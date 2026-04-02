«18 лет была мама, а теперь неизвестно кто». Записки белгородского таксиста
Заявка к железнодорожному вокзалу. Явно с поезда. Сумку я уложил в багажник, дверь открыла сама. Полноватая, приятная, на лице присутствие лёгкой властности. Скорей всего, некрупный руководитель.
Повозившись, забралась на заднее сиденье. Снова услышал, что у меня высокая машина. Ну и ладно, я привычный. Дорога неблизкая, за окном слякоть и мелкая морось. Весна — она такая.
— Еду из Москвы, — заговорила пассажирка. — Так там, представляете, в центре города интернета нет вовсе. Мы подключили навигатор. Хоть и пешком, но эту клинику Бурденко непросто найти. Так он как с ума сошел. Мы там столько кругов навернули прежде чем нашли…
Она тяжело вздохнула.
— Оставила сыночка там. На реабилитацию.
— А что с сыночком?
— Ранение. Он на СВО служил. Вот, полчерепа снесло. Вставили ему пластину вместо лба. А он, наивный, спрашивает: «Всё, можно на службу возвращаться?» А врач ему: «Да ты что? Теперь три месяца ничего поднимать нельзя. Два года пластина будет приживаться. И потом ещё наблюдать будем. А пока на реабилитацию оставайся». Вот и оставила.
А он бы вернулся. Только разреши ему. И ведь ушёл на СВО — никому не сказал. Он техникум закончил и на вторую специальность поступил. Девятнадцать лет парню. В армию хотел. Чуть ли не каждый день в военкомат ходил. А его медкомиссия не пропускала. У него плоскостопие, плохое зрение и одна почка. Какая ему армия? Так он контракт подписал.
Звонят мне из техникума, что-то ваш на занятия не пришёл. Я кинулась звонить, телефон не отвечает. Друзьям давай звонить. Никто ничего. Я в военкомат. А там говорят: вы не беспокойтесь, он на СВО ушел. Как же, говорю, ушёл? Он же ничего не взял с собой. У него пакет был, говорят. А как парень сам мог собраться? Он что, знает, что брать?
В общем, вышел на связь только через три недели. Оказался под Курском. Мы с мужем туда. Хоть вещей ему привезли, купили там кое-что. Много чего с его войной испытали.
Потом нам сообщили, что ранен он и что его прямо с поля боя вывезли. Долго узнавали, куда. Никто не знает или не хотят говорить. Вообще военкоматы наши — это что-то… И хамства навалом, и делать ничего не хотят. Сыночек у нас приёмный. Я опекун ему. Но он как родной.
Прихожу в военкомат, узнать про ранение. А мне говорят: а вы кто ему такая? Вот так вот, восемнадцать лет была мама, а теперь неизвестно кто такая. Кое-как все связи подключили, узнали, что его самолётом вывезли в Москву.
В общем, через неделю нашли. Приехала я в столицу. Нашла его. А потом там дневала и ночевала. Он же беспомощный. Такое ранение! Поначалу он вообще очень сложный был. Памяти нет, мысли плавают и говорит с трудом. Голова — не шутка.
Она снова вздохнула. Помолчав, продолжила.
— Сейчас ему первую группу инвалидности дали на два года. И я с осени бьюсь, чтобы ему пенсию военную платить начали. Говорят, ждите. Уже видите, сколько жду. Нет пенсии. Опять военкомат мутит. И по страховке не могу добиться. Ему три выплаты положены. Сколько уже лечится, ни одной так и не дали.
Я уже семь кругов ада прошла, добиваясь того, что ему положено. И полный ноль. А ведь я не просто с улицы. Директор школы и депутат района. Они со мной сквозь зубы разговаривают. Представляю, как с другими…
Вон, на углу остановите, пожалуйста. Спасибо за дорогу.
— А вам спасибо за рассказ. А сыну вашему здоровья.
— Ох, спасибо.
Приняв сумку, она прошла к дому. Неужели у нас так ничего и не изменилось? А ведь четвёртый год СВО идёт.
С миру по нитке
Поездка не дальняя, но за город. Села, не отнимая трубки от уха. Поздоровалась.
Я ответил.
Симпатичная, пухленькая, хорошо одета. Разговор, судя по выражению лица, серьёзный. Голос у неё громкий, мне слышно. Пока говорила, понял суть. На неё вышли наши вояки.
Ребятам срочно нужен электрокабель, а он сто пятьдесят тысяч стоит. Они на новую точку переехали где-то в наших перелесках, надо к линии подключиться. Вот она и решала, как это правильно сделать. В смысле юридически. Я так понял, женщина из администрации района.
Наконец, телефон отключился. Она какое-то время ещё кому-то писала, что-то оправляла, телефон брямкал, принимая ответы. Где-то на середине пути она тяжело выдохнула, отворачиваясь к окну. Я не смог промолчать:
— Ребяткам нашим помогаете?
Она будто ждала вопроса, включилась сразу:
— Сил уже никаких нет. Я в районной администрации председателем профкома. Такая бесплатная нагрузка. И это помимо основной работы. Так сейчас почти все взносы уходят на помощь нашим военным. Народ уже ропщет, мол, а нам когда будет профком помогать? А мне ответить нечего.
— Война идёт. Им важнее сегодня.
— Да, война идёт. Я прошлый раз ребяткам пятьдесят тысяч закинула. Сейчас только тридцать могу. А надо сто пятьдесят. Собираем, как говорится, с миру по нитке. Я вот в сельской школе сегодня была, так там учителя с каждой зарплаты по две тысячи сбрасываются. Смогли семнадцать тысяч подкинуть.
Потом в администрацию села заехала. Там тоже что-то выделили. Наскребём помаленьку. До лета далеко. Ребяткам холодно, без электричества замёрзнут. И не так просто ещё помочь-то. Мы же не юридическое лицо, приходится разные пути изыскивать, чтобы средства до ребят дошли. Вот так и живём.
Снова зазвонил телефон, и она долго кому-то объясняла, что деньги в профкоме есть, но они все расписаны до копейки. Так и вышла, с телефоном у уха. Но попрощаться не забыла.
Вот так и живём, правильно она сказала. Помогаем чем можем. Потому что наши ребятки, родные. Как им отказать?
Солдатский питомец
Звякнула заявка. В сообщении указано, что пассажир будет с котом в переноске. Скорей всего, какая-то дамочка везёт домашнего питомца к ветеринару. Точно, адрес прибытия у клиники. Ничего не имею против кошечек и собачек, а уж в переноске тем более. Что бы ответить? Пожалуй, обойдусь кратким «ОК».
Только остановился, к машине шустро приблизился военный. Потёртый камуфляж, в руках — переноска. Под сорок, ухоженная борода, лицо не разглядел.
— Добрый день. В клинику?
— Здравствуйте. Ага. Надо все процедуры пройти. Вы не представляете, как сложно провезти кота самолётом.
— Это да. А от нас же только поездом можно уехать?
— А мне в Тюмень из Москвы потом добираться, домой.
— Отслужили?
— Ну да. Уволился по окончании.
— А как у вас получилось? Слышал, с позиций не так просто уволиться.
— А я доброволец. Сначала на полгода контракт заключил, потом продлил ещё на полгода. И всё, больше не стал продлевать пока. Съезжу домой, отдохну, осмотрюсь.
— Ещё не решили, будете возвращаться или нет?
— Ага, не решил. И хочется вернуться, и сомнения мучают, надо ли. Последние месяцы что-то здоровье начало подводить. Спина ноет, кости болят. Год в землянках да на выходах, а там тоже слякоти хватает. Под землёй вроде и сухо, но влага всё одно есть. Подвал — он подвал и есть. Наверное, ревматизм проявился. Вы не представляете, как я по душу соскучился. Вчера только квартиру снял — сразу в душ.
— А на позиции у вас как с этим?
— У нас баня. Конечно, хорошо, но воды — ограниченно. Привезут флягу на пятнадцать человек, да и всё. Мало, конечно.
— А что за войска у вас, если не секрет?
— Считаемся вообще разведкой. Но тянем всё: от комендатуры до постов. Ну, разведка в первую очередь.
— На нашей стороне стоите?
— Да, на нашей, — он назвал посёлок недалеко от границы. — Но чаще на той находимся.
— А питомец ваш откуда?
— Кот это мой. Я его нашёл, маленького совсем. У него глаза гноились, слепой был. Протирал, промывал, вылечил его. Такой матёрый стал. Он у нас на позициях королём жил.
— Мышей ловил?
— Ещё как ловил. Иногда стоишь на посту, а он с мышкой в зубах прибегает. Положит мне под ноги. На, мол, угощайся. Вот, забрал его с собой. Не захотел там оставлять, хотя ребята просили. Его все любили. Не, мой он. Не отдам.
— А в клинику что, подлечить?
— Документы нужны. Справки, прививки. А то в самолёт не пустят. Вот, приходится…
— А он у вас боец! За всю дорогу ни разу ни мявкнул.
— Точно, кремень! Он вообще молчаливый. Я его мяу раза два за весь год, может, слышал.
— Военный!
— Ага, наш парень.
Вырулил к клинике.
— А мы приехали.
— Это клиника?
— Она. Вход с торца.
Поблагодарив, он выгрузился. Замер у входа, перечитывая вывеску. И только после этого толкнул дверь. Кот по-прежнему молчал. Точно, военная закалка.