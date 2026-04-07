Лауреат Государственной премии РФ, член Союза писателей России, автор десяти книг. Награжден многими журналистскими премиями. Работал в газетах «Московский комсомолец», «Комсомольская правда», «Известия», на телеканале ОТР. В 2023 году получил премию «За верность науке» Министерства образования и науки РФ в номинации «Научный журналист года». Лауреат премии «Золотое перо России-2026»

В СИЗО «Матросская тишина» покончил с собой террорист Якубджони Давлатхон Юсуфзода, приговоренный к пожизненному заключению после теракта в московском «Крокус-Сити».

Почти одновременно попытку самоубийства в пересыльной тюрьме «Красная Пресня» предпринял также еще один участник тех событий — Джабраил Аушев (что ФСИН, впрочем, отказывается признавать), но его удалось вернуть к жизни.

Случилось это после того, как 12 марта 2026 года полтора десятка фигурантов дела о теракте были приговорены к пожизненному лишению свободы.

Для Аушева это уже не первая попытка самоубийства, что, впрочем, не дает никаких оснований говорить о раскаянии изувера, причастного к гибели 150 человек в марте 2024 года. Но, как мы видим, сами убийцы (по крайней мере некоторые из них), предпочитают оборвать свой земной путь собственными руками.

Хотя ислам однозначно предрекает им место в аду из-за самоубийства.

Аллах говорит в Коране: «Не убивайте самих себя!» (сура «ан-Ниса», аят 29). Шариат рассматривает самоубийцу как преступника, который понесет вечное наказание на том свете, где ему придется вновь и вновь совершать свое злое деяние.

В сборниках священных преданий Аль-Бухари и Муслима приводится хадис: «И кто бы ни убил себя железным оружием, тогда железное оружие останется в его руке, и он непрерывно будет наносить им удар себе в живот в огне ада, вечно». Наконец, Пророк Мухаммад (мир ему) также говорил: «Пусть не желает кто-либо из вас себе смерти! И пусть не молит Аллаха о смерти до ее прихода!»

Приходится повторить заповеди ислама, поскольку изверги, пришедшие в «Крокус-Сити», прикрывались искаженными представлениями одного из мировых вероучений. Фанатики совершают преступления, не только убивая своих жертв, — они убивают и собственную религию.

И других вариантов у них нет: после убийства невинных людей всё равно нельзя избежать ада ни в тюрьме, ни в загробной жизни. Встреча с прекрасными гуриями в раю отложилась для выродков на вечные времена, и они не нашли в себе такой же твердости, какую демонстрировали, нажимая на спусковой крючок, когда перед глазами встала перспектива провести остаток жизни в камере с крохотным оконцем.

Очевидно, что те, кто мнили себя героями, когда убивали людей в «Крокус-Сити», столкнувшись с ледяной тюремной реальностью, испытали животный страх и сочли за лучшее накинуть условную петлю на шею. Путь от фальшивого героя до жалкого труса оказался коротким.

А причина в том, что героизма и не было — только бесчеловечное изуверство, замешанное на религиозном фанатизме.

Можно долго рассуждать об условиях содержания, однако я считаю, что не рожден тот палач, который может наказать бандитов, убивавших мирных людей. А старое правило о том, что порожденное зло пожирает само себя, как видим, работает. И оно совпадает с общественным мнением, состоящим в том, что пребывание в тюрьме для убийц такого рода за наш счёт — слишком мягкое наказание.

Да, успешные и неуспешные самоубийства — это недосмотр ФСИН, которая существует вне рассуждений и обязана обеспечить исполнение того наказания, к которому приговорил преступника суд. Но почему-то кажется, что вряд ли кто-то из нас будет возражать против такого поворота.

Тем более что единственное рациональное зерно в поддержании жизнедеятельности оставшихся бандитов состоит в возможности выяснить еще какие-то детали, выйти на след заметающих следы организаторов теракта, находящихся в розыске.

Вопрос о возмездии за преступление вечен.

Заглядываю в себя: какие чувства испытал, когда узнал о самоубийстве кровавых упырей? Это не утешение и не облегчение, но ощущение справедливого возмездия. Великий Омар Хайям говорил: «Зло излученное тобой, к тебе вернется непременно».

Впрочем, если бы нелюди читали Хайяма, они бы не явились в концертный зал.

Вопрос о том, почему террористы, которых в мире год от года становится всё больше, убивая мирных граждан, считают себя героями и борцами за правду, до конца не изучен. Очевидно, всё ещё находятся духовные наставники, которые поддерживают кровавую иллюзию.

Но тогда и часть вины за террористические акты должны принять на себя авторитеты, которые не сумели привить своим адептам истинные духовные и нравственные ценности. Ведь покойный Юсуфзода тоже состоял в интернет-сообществе, где проповедовали радикальные течения ислама, выполнял поручения администратора этого канала.

Есть, конечно, и материальный соблазн.

Для многих террористов вознаграждение позволяет согласиться на убийство невинных людей. Но если недочеловек изначально ставит деньги выше человеческой жизни, просветление ему точно не грозит.

Деньги сами по себе никогда не приносят счастья, но зачастую разбивают жизнь. Как и случилось с Аушевым — одним из поставщиков оружия боевикам, устроившим стрельбу в концертном зале.

Риторический вопрос: задумывается ли человек, который идет на преступление, о смысле жизни? О том, что ждет его потом. Сможет ли он жить дальше под грузом содеянного — даже если есть сладкие песни проповедников и деньги, с которыми удалось уйти?

Пример этих двоих показывает, что нет. Все мысли сосредоточены только на том, что предстоит сделать, а будущее представляется туманным. Хотя если отступить на шаг назад, посмотреть на весь план немного со стороны, то можно его увидеть: спасения всё равно нет.

В современной психологии доминирует концепция: человек — единственное существо, которое понимает, что оно смертно. Поэтому наша психика выстраивает защиты.

Самая эффективная из них — самоуважение, понимание своей ценности, своей уникальности. И человек стремится делать что-то — или хорошее, доброе, или злое — с той целью, чтобы окружающие его запомнили. Однако в той трагедии, что случилась два года назад, никто не стремился кем-то быть — в людях просто открывалось настоящее.

Одни пытались остановить убийц, спасти других, даже ценой собственной жизни. Другие же, как бездушные тупые машины, сеяли смерть, отказавшись от самоуважения и человеческой уникальности. Превратились в существа, движимые полуживотными инстинктами.

И в итоге ушли из этого мира тоже не по-людски. Круг замкнулся.