулся на подобные предложения лишь на прошлую Пасху — и то скорее из внешнеполитических соображений. Тогда Зеленский оказался под давлением со стороны Дональда Трампа, пытавшегося запустить переговорный процесс.

Но и тогда никаких реальных договорённостей не последовало: Киев ограничился заявлением о «зеркальных действиях», а затем обвинил Россию в нарушениях, обосновав собственные удары.

Тем не менее интенсивность боевых действий всё же снизилась.

К концу 2025 года тема перемирия начала звучать уже со стороны союзников Украины: о нём говорили Фридрих Мерц и Папа Римский.

На этот раз отказ последовал уже от России. Формально — потому что переговорные группы находились в контакте с мая, и при реальном желании договориться времени было достаточно.

Кроме того, сложно поверить, что инициаторы не знали о различиях в датах празднования Рождества. Если бы речь шла о православной дате и прямом диалоге, реакция Москвы могла бы быть иной.

Что касается нынешнего пасхального перемирия, его формат практически не изменился: никаких соглашений, только односторонние заявления и зеркальные реакции.

Причин этому несколько.

Во-первых, достаточно взглянуть на риторику Зеленского, чтобы понять: подобные предложения зачастую делаются с расчётом на отказ, который затем используется в информационной повестке.

Во-вторых, тема праздничных перемирий всё чаще используется Киевом как инструмент затягивания конфликта.

Если раньше Украина обвиняла в этом Россию, то теперь, на фоне сплошь неудачных контрнаступлений и сокращения помощи, выяснилось, что как раз она сама прибегает к этим механизмам как к способу выиграть время.

Парадокс в том, что одновременно киевская власть сама подрывает основу для таких перемирий.

Речь не только о переносе Рождества. В начале 2026 года в Верховной раде активно обсуждалась (и продолжает обсуждаться) реформа церковного календаря — вплоть до отказа от «московской Пасхи».

Пошел целый вал предложений, сформулированных в стиле «мы уже отказались от московского Рождества, теперь нужно отказаться и от московской Пасхи», выйти из орбиты российского влияния, «колониального мышления», и полная календарная реформа — «это вопрос национальной безопасности».

Нет, сам Зеленский и его ближайшее окружение на эту тему пока помалкивают. Как и ПЦУ. Однако похожие истории на Украине известны в ассортименте.

Нужно было сбить риторику экс-президента Петра Порошенко* по защите украинского языка — актер из Кривого Рога заделался ещё более жёстким украинизатором.

Нужно было обойти его на теме церкви — отобрал Киево-Печерскую лавру у Украинской православной церкви, ввёл санкции против её иерархов.

Будет ему нужно — и Пасху перенесёт. И как тогда перемирие объявлять, по чьей Пасхалии?

И здесь мы подходим к главному выводу.

Разрыв с традицией — это не только вопрос дат, но и вопрос смыслов. Пока Украина последовательно отказывается от православного календаря и религиозной общности, сама идея перемирий на такие праздники теряет для неё внутреннее содержание и превращается в политический инструмент.

В то же время для людей, сохраняющих связь с этой традицией — как в России, так и среди тех, кто ориентируется на неё культурно и духовно, — Пасха остаётся значимым событием. И это подтверждается даже украинской статистикой: несмотря на позицию властей, значительная часть населения продолжает отмечать именно православную Пасху и посещать храмы.

Социологи подтверждают: даже большинство нерелигиозных украинцев празднуют её как культурный праздник или сохраняют как семейную традицию.

И в 2026 году главной эмоцией кануна Светлого Христова Воскресения стала надежда, которую назвали 44% опрошенных.

Таким образом, складываются действительно «две Пасхи» — не столько календарные, сколько мировоззренческие.

И в этих условиях любые попытки договариваться о перемириях на религиозные праздники неизбежно сталкиваются с фундаментальным расхождением: для одной стороны это традиция и ценность, для другой — инструмент политической игры.

*Внесен в список террористов и экстремистов