Мартовская блокировка Ормузского пролива привела к масштабным сбоям в глобальных поставках энергоносителей даже в США. Внутри Соединенных Штатов наиболее острая фаза кризиса разворачивается в Калифорнии. Самый густонаселенный штат страны столкнулся с угрозой физического дефицита моторного топлива и авиационного керосина. Причины этой ситуации лежат в структурных особенностях американской энергетической инфраструктуры и местной регуляторной политике, которые в совокупности сделали регион крайне уязвимым к внешним шокам.

Иван Шилов ИА Регнум

Устройство топливно-энергетической системы США выглядит достаточно необычно для развитой страны. Американский нефтяной рынок исторически и логистически жестко фрагментирован. Страна разделена на пять зон PADD (Petroleum Administration for Defense Districts). Калифорния относится к зоне PADD 5 (Западное побережье), которая отделена от основных центров добычи и переработки в Техасе и Луизиане (зона PADD 3) естественным барьером — Скалистыми горами.

Между побережьем Мексиканского залива и Калифорнией отсутствуют магистральные трубопроводы большой пропускной способности для перекачки сырой нефти или готовых нефтепродуктов. Доставка топлива по суше экономически нецелесообразна из-за высоких тарифов на железнодорожные перевозки.

Морская транспортировка между американскими портами жестко регулируется Законом Джонса от 1920 года. Этот документ обязывает использовать для внутренних рейсов исключительно суда, построенные в США, принадлежащие американским гражданам и укомплектованные местными экипажами. Стоимость фрахта таких танкеров многократно превышает расценки на международном рынке. В результате логистическое плечо делает поставки бензина из Техаса в Лос-Анджелес более дорогими, чем импорт топлива из Азии. Калифорния функционирует как автономный энергетический остров, чья система снабжения выстроена с ориентацией на Тихоокеанский регион.

Исторически штат компенсировал географическую изоляцию за счет развитой местной нефтепереработки и импорта. На сегодняшний день около 20% готового моторного топлива Калифорния закупает за рубежом, преимущественно в Китае, Южной Корее и Сингапуре. Ситуация усложняется специфическими экологическими требованиями штата. Калифорнийский совет по воздушным ресурсам утвердил уникальные стандарты бензина, производить который способны лишь ограниченное число зарубежных НПЗ.

Военная кампания США на Ближнем Востоке разрушила эту транстихоокеанскую цепочку. Азиатские нефтеперерабатывающие заводы, лишенные регулярных поставок сырой нефти из стран Залива из-за блокировки Ормузского пролива, начали резкое снижение коэффициента загрузки установок. Приоритетом для правительств в Азии стало обеспечение внутренних рынков. Китай уже ввел официальный запрет на экспорт топлива, аналогичные шаги обсуждаются в Сеуле.

По оценкам руководства корпорации Chevron, азиатские поставщики физически не способны поддерживать отгрузки нефтепродуктов на Западное побережье США. Выпадение 20% готового топлива из баланса штата формирует чистый дефицит, перекрыть который в короткие сроки невозможно.

Внешний шок наложился на многолетнее сокращение внутренних производственных мощностей. За последние несколько лет в Калифорнии был закрыт ряд крупных нефтеперерабатывающих заводов из-за снижения маржинальности бизнеса

Ужесточение климатических нормативов, введение системы торговли квотами на выбросы углерода и высокие региональные налоги делают производство топлива в штате одним из самых дорогих в мире. Новые экологические правила, рассматриваемые профильными ведомствами штата, потребуют от оставшихся НПЗ дополнительных капитальных затрат. Согласно внутренним расчетам Chevron, соблюдение новых требований увеличит операционные расходы компании в Калифорнии на 500 миллионов долларов в течение следующих пяти лет.

Следствием инфраструктурной изоляции и дефицита предложения стал резкий отрыв региональных цен от среднеамериканских показателей. Галлон бензина в Калифорнии торгуется вблизи отметки шесть долларов, тогда как средняя цена по стране составляет около четырех долларов.

Дефицит энергоносителей в штате выходит за рамки региональной проблемы, затрагивая федеральную инфраструктуру. В Калифорнии базируется более 30 военных объектов министерства обороны США. В частности, обеспечение авиационным топливом базы ВВС Трэвис осуществляется напрямую с НПЗ Chevron в Ричмонде. Перебои с производством авиакеросина создают прямые риски для функционирования военной логистики на Тихоокеанском театре.

То есть речь идет уже об обороноспособности Америки. Дональд Трамп воспользовался полномочиями военного времени для временной приостановки действия Закона Джонса, что должно снизить стоимость морской перевалки топлива из Луизианы и Техаса. Параллельно выданы разрешения на возобновление шельфовой добычи нефти у побережья штата компанией Sable Offshore. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом сваливает всё на геополитику, умалчивая о решениях по «зеленой энергетике», которые сделали энергобаланс региона настолько уязвимым к внешним потрясениям.

Один из важных уроков ситуации в том, что стратегия штата по снижению углеродного следа привела к планомерному выдавливанию нефтеперерабатывающих мощностей за пределы своей юрисдикции. Это сформировало критическую зависимость региона от импортных поставок готового топлива. Ближневосточный кризис разорвал эти внешние логистические цепи, оставив крупнейший региональный рынок США без надежных источников снабжения в условиях жесткого ценового давления.